20 ошибок, которые все мы совершаем в супермаркетах на полном автомате

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Супермаркеты при любом раскладе выигрывают у магазинов, в которых самообслуживание не предусмотрено. Посудите сами: каждый товар можно внимательно изучить, покрутить в руках, ознакомиться с его составом. Правда, мы часто забываем об этой возможности, а в спешке и вовсе кидаем в тележку первое, за что зацепился глаз.

Мы в AdMe.ru считаем, что научиться выбирать продукты так, чтобы точно не прогадать, не так уж и сложно. Как ни крути, есть определенные ошибки, которые многие из нас часто совершали, отправляясь за покупками в супермаркет.

1. Не присматриваемся к овощам в упаковке

Сегодня многие предпочитают покупать уже расфасованные огурцы, помидоры и другие овощи в прозрачной пленке. Однако к ним стоит присматриваться. Лучше отказаться от таких овощей, если на обратной стороне упаковки вы заметите конденсат: это верный признак того, что продукт испорчен.

2. Считаем, что в авокадо главное — цвет

По мере созревания авокадо заметно темнеет. Но у этого экзотического фрукта есть еще одно немаловажное свойство: обратите внимание на цвет под плодоножкой. Если он коричневый, вероятнее всего, авокадо окажется перезрелым. А зеленый указывает на то, что плод не успел перезреть и в запасе еще есть пара дней.

3. Не покупаем ананасы с сухими листьями

Чтобы определить зрелость ананаса, можно посмотреть на его «султан» — листовую макушку. Если он слишком зеленый, значит, листья сидят плотно и внутри фрукта скорее всего будет безвкусная мякоть белого цвета. А если у листьев сухие кончики и они легко отходят, когда за них тянут, это свидетельствует о том, что ананас поспел.

4. Не обращаем внимания на вес грейпфрутов

Найти в магазинах действительно вкусные грейпфруты очень сложно, поскольку их срывают с дерева задолго до того, как они полностью созреют. Но есть один секрет, который поможет не ошибиться с выбором. Чтобы определить сочность грейпфрута, достаточно подержать его в руках. Стоит обратить внимание на самые увесистые плоды.

5. Проходим мимо желтоватого куриного мяса

Наряду с привычными нам бледно-голубыми бройлерами в супермаркетах можно увидеть тушки, чье мясо имеет характерный желтый оттенок. Ничего страшного в этом нет: подобный цвет связан с особенностями технологии выращивания. Птиц кормят зерном и кукурузой, последняя и придает мясу соответствующий оттенок.

6. Выбирая красную икру, не смотрим на цифры

Если вы выбираете красную икру в жестяной банке, в первую очередь присмотритесь к цифрам, которые напечатаны на крышке. Они должны быть выпуклыми, а не вдавленными. Так можно определить качественный заводской продукт за считанные секунды.

7. Переплачиваем за «домашние» пельмени

Хотя пельмени, созданные методом машинной лепки, сильно проигрывают в плане эстетичности так называемым домашним, процесс изготовления тех и других ничем не отличается. А завышенная цена вылепленных вручную пельменей объясняется тем, что такое их производство просто требует больше времени.

8. Выбираем грецкие орехи в прозрачной упаковке

Выбирая очищенные грецкие орехи, обращайте внимание на вид упаковки. Если они хранятся в абсолютно прозрачном пакете, а срок годности подходит к концу, вполне вероятно, что это скажется на вкусе орехов: они станут прогорклыми.

9. Покупаем цикорий в пластиковых банках

Покупая цикорий, лучше отдать предпочтение вакуумной или хотя бы герметичной упаковке. В пластиковых банках и бумажных пакетах он хранится плохо, так как порошок в них быстро впитывает влагу.

10. Считаем темную курагу несвежей

Если курага имеет ярко-оранжевый цвет, округлую форму и привлекательно блестит, это очевидные признаки того, что она не отличается свежестью. Дело в том, что для такого товарного вида ее обрабатывают диоксидом серы. Так что чем темнее и тусклее этот сухофрукт, тем лучше.

11. Выбирая зефир, не обращаем внимания на глазурь

Зефир в шоколадной глазури — одна из самых коварных сладостей. В связи с широким распространением пальмового масла и различных пищевых суррогатов найти качественное лакомство очень сложно. Но есть способ решить и эту проблему. Если вы видите, что глазурь на зефире матовая, значит, перед вами соевый шоколад. Натуральная глазурь заиграет на солнце.

12. Забываем, что товары «раскиданы» по отделам

Мало кто любит долго блуждать по магазину и предпочитает сразу брать, например, приглянувшийся кусок сыра. Стоит держать в голове, что один и тот же продукт можно найти в нескольких отделах (в упаковке, на вес, в нарезке). Очень может быть, что вы совершенно случайно отыщете более дешевую альтернативу.

13. Выбираем ароматные блюда в кулинарии

Если у готового блюда, которое вы собираетесь купить в отделе кулинарии, сильный пряный запах, лучше воздержаться от покупки. Дело в том, что с помощью специй очень часто маскируют несвежие продукты.

14. Покупаем рыбу, плавающую в рассоле

Вакуумная упаковка с рыбой может иметь любую форму и состоять из различных материалов. Однако существует необходимое условие для сохранения качества рыбы: воздух из тары должен быть откачан, а содержимое не может «плескаться» в рассоле. Наличие жидкости указывает на то, что во время приготовления или на стадии упаковки технология производства была нарушена.

15. Не обращаем внимания на расположение нарезки в магазине

Покупая незапакованную рыбу, которую нарезали в супермаркете, принимайте в расчет, где именно этот товар находится. Нарезку, выложенную в витрине с холодильником, можно смело брать. Однако дома класть в морозильную камеру свежеприобретенный продукт не следует: нежное мясо рыбы не любит резкого перепада температур.

16. Не обращаем внимания на цвет разных частей рыбы

Производители далеко не всегда указывают, из какой именно части рыбы сделано филе. Как правило, самое жирное мясо располагается ближе к голове. Если под пленкой вы явно различаете темные участки на рыбных ломтиках, значит, перед вами хвостовая часть, которая считается наименее вкусной.

17. Покупаем расслоившийся мед

Натуральный пчелиный мед содержит частицы пыльцы и воска, которые хорошо видны невооруженным глазом. Если вы заметили, что в банке образовалось 2 слоя: сверху плотный, а снизу жидкий — ни в коем случае не покупайте мед, это явная подделка. Вполне вероятно, что его щедро сдобрили мукой, крахмалом, сахарным сиропом и залили водой для увеличения объема.

18. Выбираем колбасу по внешнему виду

Для того чтобы батоны колбасы, которые уже не первый день «живут» в супермаркете, выглядели привлекательно, их могут ежедневно протирать тряпочкой, смоченной в растительном масле. Таким образом удаляют следы выступившей соли, а иногда и плесени.

19. Не думаем о качестве колбасной нарезки

Не все супермаркеты тратят время и средства на то, чтобы нарезать и фасовать колбасу. Редкие магазины готовы пойти навстречу потребителям, заботясь об их удобстве. Поэтому такой чести обычно удостаиваются те продукты, которые не удалось сбыть.

20. Кладем запакованное мясо в корзину голыми руками

Даже запакованное мясо не стоит брать руками и кидать в корзину с продуктами. На вакуумной упаковке всегда оседают холодоустойчивые бактерии, которые могут распространиться на все содержимое. Обезопасьте себя: сначала наденьте на руку полиэтиленовый пакет, а затем выверните его, чтобы мясо оказалось внутри.

А какие досадные ошибки при выборе продуктов вы включили бы в этот список?