7 версий о том, что же на самом деле случилось на перевале Дятлова

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

История группы Дятлова является одним из самых таинственных происшествий последнего столетия. А все потому, что в самих событиях, произошедших в ту холодную ночь 1959 года на «Мертвой горе», совершенно отсутствует логика действий. Вот уже многие годы всевозможные исследователи, ученые, туристы и даже голливудские сценаристы пытаются разгадать или скорее доказать, что все случившееся — это одна большая подставная инсценировка.

AdMe.ru еще раз вспомнил все детали этого пазла и разыскал 7 самых реалистичных версий произошедшего. Да, давайте сыграем в «объяснимо, но не факт».

© Слева направо: Игорь Дятлов (23 года), Зинаида Колмогорова (22), Рустем Слободин (23), Юрий Дорошенко (21), Георгий Кривонищенко (23), Николай Тибо-Бриньоль (23), Людмила Дубинина (20), Семен Золотарев (38), Александр Колеватов (24), Юрий Юдин (выжил, потому что сошел с дистанции в начале пути из-за травмы ноги).

2 февраля 1959 года на Северном Урале вблизи безымянного перевала, названного впоследствии именем командира группы перевалом Дятлова, при труднообъяснимых обстоятельствах погибла группа из 9 юных туристов — студентов и выпускников Уральского политехнического института. Среди ночи ребята по неким причинам разрезали палатку изнутри и, не успев даже обуться и одеться, срочно ее покинули. Далее не спеша они прошли 1,5 км вниз к лесу, где развели костер. Судя по следам, трое из группы решили вернуться к палатке, но замерзли по дороге. Двое погибли у костра от ожогов. А четверо оставшихся были обнаружены с тяжелейшими переломами в овраге чуть ниже костра. Расследование столь необычного дела засекретили, опечатали и сдали в спецчасть с весьма размытым заключением: «Следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии».

1. Сход «снежной доски»

На данный момент самой правдоподобной версией случившегося считается сход лавины типа «снежная доска». Она возникает, когда днем верхний слой снега нагревается и подтаивает, а ночью замерзает и превращается буквально в ледяное лезвие. Этот слой очень непрочен, иногда достаточно лишь легкого внешнего воздействия, чтобы он оторвался и сорвался вниз. Что произошло ночью: Ребята поставили палатку на склоне горы, почему-то на очень опасном месте встречи всех ветров, а ночью из-за резкого изменения температуры на них неожиданно сошла «снежная доска».

4 человека, дальше всех находившиеся от входа в палатку, получили самые тяжелые травмы. Ребята выскочили из палатки (которая, видимо, была железобетонной, раз пережила лавину, которая переломала кости туристов) практически без одежды в страхе повторного схода «снежной доски».

Они дотащили на себе раненных вниз по склону, чтобы укрыться и разжечь костер. После этого те, кто мог идти (Дятлов, Колмогорова и Слободин), решили вернуться в палатку за вещами, но замерзли по дороге.

Четверых с самыми сильными ранениями было решено поместить в низину в убежище (позднее при таянии снега их тела были вымыты к ручью, некоторые травмы они получили из-за животных-падальщиков).

Двое оставшихся у костра в агонии буквально заходили в огонь, не замечая ожогов из-за сильнейшего обморожения.

2. Ссора между туристами

Существует версия, что причиной трагедии могла быть бытовая ссора или драка ребят из-за девушек, которая зашла так далеко, что привела к трагичным последствиям. В пользу этой версии может сыграть тот факт, что группа была сформирована только перед выходом на дистанцию (к тому же по неясным причинам 10-й студент был неожиданно заменен на 38-летнего ветерана со странной, предположительно «кэгэбэшной» биографией — Золотарева). По фотопленкам из найденных на месте происшествия фотоаппаратов видно (фотографии выложил здесь Алексей Коськин), что группа была довольно дружна. Но некоторые из участников снимали только определенных людей, вероятно, с которыми находились в более доверительных отношениях. И по мере продвижения группы пленки нескольких ребят стали заполняться большим количеством пейзажей, нежели фотографиями с коллегами. В случае обычных людей (а не людей с художественным видением) это говорит о нарастании некоего психологического дискомфорта.

