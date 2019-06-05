13 ложных фактов, в которые мы настойчиво продолжаем верить

29 18

23

20.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Нашему поколению явно не грозит информационный голод: социальные медиа изобилуют удивительными фактами на любой вкус. В водовороте интересных открытий и увлекательных новостей иногда трудно понять, где правда, а где вымысел. Из-за этого мы можем стать заложниками так называемого эффекта Манделы — феномена ложных воспоминаний массового характера. Именно он является виновником возникновения тех заблуждений, которые оседают в памяти миллионов людей.

AdMe.ru изучил популярные факты, которые укрепились в наших головах, но оказались ложными.

Миф 1. Левое полушарие отвечает за логику, а правое — за эмоции

На самом деле половины мозга не имеют разделения по «талантам». Этому заблуждению мы обязаны эксперименту, в ходе которого испытуемый доктора Майкла Газзаниги смотрел на карточки со словом «красный» левым глазом, а со словом «банан» — правым. Затем участника эксперимента попросили нарисовать что-нибудь левой рукой (которой, как известно, управляет правая сторона мозга). И тот нарисовал банан, чего и следовало ожидать. Испытуемого спросили, с чем связан его выбор, и он ответил, что банан проще всего нарисовать левой рукой, хотя оправдания этому факту не было. У доктора родилась мысль о том, что левое полушарие умеет выдвигать гипотезы.

Миф 2. Алкоголь убивает клетки мозга

Даже если речь идет о хроническом алкоголизме, в этом случае клетки мозга просто сильно повреждаются, но не погибают.

Миф 3. Адам и Ева откусили яблоко

Они отведали запретный плод с древа познания, но в Библии нигде нет уточнения, что это было именно яблоко.

Миф 4. Нельзя кипятить воду больше одного раза, потому что при повторном кипячении выделяется диоксин, ядовитое вещество, вызывающее рак

В повторно прокипяченной воде повышается доля тяжелой воды, содержащей дейтерий (тяжелый изотоп водорода), но такое изменение нельзя назвать значительным. К тому же, если повторно кипятить воду, в ней останется меньше солей кальция.

Миф 5. Если взять человека за мизинец во сне, то он ответит на все вопросы

Человек может отвечать на вопросы только в конкретных фазах сна, и ответы будут относиться, скорее всего, к тому, что ему снится.

Миф 6. Во время чихания все органы человека останавливаются на секунду, в том числе и сердце

Этот миф зародился еще в Средние века, когда люди верили, что чихание может привести к летальному исходу из-за большого количества выдыхаемого воздуха. На самом же деле, когда мы чихаем, в теле на мгновение увеличивается внутригрудное давление. При этом темп сердцебиения меняется, приспосабливаясь к новым условиям.

Миф 7. По статистике, рыжеволосые обманывают больше всего

Корни этого заблуждения уходят в древность, когда обладатели рыжих волос считались посланниками злых сил, поскольку никто не мог объяснить происхождение такого оттенка.

Миф 8. В Корее за измену могут дать 2 года тюрьмы

В Южной Корее с 1953 года действительно существовал закон, предусматривающий уголовное наказание за супружескую измену. Однако его отменили в 2015 году, признав нарушающим права человека на личную жизнь.

Миф 9. Над Антарктидой запрещены полеты вертолетов, так как пингвины, у которых короткая шея, пытаются посмотреть на них и валятся с ног

Запрета на полеты над Антарктидой нет, однако погодные условия делают их опасными. Кроме того, там не ходят маршрутки и другой аналогичный пассажирский транспорт, так что вертолеты — это основное средство передвижения.

Миф 10. В процессе эволюции мозг человека увеличился в 3 раза

На самом деле все наоборот: в процессе эволюции сформировалась тенденция к уменьшению. Так, мозг неандертальца был примерно на 15 % больше, чем мозг современного человека.

Миф 11. В 1504 году знаменитый лондонский Биг-Бен использовался в качестве темницы для заключенных

Во-первых, Биг-Бен — это даже не башня, а колокол, находящийся в башне Святого Стефана. Во-вторых, башня Святого Стефана была построена в 1859 году, то есть значительно позже.

Миф 12. Планета Венера вращается против часовой стрелки

Венера, напротив, вращается по часовой стрелке, что отличает ее от большинства планет Солнечной системы. Аналогичную траекторию совершает Уран.

Миф 13. Близорукость можно вылечить упражнениями

Частично это правда, так как грамотно подобранный комплекс упражнений помогает зрительному аппарату расслабиться. Но это скорее поможет при профилактике болезней глаз. Если близорукость уже начала формироваться, упражнения не станут панацеей.

А какие распространенные заблуждения включили бы вы в эту подборку? Поделитесь в комментариях.