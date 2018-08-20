20 доказательств того, что человечество способно найти ответы на любые вопросы
Наш мир — это огромная коробка на чердаке с кучей завораживающих секретов. Например, вы знали, что в лесах Таиланда живут настоящие «некиношные» зомби, а городской смог оказался не таким уж и вредным?
Мы в AdMe.ru заглянули в эту самую коробку и достали ворох потрясающих фактов о мире и с удовольствием делимся ими с вами.
- Психологи из Бингемтонского университета (США) выяснили, что сообщение с точкой в конце предложения воспринимается большинством как лживое. Они показали группе из 126 студентов диалог, который состоял из реплики: «Дэйв дал мне лишний билет. Хочешь пойти?» и ответа: «Хорошо». Ответ приводился со знаками препинания и без. Студенты выбрали вариант с точкой в конце как менее искренний. А вот с восклицательным знаком — как наиболее сердечный.
- Температура в доме может испортить отношения супругов. Дело в том, что мужчинам комфортнее жить в прохладе, а вот женщины часто мерзнут и поэтому стремятся сделать температуру в помещении максимально высокой. Половина пар (55 %) регулярно спорят из-за температурного режима. Ученые выявили оптимальный показатель — 22 °С.
- Мужской мозг стареет быстрее, чем женский. К такому выводу пришли ученые из Университета Пенсильвании (США). С возрастом мужчины чаще жалуются на ухудшение памяти и концентрации внимания, в то время как женщины более остро ощущают депрессивные настроения.
- Многочисленные исследования доказали, что умеренное употребление спиртных напитков снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 18 %, а также затормаживает процесс старения. Люди, употребляющие алкоголь, проживут дольше тех, кто совсем не пьет.
- Количество зубов влияет на качество нашей памяти. Эксперимент, в котором приняли участие 300 пожилых респондентов, показал, что чем меньше у человека зубов, тем труднее ему запомнить информацию. Такой результат можно объяснить тем, что при выпадении зуба разрушаются нейронные связи и работа области головного мозга, отвечающей за запоминание, ослабевает.
- Полные и безработные женщины чаще других испытывают проблемы со сном. Ученые из Университета Лейпцига опросили более 9 000 человек о качестве их сна. Выяснилось, что практически половина женщин жалуется на серьезные проблемы с засыпанием (42 %). Также на продолжительность и качество сна влияют вес и социально-экономический статус: безработица добавляет тревожности, а значит, и проблем со сном.
- Лучше не экспериментировать дома, а пройти по ссылке и посмотреть видео. Электроны, которые движутся между разрезанными частями виноградины, под действием микроволн создают ток. Кусочек тонкой кожицы, что соединяет половины ягоды, нагревается и высыхает — именно в этом участке ток не проходит, и он поднимается вверх, создавая искры. Так виноград в микроволновке превращается в плазму.
- Когда человек лжет, его выдает собственный нос. Психологи из Университета Гранады рассказали, что, когда человек говорит неправду, температура в области его носа повышается. Такое явление назвали «эффектом Пиноккио».
- Маленькие дети атакуют своих родителей нескончаемыми вопросами, ответить на которые бывает ох как непросто. 4-летний ребенок задает около 400 вопросов в день, а значит, мамы решают каверзные задачки в среднем каждые 2 минуты. Для сравнения, учителя начальной школы задают в среднем 19 вопросов в час, а медсестры и врачи — 11.
- В опросе 2008 года 58 % британских подростков отметили, что Шерлок Холмс, незаурядный сыщик, вышедший из-под пера Конан Дойля, — реальный человек. Также к детективу присоединились такие персонажи, как король Артур и Робин Гуд. А вот Уинстона Черчилля 20 % опрошенных посчитали нереальным.
- Смог помогает справляться с вредными факторами мегаполисов. Вещества, содержащиеся внутри облака, способны вызвать легкий наркотический эффект. Такое незаметное воздействие помогает жителям больших городов легче справляться с негативными сторонами жизни в каменных джунглях, например с хроническим стрессом.
- Изначально трейлеры показывались не перед, а после фильма. На рассвете 1900-х в кинотеатрах был только один экран, на котором без перерыва показывали фильмы. Вы могли купить билет и смотреть кино хоть весь день. В 1912 году вышел сериал из 13 эпизодов — «Приключения Кэтлин». Чтобы побудить зрителей остаться на следующую серию, в конце каждой главы кратко анонсировалась новая. Так и появились трейлеры.
- У сов меньше шансов найти свою любовь, чем у жаворонков. Ученые из Университета Чикаго объяснили такую закономерность тем, что совы чаще знакомятся в ночное время (в барах и клубах) и, как правило, такой флирт не приводит к долгим и крепким отношениям. А вот жаворонки, наоборот, предпочитают свидания в более светлое время суток, например за чашкой кофе в ресторанчике за углом.
- Во Флориде было проведено несколько тестов на бегунах. Те испытуемые, которые перед проверкой съели яблоко или выпили кофе, были намного бодрее тех, кто вообще ничего не ел. Но после того как бегуны из второй группы съели яблоко, их энергия сравнялась с представителями первой группы. Дело в том, что во фруктах содержится кверцетин, который усиливает приток кислорода в легкие. Поэтому яблоки бодрят не хуже кофе.
- Женщины совершают 80 % всех покупок в мире. Оно и понятно, ведь дама должна не только следить и ухаживать за собой, но и поддерживать тепло и уют в доме. Помимо всего прочего женщины активно влияют на покупательскую способность своих супругов.
- В конце XX века собаки были запрещены в Антарктиде. Конечно, собачьи упряжки — прекрасный способ передвижения по непроходимым снегам Антарктиды. Но после 1994 года всех животных вывезли за пределы материка. Дело в том, что собаки (равно как и другие неместные животные) могли заразить тюленей и остальных северных обитателей болезнями, к которым последние не имеют иммунитета.
- Исследование, в котором принимали участие более 10 000 человек, показало, что хроническая боль способна привести к слабоумию, а не только испортить настроение и вызвать депрессию. Люди, которые испытывают постоянную боль, к преклонному возрасту на 10 % чаще остальных страдают от проблем с памятью и на 7 % чаще подвержены симптомам слабоумия.
- В лесах Таиланда растут грибы вида Ophiocordyceps, которые могут создавать зомби. Паразиты влияют на нервную систему муравьев — сначала насекомое не ощущает заражения, но через неделю его поведение меняется. Муравей, зомбированный грибом, забирается на дерево, где расположены споры паразита. Они впрыскивают яд и убивают насекомое.
- В кишечнике японцев живут специальные бактерии (Bacteroides plebeius) для переваривания суши. Они появились именно у японцев, так как те регулярно употребляют в пищу сырые водоросли. Микроорганизмы, которые обитали на поверхности этих самых водорослей, попадали в организм и активно развивались. Bacteroides plebeius помогают переваривать сырую еду и предотвращают различные пищевые заболевания.
- Президенты и другие лидеры умирают намного раньше, чем обычные граждане. Звонки среди ночи, тотальный контроль, стрессы, хроническая усталость, неотложные задачи и, конечно, постоянные покушения. Вспомните королей и императоров — разве они доживали до преклонного возраста? В среднем президент живет меньше обычного человека на 7 лет и имеет на 23 % больше риск преждевременной смерти.
Какой факт вам показался самым необычным?