Касательно ссоры из-за девушек: ни на одном снимке девушки не были, так сказать, центрирующим звеном группы. Зачастую они находились на дальнем плане или вообще обрезались, что может служить вполне весомым доказательством того, что ребята относились к ним в первую очередь как к спортсменам и никакой ярко выраженной симпатии не проявляли.

В центре кадра Игорь Дятлов. Справа от него — Тибо-Бриньоль в своей фирменной шляпе. Дубинина не влезла в кадр.

На переднем плане Николай Тибо-Бриньоль, который, судя по сохранившимся фотопленкам, очень любил фотографироваться. Дубинина вновь лишь на заднем плане.

Ребята веселятся на привале (слева направо: Дубинина, Кривонищенко, Тибо-Бриньоль, Слободин).

3. Испытания оружия на закрытом полигоне

Согласно некоторым версиям, группа Дятлова оказалась под ударом некоего испытываемого оружия, скорее всего, ракеты нового либо запрещенного типа. В поддержку этой теории выступают показания группы поисковиков, а также проживающих неподалеку манси, которые утверждают о наблюдении неких периодически появляющихся светящихся объектов в небе над этой территорией. Именно взрыв либо воздействие каких-то химических элементов могли вызвать столь поспешный побег «дятловцев» из палатки (например, над группой пролетела стратегическая ракета и сожгла кислород, вызвав галлюцинации и частичную потерю зрения), а дальнейшие травмы нанесены группой зачистки следов испытания оружия. Либо взрыв мог вызвать сход лавины. В общем, в целях сохранения государственной тайны была инсценирована смерть туристов в экстремальных естественных условиях. И никаких полигонов или странных моментов расследования, конечно же, по версии КГБ быть не могло. Также к этой версии можно добавить слова из интервью радиста Владимира Любимова, который в то время работал на территории близ перевала Дятлова.

«Всем нам, радистам, было приказано прослушивать эфир и сообщать о всяких подозрительных переговорах. И вот в январе или в феврале, уж сложно сказать, я прослеживаю эфир на разных волнах и слышу какие-то очень странные переговоры на неразборчивом эзоповом языке. Ясно только, произошло что-то страшное. Я, конечно же, доложил начальству. А через сутки получаю команду: прослушку на данной волне прекратить!» Владимир Любимов

Команда выезжает.

4. Встреча с агентами иностранной разведки

Одна из конспирологических теорий — очерк Алексея Ракитина «Смерть, идущая по следу» — как ни странно, является самой проработанной версией, по которой хоть фильм снимай. На первый взгляд все выглядит притянутым за уши, но после прочтения начинает казаться, что ничего другого и быть не могло. Ход действий был таков: Золотарев и Кривонищенко (люди с подозрительной историей. Второй, к примеру, работал на закрытом ядерном предприятии) предположительно были поставщиками фальшивых (фальшивых, потому что работали под прикрытием КГБ) образцов радиоактивных элементов иностранным агентам, которые должны были под видом туристов «нечаянно» встретить группу Дятлова как раз на перевале. Возможно, они слегка перестарались с выбором безлюдного места для операции, но не будем об этом. Встреча прошла не дружественно, на что был расчет, а натянуто, так как другие ребята заметили акцент агентов. План срывался, напряжение росло.

Агенты поняли, что единственное решение не рассекретить себя — это избавиться от ребят. Легче всего это сделать холодом, поэтому они напали на палатку, раздели студентов и спокойно отправили босых на все четыре стороны. Ребята пытались оказать сопротивление, отчего на всех видны следы побоев, а у спортсмена Слободина (который отличался особо смелым и рисковым нравом) вообще чисто боксерские повреждения. Значит, он оказал наибольшее сопротивление, именно поэтому умер первым уже через полчаса, отстав от группы и упав на снег.

