8 косметологических процедур, которые мужчины делают в тайне от женщин

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По данным исследования Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), в 2017 году было выполнено более 3 млн косметологических процедур для мужчин по всему миру. И хотя от общего числа пациентов, которые обратились к косметологам, доля мужчин не превышает 14 %, с каждым годом представители сильной половины человечества уделяют все больше внимания своей внешности.

Мы в AdMe.ru записались на прием к косметологам и узнали у них всю правду о самых популярных процедурах для мужчин.

1. Коррекция углов челюсти филлерами

Существует стереотип о том, что чем больше выражены углы нижней челюсти, тем сильнее мужчина. И облик супергероев из комиксов лишний раз это подтверждает. Чтобы получить черты лица как у голливудской звезды, мужчины нередко обращаются за помощью к косметологу. Всего после нескольких инъекций (филлеров) достигается видимый результат. Правда, эффект от такой процедуры продержится от пары месяцев до 2 лет, а потом ее придется повторить.

2. Избавление от морщин

Почти полмиллиона мужчин ежегодно, и это только в США, делают себе инъекции ботокса. По словам врачей, за последние 5 лет число мужчин, которые пользуются услугами косметологов, увеличилось на 20 %. И сегодня инъекции ботокса среди таких пациентов являются одной из самых востребованных процедур.

3. Устранение потливости

Деликатная проблема с повышенным потоотделением может вызывать массу неловких ситуаций, особенно в офисной жизни. Поэтому мужчины, опять же, прибегают к инъекциям ботулотоксина (ботокса). Ведь его применяют не только для избавления от морщин, но и для лечения повышенной потливости (гипергидроза). При внутрикожном введении препарат блокирует передачу нервных импульсов к потовым железам и таким образом уменьшает выделение пота.

4. Инъекционное сокращение двойного подбородка

Опрос, проведенный Американским обществом дерматологической хирургии (ASDS), показал, что 67 % респондентов серьезно обеспокоены избытком жира под подбородком или шеей. Кроме хирургической подтяжки, на которую не все мужчины готовы отважиться, сегодня существует и инъекционное средство. Это синтетическая кислота, которая, по заявлению врачей, расщепляет жировые клетки и подтягивает кожу под подбородком. Косметологическая процедура популярна именно среди мужчин, так как позволяет омолодить лицо всего за несколько коротких сеансов без каких-либо разрезов и болезненных ощущений.

5. Мезотерапия волосяной части головы

Мужчины подвержены облысению гораздо больше, чем женщины, а недавние исследования показали, что миллениалы стали страдать выпадением волос все чаще. Мезотерапия является одним из самых распространенных и рекомендуемых способов борьбы с потерей волос у мужчин. Препараты с витаминами и минералами вводятся в кожу головы с помощью инъекций и активизируют обменные процессы, которые, как утверждают врачи, способствуют росту волос.

6. Лазерная эпиляция

Со страниц глянцевых журналов и популярных инстаграм-аккаунтов на нас смотрят мужчины с идеально гладкими телами. А для некоторых спортсменов, например пловцов, наличие волос на теле даже может стоить нескольких драгоценных секунд на финише. Бодибилдеры считают, что лишние волосы на теле скрывают рельеф мышц. Поэтому сегодня эпиляция (в большей степени лазерная) становится все более востребованной среди сильной половины человечества. По данным косметологов, мужчины чаще всего предпочитают избавляться от волос на груди и спине.

7. Избавление от шрамов

Возможно, в древние времена шрамы и украшали воинов, ярко демонстрируя их боевой опыт. Однако сегодня все больше мужчин предпочитают избавляться от рубцов на теле, маскируя их татуировками или убирая с помощью лазеров.

8. Черная маска

Если раньше среди мужчин считалось нормальным иметь только один крем, да и тот, наверное, для обуви, то сегодня мужские средства по уходу за телом являются обязательным атрибутом выживания в современном мегаполисе. А в модных барбершопах, которых с каждым днем становится все больше, одной из самых популярных дополнительных услуг для настоящих бруталов является нанесение очищающей черной маски.