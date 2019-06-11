18 редких фотографий, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

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Жить — это значит неустанно поражаться воображению людей, силам природы и даже самым обыденным вещам в повседневной жизни. И если иногда вы чувствуете недостаток вдохновения, все, что вам нужно, — это просто посмотреть вокруг и постараться увидеть привычные вещи под другим углом. Эта статья напомнит вам, каким потрясающе разнообразным может быть наш мир.

AdMe.ru собрал 18 удивительных снимков, которые вы, возможно, никогда в своей жизни не видели.

18. Если не стричь овцу 6 лет

17. Отпечаток руки 8-летнего мальчика, который поиграл на улице, в чашке Петри

16. Так выглядит солнце, если снимать его в одном и том же месте в одно и то же время каждую неделю на протяжении месяца

15. Жизненный цикл листа

14. Черепаха проснулась от спячки

13. Египетский паспорт фараона Рамзеса II

12. Эта закрытая пластиковая бутылка показывает, как с высотой изменяется давление воздуха

11. Невероятная сила балерины

10. У электрика появились звезды в глазах после того, как удар тока напряжением 14 000 вольт прошел через его тело

9. Фото человека до и после того, как он совершил переход через Китай

8. Этот закат над облаками выглядит как лава в небе

7. Жесткий диск на 10 Мб из 1960-х

6. Визуальный пример того, сколько планет размером с Землю может поместиться в Cолнце

5. Длинный путь, который должно пройти кофейное зернышко, чтобы оказаться у вас в чашке

4. Лысые морские свинки выглядят как маленькие бегемотики

3. Самый маленький парк в мире расположен в Портленде, штат Орегон

2. Миллионы лет на одной фотографии

1. Лапа белого медведя по сравнению с руками человека

А вам удавалось снимать что-нибудь особенное? Поделитесь своими фотографиями с нами.