22 фотографии, после просмотра которых хочется воскликнуть: «Природа, ты восхитительна!»

23 1

15

7.4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если вы никогда не видели животное, которое умеет фотосинтезировать, не знали, что черепахи бывают альбиносами, или не представляете, как выглядит позвоночник акробата при выполнении трюка, то нам есть чем вас удивить. А в качестве бонуса вас ждет любопытная «метаморфоза» человеческого лица.

Мы в AdMe.ru обожаем редкие фотографии и нашли те из них, которые было бы круто увидеть в учебнике по биологии вместо скучных схем.

Осадок в пробирке принял вид пейзажа

Один из самых больших цветков в мире. Цветет очень редко и, увы, имеет отвратительный запах разложения

Мадагаскарский кузнечик с редким окрасом «вечерняя заря»

Отличительная черта меланезийцев с Соломоновых островов — сочетание темной кожи и очень светлых волос

Грибы Syncephalastrum под микроскопом похожи на цветы

Цветы, которые растут на космической станции

Позвоночник акробата на рентгене

Возможно, вы никогда об этом не думали, но так выглядит скелет ежика

Астронавты проходят тест на максимальное потребление кислорода

Среди черепашек тоже встречаются альбиносы

Оказывается, бактериями можно рисовать

Обычный муравей, но его мало кто таким видел

Аксолотли мексиканской амбистомы выглядят как мультяшные драконы

Зубы бобра оранжевые, потому что в них есть железо

Морской слизень, который может 9 месяцев «питаться» солнечным светом. Эволюция подарила ему умение фотосинтезировать, как растения

Самая крошечная в мире и самая ядовитая лягушка

Гибкий паук, который умеет оборачиваться вокруг ветки ради маскировки

Этот коралл называется цинарина, но у него есть и народное название — «коралл кошачьего глаза», и вот почему

Этому геккону 54 млн лет

Змеи бывают совсем крошечными. Это узкоротая змейка, не детеныш

Новый вид морского слизня, открытый в 2016 году на Бали

Так выглядит шкура тигра, если сбрить шерсть

Бонус: наглядная демонстрация того, как фокусное расстояние камеры меняет форму лица при съемке

А вам в последнее время попадались интересные факты о природе, которые вас удивили?