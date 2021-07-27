9 вещей, которые на первый взгляд кажутся безобидными, а на самом деле очень опасны

В мире довольно много вещей, животных, насекомых и еды, которая может нанести вред. Со многими опасностями мы все уже знакомы, однако некоторые из них хорошо маскируются. Например, вряд ли вы могли подумать, что шикарные павлины могут нападать на людей или что можно подвергнуть себя опасности, просто развлекаясь в интернете.

AdMe.ru выяснил, какие безобидные на первый взгляд вещи таят в себе потенциальную угрозу для человека.

Коалы

Несмотря на то что коалы спят по 20–22 часа в день, а бодрствуя, жуют эвкалипт, при определенных условиях они могут быть опасны. Если животное испытывает стресс или напугано человеком, то оно станет агрессивным. Это может привести к тому, что коала начнет преследовать обидчика. Животное выносливое и может бегать на большие расстояния, развивая скорость до 35 км/ч. Если коала догонит, то он может серьезно поцарапать своими острыми зубами и когтями.

Кешью

Когда кешью растет, то он покрыт особой оболочкой, которая несет в себе опасность. В ней содержится токсичное масло урушиол. Оно может вызвать зуд, волдыри и кожную сыпь. Поэтому, если где-то в теплых странах увидите растущее кешью, трогать его ни в коем случае нельзя. Обезопасить орех помогает простая очистка и обжарка.

Слюна котов и собак

Бактерии, содержащиеся в слюне собак или котов, для самих животных не представляют опасности. Однако через облизывание, укус или царапину они могут попасть на слизистую оболочку рта, носа или глаз человека, и тогда могут начаться кожные инфекции, жар, озноб или менингит. Также когда кошка сначала чистит языком лапы, а потом кусает или царапает хозяина, могут переместиться бактерий семейства бартонелл. Этот вид у человека может вызвать отек лимфатических узлов возле места укуса или царапины.

Стоять под водопадом

Если вы оказались на водопаде и вам захотелось постоять под падающей водой, то делать это можно, но не всегда. Заходя под воду, стоит помнить о ее тяжести. В зависимости от нее вы либо получите приятный массаж, либо нанесете вред своим костям. Мощность зависит непосредственно от скорости. Чем быстрее вода, тем она тяжелее. Также высокая мощность может привести к тому, что помимо воды начнут падать камни и ветки.

Павлины

Павлины атакуют нечасто, однако это может произойти в 2 случаях. Первый связан с их агрессивным поведением вкупе с низким интеллектом, из-за которого птицы могут разозлиться, увидев свое отражение. Они не понимают, что это всего лишь отражение, им кажется, что это другая птица. Именно из-за этого фиксируются случаи порчи имущества на сотни долларов. Второй случай — павлин может начать преследовать человека из-за еды. Догнав, птицы больно клюют и царапают, шрамы остаются глубокие, поэтому может понадобиться помощь медиков.

Пресноводные улитки

Они одни из самых смертоносных паразитов во всем мире, которых лучше избегать. Миллионы человек в мире заражены шистосомозом, который переносят пресноводные улитки. Несмотря на то что болезнь распространена в основном в тропических странах, заболеть можно и в Европе, не выезжая заграницу. Шистосомоз развивается даже не из взрослых особей, а из яиц. Человек поплавал, перешел водоем вброд, просто вошел в воду, и паразиты уже могут проникнуть в организм, где живут годами. Из-за этого возникают проблемы со здоровьем, например анемия и усталость, а в редких случаях наступают более тяжелые последствия.

Креветки

Очищая креветки, нужно быть осторожными со скорлупой, в некоторых местах она очень острая. *** Часть перед хвостом очень жесткая и острая. Однажды я случайно порезал палец. © SnooMaschinne / Reddit *** Аналогично. Я ни разу не порезался самым острым кухонным ножом, но мне удалось истечь кровью от обычной креветки. © retired-penguin / Reddit

Тесты в интернете

Наверняка многие из вас видели в интернете тесты в стиле: «Спорим, вы не сможете вспомнить имя своего первого питомца / учительницы / цвет машины» и т. д. Проходя подобный опрос, стоит быть внимательными к тому, как вы собираетесь ответить. Казалось бы, незначительная информация, но она персональная и дает мошенникам пространство для маневров. Многие из подобных вопросов являются секретными вопросами, например, в банках. Специалисты отмечают, что не стоит после этого бояться всех тестов, нужно быть просто внимательными к вопросам и ответам, которые вы даете. Если вашего первого питомца звали Бен, лучше это не упоминать, а просто вписать любую другую кличку: Шарик, Рыжик, Жужа.

Антисанитарные водоемы

Довольно часто возле рек или озер можно встретить знак «Купаться запрещено». Казалось бы, что может случиться, если просто быстро окунуться, особенно когда на улице жарко. Однако надо понимать, что такие знаки просто так не ставят. Во-первых, запрет может свидетельствовать о загрязнении дна стеклом, камнями, корягами, а также о наличии плохих мостиков и входов в воду. Во-вторых, запрет дается, если вода не прошла проверку на качество. В таком случае купание может привести к кишечным или паразитарным инфекциям, малярии, аллергии или отравлению.