9 фактов про активированный уголь, о которых мало знают даже аптекари

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Активированный уголь называют универсальным антидотом, способным быстро избавить от последствий обильного застолья или шумной вечеринки. В последние годы он не только продается в аптеках, но и входит в состав средств для ухода за кожей или волосами, зубной пасты и даже кое-каких блюд. Кажется, знакомые с детства таблетки помогут в любой ситуации.

AdMe.ru обратился к научным материалам, чтобы проверить, так ли хорош уголь, и развенчать мифы, о которых рассказывают популярные блогеры и модные издания.

Миф № 1: Обладает детокс-эффектом

Тренд на черные продукты появился несколько лет назад и удерживает позиции по сей день. Уголь добавляют не только в тесто для пиццы или чипсы, но и в соки, лимонады и другие напитки. При этом последним приписывают чудесные детокс-свойства. В действительности активированный уголь связывает не только вредные, но и полезные вещества. Поэтому витамины, минералы и антиоксиданты из вашего витаминного напитка не принесут пользы организму. Если ваша цель – получить максимум пользы, а не впечатлить подписчиков в инстаграме необычным смузи, то лучше выбрать тот, который не содержит угля.

Миф № 2: Не взаимодействует с другими лекарствами

Любимые многими черные таблетки могут принести как пользу, так и вред. Активированный уголь адсорбирует некоторые лекарства, например антидепрессанты и противовоспалительные препараты. Употреблять их вместе не рекомендуется, так как эффективность препаратов снизится или ее не будет вовсе. Тем, кто использует комбинированные оральные контрацептивы, рекомендуют пить уголь не менее чем за 12 часов до их приема или через 3 часа после. Зато в случае передозировки лекарствами уголь может прийти на помощь и нейтрализовать их пагубное воздействие.

Миф № 3: Всегда снимает симптомы пищевого отравления

Активированный уголь взаимодействует только с теми веществами, которые находятся в желудке или кишечнике в момент, когда вы выпили таблетку. Принимать уголь наутро после обильного застолья бессмысленно, ведь токсины уже проникли в кровь. Устранить симптомы интоксикации таким способом можно, но только в первые час-два после приема пищи.

Миф № 4: Улучшает работу кишечника

Активированный уголь может вызвать тошноту и запоры. По инструкции положено пить за один прием от 4 до 8 таблеток 3–4 раза в день. Но иногда мы глотаем очередную порцию уже через пару часов, чтобы наверняка устранить кишечные проблемы. Итог — передозировка, нарушение метаболизма и всасывания полезных веществ. При длительном курсе лечения возможны запор или диарея. Рвота встречается у 20 % пациентов. Поскольку уголь поглощает полезные вещества, можно получить еще и дисбактериоз.

Миф № 5: Очищает кожу

Активированный уголь все чаще становится ингредиентом, входящим в состав средств для ухода за кожей. Они есть на полках магазинов, а в интернете можно найти сотни вариаций рецептов домашних масок и скрабов с углем. Его преимущества объясняют способностью к адсорбции и пористой структурой. Гипотетически уголь может глубоко очищать поры. Но для того чтобы он начал действовать, нужно несколько часов. В то время как маски обычно наносятся всего на несколько минут.

Миф № 6: Помогает не пьянеть

Уголь, будучи отличным адсорбентом, впитывает не все вещества. Например, он практически не взаимодействует с этанолом. Поэтому употреблять «универсальный антидот» после бурной вечеринки с горячительным (а кое-кто считает, что лучше принять несколько таблеток перед ней или во время нее) не очень хорошая идея. Хуже не станет, но и положительного эффекта не будет. Активированный уголь бессилен и против токсинов, которые выделяет этанол. Дело в том, что алкоголь через слизистую оболочку быстро попадает в кровь. В желудке переваривается только незначительная его часть, которая распадается до ацетальдегида. Уголь плохо впитывает это соединение. Он бесполезен как для предотвращения похмелья, так и для его устранения.

Миф № 7: Избавляет от плохого холестерина

Есть мнение, что активированный уголь помогает бороться с плохим холестерином и чистить сосуды. Но препарат не попадает в кровь, а значит, в принципе не может ее очищать. Размер угольных пор позволяет ему впитывать только низкомолекулярные соединения, в то время как в желудке холестерин присутствует в связке с липидами. Другими словами, холестерин не может впитываться углем в том количестве, которое оказывало бы воздействие на метаболизм.

Миф № 8: Помогает худеть

Курс активированного угля для похудения не приведет к уменьшению объема талии. Препарат может впитать токсины после отравления (в определенный период времени), но жиросжигающими свойствами не обладает. Набор веса происходит не из-за вредных веществ. Дело может быть в объеме пищи или нарушении обмена веществ. Чтобы снизить вес, нужно вывести из организма излишки жиров и углеводов.

Миф № 9: Улучшает состояние волос

Уголь часто можно увидеть в составе шампуней, а популярные блогеры рекомендуют делать маски для волос на его основе. Избавление от перхоти, рост волос, восстановление их структуры — это и многое другое нам сулят производители. Однако давайте рассуждать здраво: причиной перхоти является грибок, и избавиться от него при помощи адсорбции невозможно. Для активации роста волос часто используется стимуляция волосяных фолликулов, что уголь тоже осуществить не может. Возможно, он мог бы очистить кожу головы. Но, как уже говорилось выше, для активации этого свойства потребовалось бы несколько часов.