9 неожиданных проблем, которые принесет глобальное потепление

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Глобальное потепление нередко берут в основу сюжета для фильмов-катастроф: очень часто планета гибнет именно по этой причине. Оказывается, что эти фильмы не так уж далеки от реальности. За последние 3 века из-за деятельности человека температура воздуха повысилась на 1 градус. К 2050 году она может вырасти еще на полградуса, и эти мизерные повышения обернутся очень крупными проблемами для человека.

Мы в AdMe.ru составили список реальных последствий, которыми грозит людям глобальное потепление. Некоторые пункты вполне соответствуют тому, что нам показывают в фильмах о конце света.

1. Засуха

Этот результат глобального потепления понимают почти все. Засуха грозит, конечно, не всем частям планеты — в основном только южным регионам. В Южной Африке, например, за последние 3 года выпала только среднегодовая норма осадков. Это значит, что у ее жителей уменьшился запас не только пресной воды, но и плодородных почв. В целом ученые говорят о том, что запасов пресной воды на планете будет становиться все меньше, если ничего не предпринять.

2. Ливни

Удивительно, но этот пункт никак не противоречит предыдущему. Из-за жары вода с поверхности Земли будет испаряться быстрее и скапливаться в атмосфере. Это грозит тем, что уже скоро почувствовать на себе мощные тропические ливни смогут не только жители Амазонии, но и большинства других регионов планеты. При этом проблему засухи ливни не решат: при сильном дожде вода не успевает впитываться в почву, а просто стекает в реки и озера, откуда быстро испаряется, и цикл повторяется снова.

3. Наводнения

Неизбежное следствие ливней — повышение уровня моря. Для многих островных государств это означает увеличение количества наводнений. Они и сейчас разрушительны, неконтролируемы и приводят к трагедиям, но из-за глобального потепления могут стать еще более масштабными. Некоторые пляжи и прибрежные зоны и вовсе могут оказаться затопленными. Так что картины уходящего под воду Лондона или Нью-Йорка хоть и преувеличены, но не так уж далеки от реальности.

4. Насекомые

Если кому глобальное потепление и пойдет на пользу, то это насекомым. Благодаря смягчению климата они продвинутся в северные регионы, где раньше не могли выжить. Заметно вырастет и их количество, так что лет через 30 можно ожидать наплыва комаров, клещей, блох и пауков. Для людей это грозит разными неприятностями: от распространения болезней, которые переносят насекомые, до уменьшения лесов, которыми будут питаться паразиты.

5. Лесные пожары

Насекомые — не единственная опасность для деревьев. Из-за жары увеличится и число лесных пожаров. Для человека это означает массу проблем: контролировать огонь практически невозможно, из-за него приходится эвакуировать людей и нести финансовые потери. Плюс во время пожара в воздух попадает множество микроскопических частиц, которые оседают в легких, ухудшая их работу. Лесные пожары и сейчас не редкость по всему миру, но из-за глобального потепления их может стать еще больше.

6. Меньше рыбы

Повышение температуры негативно скажется на обитателях морей и океанов. Из-за изменения климата ареал обитания рыб значительно сузится. Добывать еду им также будет сложнее: увеличение температуры на 0,5 градуса приведет к гибели 80 % коралловых рифов, а на 1 градус — практически всех. Для человека все это обернется тем, что рыбы в океане, а значит и на столе, станет гораздо меньше.

7. Ремонт домов и дорог

Из-за глобального потепления в северных регионах станет теплее. Но вряд ли это порадует их жителей. Из плюсов — чуть более мягкая зима, из минусов — начнет таять вечная мерзлота, которая служит фундаментом в большинстве поселений Крайнего Севера. Это значит, что все сооружения, стоящие на ней, начнут разрушаться. Останутся в сохранности только строения, стоящие на сваях. То же самое касается дорог, труб и любых других сооружений, находящихся прямо на земле.

8. Плохой урожай

Речь идет не просто об уменьшении количества урожая из-за засухи. Из-за глобального потепления качество продуктов может сильно ухудшиться. Регулярный выброс большого объема углекислого газа в атмосферу приводит к усиленному росту растений. При этом многие полезные вещества в них не успевают вырабатываться так же быстро. Это значит, что в будущем нас ожидает много овощей и фруктов, насыщенных углеводами, но с минимумом белков, витаминов и минералов, необходимых нам для здоровья.

9. Ураганы и снежные бури

Ливни и наводнения — не единственная проблема. Миру стоит подготовиться к ураганам и бурям. Как уже говорилось, вода с Земли будет испаряться быстрее и возвращаться на сушу дождем и снегом. Скорость испарения увеличивает круговорот воды в океанах — это выливается в сильнейшие штормы и бури. Они сделают жизнь на планете не только более неприятной, но и опасной для людей многих профессий.