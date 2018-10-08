7 фактов о том, как живут люди в Антарктиде (−80° и нельзя писать в душе)

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Антарктиду называют «Белым Марсом» из-за суровых условий. В 2005 году там построили французско-итальянскую научную станцию «Конкордия», на которой проводит свои исследования Европейское космическое агентство (ESA). Одновременно на станции в условиях изоляции, экстремально низких температур и недостатка света и кислорода живут и работают около 60 человек, которые прошли многомесячную подготовку, а срок работы тут — 9–12 месяцев. Сама станция — это 2 цилиндрических здания: первое из них называется «тихим», так как там находятся лаборатории, жилые помещения и госпиталь, второе — «шумным»: в нем расположены мастерские, спортзал, склады, столовая, кинотеатр и комната отдыха.

AdMe.ru рассказывает о станции «Конкордия» и о том, как там живут люди.

1. Средняя температура в Антарктике — минус 50 градусов. Самая низкая — минус 80

Даже летом в Антарктиде никогда не бывает выше —30. Здесь не могут существовать многие обычные бактерии, а чтобы просто выйти на улицу, здесь приходится надевать несколько слоев теплой одежды, специальную обувь, объемные варежки и очки — все вместе это не легче, чем костюм астронавта. «Конкордия» находится на высоте 3 300 м над уровнем моря, поэтому воздух здесь разрежен, а значит, в нем меньше кислорода. А еще он идеально чист и абсолютно не имеет запаха. Вернувшись на Большую землю, исследователи описывают свой шок от обилия и силы запахов, даже просто когда идешь по улице.

2. 4 месяца в году люди живут в темноте

В Антарктике нет дня и ночи в традиционном понимании: зимой солнце здесь не встает из-за горизонта, а летом не садится ниже него. 4 месяца люди проводят в темноте. Из-за этого сбивается суточный ритм и иногда бывает сложно заснуть или поесть — кажется, что ты обедаешь в середине ночи. Первое появление солнечных лучей — здесь настоящий праздник: все бросают свои дела, забираются на крышу и наблюдают, как впервые за 4 месяца восходит солнце.

3. Ближайший супермаркет — в 4 000 км

"Конкордия" находится дальше от цивилизации, чем МКС, и добраться туда непросто: крупногабаритные грузы привозят санным караваном (доставка занимает 10-12 дней), а небольшие грузы и продукты доставляются небольшими самолетами, созданными специально для экстремальных температур. Несмотря на то что ближайший супермаркет находится в 4 000 км от "Конкордии", это не значит, что исследователи сидят на хлебе и воде: здесь едят мясо, рыбу, молочные продукты, свежие фрукты и овощи, а члены многонациональной команды готовят свои традиционные блюда - лягушачьи лапки или борщ. Многие продукты хранят замороженными, а яйца, например, - натертыми парафином. Алексей Екайкин, гляциолог (ученый, который изучает свойства льда) из России, делится своими впечатлениями от пребывания на станции: "Об уровне снабжения говорит такой факт: буквально сегодня по внутренней электронной рассылке всем жителям станции пришло письмо о том, что на "Конкордии" закончился запас свежего молока и до прибытия новой партии придется, увы, обходиться порошковым. В центре Антарктиды кончилось свежее молоко, вот беда-то!"

4. Зимой станция полностью отрезана от мира

Зимой выбраться с «Конкордии» невозможно: никакого сообщения с Большой землей нет и, если случится что-то непредвиденное, рассчитывать придется только на себя. Поэтому здесь есть хорошо оборудованный госпиталь, а значительная часть станции отведена под склады с едой. Продукты хранятся также в запасниках возле станции. Обычно зимовать остаются около 15 человек, поэтому у многих здесь 2 специальности — например, сантехник может ассистировать в операционной, а шеф-повар одновременно и пожарный.

5. На «Конкордии» изучают, как суровые условия влияют на людей. Это нужно для будущих полетов в космос

Ощущение полной изоляции приводит к стрессу и разным психологическим сложностям — от рассеянности до депрессии, но и они являются предметом изучения: ученые считают, что эти знания также помогут подготовить людей к долгим космическим перелетам, усовершенствовать летательные аппараты и продумать, какими будут первые станции на Луне и Марсе. Все члены команды ведут видеодневники и постоянно носят специальные часы, которые фиксируют время сна и бодрствования и отслеживают, кто, сколько и где проводит время, с кем общается. Затем информацию анализируют, чтобы отследить изменения в поведении людей. Кроме этого, на станции параллельно ведутся около 20 научных проектов: здесь работают сейсмологи, астрономы, метеорологи, климатологи, физики и гляциологи.

6. На станции умеют не только работать, но и развлекаться

Сотрудники станции любят интересный досуг: исследователи проводят экскурсии по своим лабораториям и рассказывают другим о своей работе, играют в баскетбол на снегу, любят дискотеки и костюмированные вечеринки. Иногда команда по видеосвязи отвечает на вопросы школьников и студентов, а на Рождество запросто может позвонить по скайпу президент Италии. Многие стараются общаться с иностранными коллегами, чтобы подтянуть язык, ведь здесь по-настоящему многонациональная команда: шведы, французы, итальянцы, англичане и русские.

7. На «Конкордии» запрещено писать в душе

Воду на «Конкордии» делают из снега. Для того чтобы его растопить, нужно много топлива, поэтому воду экономят: после использования в умывальниках и душах вода проходит очистку и подается туда вновь. По этой причине свое мыло и гель для душа использовать нельзя: здесь всем выдается специальное средство 3 в 1, совместимое с системой очистки. Также в душе нельзя писать, так как система не справляется с переработкой таких продуктов жизнедеятельности. Если контролеры обнаруживают в воде повышенное содержание аммиака, на общем собрании обязательно сообщают об этом и просят так больше не делать.

Небольшую видеоэкскурсию по «Конкордии» можно посмотреть здесь.