8 обычных предметов одежды, которые опасно носить каждый день

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Бернард Шоу однажды сказал, что мода — это управляемая эпидемия. Но он и предположить не мог, насколько был прав, сравнивая моду с болезнью. Оказалось, что следовать ей каждый день опасно для здоровья. Тугие корсеты давно остались в прошлом, однако и в XXI веке есть предметы гардероба, вызывающие целый ряд заболеваний.

Мы в AdMe.ru составили список модных вещей, которые люди носят ежедневно, рискуя своим здоровьем.

1. Узкие джинсы

Пара хороших джинсов — это самая универсальная одежда в мире. Многие девушки и женщины выбирают себе узкие модели, чтобы выгодно подчеркнуть красоту бедер и ног. Но, к сожалению, такие джинсы нарушают кровообращение и работу сосудов, что ведет к варикозу и образованию целлюлита. Кожа не имеет возможности «дышать», а из-за того, что ткань очень плотно прилегает к телу, в области бикини и на бедрах могут появиться вросшие волоски.

2. Высокие каблуки

Когда женщина надевает туфли с высокими каблуками, она преображается на глазах: становится женственнее и стройнее. Но это не значит, что нужно ходить на каблуках каждый день. За красоту приходится платить болью в спине, ногах и отеками. Также частое ношение каблуков может провоцировать образование межпозвоночных грыж и привести к сутулости.

3. Обувь на плоской подошве

Казалось бы, какую опасность таят в себе безобидные балетки и сандалии на плоской подошве? Ортопеды утверждают, что такая обувь может нанести сильный вред здоровью, так как нагрузка на стопу распределяется неравномерно — нет амортизации при ходьбе. Это приводит к расширению сосудов, те теряют способность сужаться, а сама стопа «расплющивается» или становится плоской. Нередко появляются боли в стопах и в позвоночнике. Еще один неприятный сюрприз — это возникновение так называемого косолапия, когда стопа выворачивается внутрь, отчего деформируются коленные и бедренные суставы.

4. Бюстгальтер с эффектом пуш-ап

Такие бюстгальтеры пользуются большим спросом. Однако, если визуально нам кажется, что грудь приобретает более округлую и правильную форму, то на самом деле специальные вкладыши в чашечках деформируют ее и способствуют ее обвисанию, так как грудь становится зависимой от искусственной поддержки. К тому же бюстгальтеры пуш-ап пережимают кровеносные сосуды. А постоянное давление на молочную железу и вовсе может спровоцировать развитие рака.

5. Солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки — это не только модный аксессуар, но и абсолютная необходимость, когда солнечные лучи становятся слишком яркими. Однако нельзя носить солнцезащитные очки по вечерам или в помещении, когда освещения недостаточно. Вам придется перенапрягать зрение, а это повышает риск возникновения катаракты. Более того, нужно обязательно следить за чистотой и целостностью линз и не пользоваться очками, которые на 100 % пропускают ультрафиолет, так как они могут навредить глазам.

6. Капроновые колготки

Это незаменимая вещь в гардеробе любой женщины. Они делают наш образ законченным, элегантным, делают ноги визуально стройнее. Но, увы, при частом ношении капроновые колготки могут принести вред. Синтетические составляющие колготок удерживают влагу, создают парниковый эффект — в результате возникают и развиваются вагинальные инфекции. А утягивающие колготки к тому же нарушают кровообращение, а значит — привет, варикоз и целлюлит.

7. Объемные сумки на одно плечо

Женская сумочка — это сокровищница, в которой можно найти почти все: от косметички до ноутбука. Это очень удобно, но небезопасно для здоровья. Из-за того что мы постоянно носим сумку на одном плече, увеличивается нагрузка на плечевой сустав и межпозвоночные диски, что приводит к сколиозу и остеохондрозу. Из-за неправильного распределения веса перенапрягаются и защемляются мышцы, перекрываются кровеносные сосуды, которые питают мозг, и нервные окончания.

8. Пижама

Как обойтись без мягкой удобной пижамы, особенно в холодное время года? И как она может нанести вред здоровью? Дело в том, что слишком тесная или теплая пижама провоцирует рост различных болезнетворных бактерий, что может привести к раздражению, зуду или молочнице. Спать без пижамы и нижнего белья особенно рекомендуется женщинам с хроническими вульвитом или вагинитом.