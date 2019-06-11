18 редких фотографий, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни
Жить — это значит неустанно поражаться воображению людей, силам природы и даже самым обыденным вещам в повседневной жизни. И если иногда вы чувствуете недостаток вдохновения, все, что вам нужно, — это просто посмотреть вокруг и постараться увидеть привычные вещи под другим углом. Эта статья напомнит вам, каким потрясающе разнообразным может быть наш мир.
AdMe.ru собрал 18 удивительных снимков, которые вы, возможно, никогда в своей жизни не видели.
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17. Отпечаток руки 8-летнего мальчика, который поиграл на улице, в чашке Петри
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14. Черепаха проснулась от спячки
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8. Этот закат над облаками выглядит как лава в небе
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6. Визуальный пример того, сколько планет размером с Землю может поместиться в Cолнце
5. Длинный путь, который должно пройти кофейное зернышко, чтобы оказаться у вас в чашке
4. Лысые морские свинки выглядят как маленькие бегемотики
3. Самый маленький парк в мире расположен в Портленде, штат Орегон
2. Миллионы лет на одной фотографии
1. Лапа белого медведя по сравнению с руками человека
А вам удавалось снимать что-нибудь особенное? Поделитесь своими фотографиями с нами.
Фото на превью SHREK The Famous Hermit Sheep Of Tarras / facebook