Оставшаяся часть группы медленно и споря друг с другом двинулась в ближайшее убежище — к кедру.

Дятлов обнаружил, что Слободин пропал, и пошел за ним. Не вернулся. За ним пошла Колмогорова. Вдвоем замерзли в поисках Слободина.

Оставшиеся решили развести костер, чтобы дать знак ушедшим за Слободиным о своем местонахождении. Четверо ребят ушли в овраг, так как считали, что костер может привлечь внимание агентов.

Агенты действительно увидели костер, на их удивление, все еще живых ребят, что грозило рассекречиванием агентов и подвигло их пойти к костру для окончательной расправы с «дятловцами».

У кедра агенты нашли лишь двоих. Их пытка с целью узнать, где остальные, привела лишь к смерти студентов.

Позже были найдены оставшиеся четверо «дятловцев», которые также подверглись пытке уже находившимися на грани нервного срыва агентами, поэтому их травмы самые жестокие. Тела были сброшены в овраг для сокрытия следов.

Спортсмен Рустем Слободин.

5. Нападение беглых заключенных

Несмотря на то что власти утверждают (в целях избежать паники после такой расправы над студентами, чей поход был приурочен к XXI съезду КПСС), что побегов из ближайшей тюрьмы в период происшествия не было, выше описанный сценарий Ракитина вполне могли отыграть именно сбежавшие зэки.

6. Нападение коренного населения — манси

Версия о нападении манси на Дятлова и компанию рассматривалась одной из самых первых. Манси — это представители коренного населения Северного Урала. Ближайшее их поселение находилось примерно в 80 км от перевала. Они контролировали данные территории. Несмотря на то что манси относятся к русским дружелюбно, даже предоставляют ночлег, оказывают потерявшимся помощь, существует теория, что «дятловцы» ступили на их некую священную территорию, за что и были наказаны. Правда, в зимнее время место перевала для охоты считается совершенно непригодным, да и их следов во время уголовного расследования найдено не было, поэтому эта версия отпала так же быстро, как и появилась. Многие связывают эту теорию с названием горы, на которой произошла трагедия, — Холатчахль, что в переводе с мансийского значит «Гора мертвецов» — якобы все это неспроста. На самом деле так переводить ее начали лишь с 1959 года, до этого она интерпретировалась скорее как «Мертвая вершина», поскольку там ничего нет.

7. Версия единственного выжившего из группы

Юрий Юдин — 10-й участник группы Дятлова, который отделился от команды в самом начале из-за травмы ноги. Его спасла судьба, но всю свою жизнь он так и прожил, мучаясь догадками о тайне гибели собственных друзей. Вот как он комментировал трагедию 50 лет спустя.

«Мое мнение, что они стали жертвами зачистки. Они случайно оказались свидетелями каких-то испытаний и, подвергшись отравлению, были обречены на смерть. Мне так и следователь Иванов сказал: „Они уже были обречены. Однозначно, ты был бы 10-м“. И я думаю, что он знал истинную причину гибели ребят, а также знали эту причину первый секретарь обкома партии Кириленко и прокурор области. Он постоянно меня успокаивал. Относился ко мне как к ребенку. Я ему говорил, что это могла быть лавина. А он отрицал, мол, не было ее там. Он мне даже сказал: „Когда закончим расследование, тогда я всех соберу и скажу, что же случилось. Но надо понимать, что там были мороз, пурга“. И в итоге он все свалил на ураган. Но я эту версию исключаю. Эти ребята были адекватны при любой ситуации. Их всех было не так просто сбить с толку». Юрий Юдин

Дубинина обнимает на прощание Юдина. Сзади стоит Игорь Дятлов.