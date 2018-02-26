17-летний студент еще в прошлом веке провел опасный эксперимент и выяснил, что будет, если не спать 11 дней

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Многие из нас часто задаются вопросом о том, что же будет с человеком, если не спать вообще, ну или хотя бы какое-то относительно продолжительное время. Учеба, работа, бытовые дела — все это способно отнять сон или заставить задуматься, как спать меньше, чтобы все успеть. Но известен эксперимент, который был проведен в 1963–1964 годах, способный ответить на все вопросы.

AdMe.ru рассказывает о том, как проходил эксперимент и что чувствовал человек, который не спал почти две недели.

Рэнди Гарднер — 17-летний студент, ставший тем самым человеком, кто провел без сна 11 дней и 24 минуты (28 декабря 1963 г. — 8 января 1964 г.). При этом Рэнди не использовал никаких стимуляторов, которые помогали бы ему не уснуть.

День 1-й

Гарднер проснулся в 6 утра и был абсолютно готов к предстоящему эксперименту.

День 2-й

Уже в этот небольшой срок отсутствие сна начало давать о себе знать: Рэнди стало трудно фокусироваться на вещах. В этот день он, дотрагиваясь до предметов, пытался понять, что это, лишь с помощью одного касания. Самым сложным в эксперименте было не уснуть ночью. Чтобы этого не произошло, Рэнди Гарднеру помогали его школьные друзья и доктор Демент. Для того чтобы он не уснул, они все вместе отправлялись в небольшие путешествия на машине, ездили в магазин пончиков, слушали музыку, играли в баскетбол и пейнтбол. Когда Рэнди шел в туалет, то все, кто был рядом с ним в тот момент, разговаривали с ним через дверь, чтобы убедиться, что тот не уснул. Единственное, чего не делала вся группа, чтобы поддерживать бодрствование Гарднера, — это не использовала наркотики и даже кофеин.

День 3-й

Приближаясь к 3-му дню бодрствования, Рэнди стал капризным и потерял возможность повторить простейшую скороговорку.

День 4-й

На 4-й день проведения эксперимента у Гарднера начались галлюцинации. Ему казалось, что он другой человек — Пол Лоу, игрок в американский футбол. При этом футболист отличался своими параметрами (рост 1,83 м и вес 91 кг) и к тому же был афроамериканцем, Рэнди же на тот момент был обычным 17-летним белым парнем весом 59 кг.

Последняя неделя эксперимента

Чем больше дней Рэнди проводил без сна, тем чаще у него случались головокружения и галлюцинации. Однажды он увидел, как стена растворяется и превращается в лесную тропинку. Также продолжали проявляться нарушения речи. Отсутствие сна привело к тому, что Гарднер не мог вспомнить даже то, что говорил всего минуту назад. Его родители были обеспокоены таким состоянием, поэтому настояли на медицинском обследовании в военном госпитале. Обследование не выявило никаких физических нарушений.

Рэнди Гарднер после эксперимента