17 правдивых изображений, показывающих, как на самом деле работают вещи

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Любопытство — это сила, которая вдохновляет нас двигаться вперед, ведь в каждой вещи скрывается нечто неожиданное и захватывающее дух. Например, оказывается, морские звезды умеют ходить, ананасы не растут на деревьях, а дыхало синего кита напоминает гигантский нос.

Мы в AdMe.ru хотим поддержать ваше стремление к новым открытиям, поэтому перерыли весь интернет, чтобы найти для вас целую кучу интересных фактов. Осторожно, с этими знаниями вы начнете лучше понимать окружающий мир!

17. Ананасы растут не на деревьях, а на кустах

16. Вот как строится мост через реку

15. Объектив камеры в разрезе

14. Фиолетовая морковь внутри тоже может быть оранжевой!

13. Вершина Эвереста выглядит совсем не так романтично, как мы думали

12. Великая Китайская стена заканчивается на берегу Желтого моря

11. Очевидно, средняя и большая порции фри в Arby’s содержат одно и то же количество еды

10. Современный линкор вне воды

9. Дыхало голубого кита похоже на гигантский нос

8. Арахис растет под землей. Так выглядит все растение при выкорчевывании

7. Склизкое и гладкое очищенное алоэ вера

6. Вот так ходят морские звезды

5. Огромный экскаватор раскапывает скалу

4. Снимок хвоста слона крупным планом

3. Вот как на Тайване готовят лапшу

2. Замена лампочек в кинотеатре IMAX

1. А вот так работает известный магический трюк

Какое изображение поведало вам нечто новое об этом мире? Расскажите о своих впечатлениях в комментариях!