16 странных животных, которых природа создавала в игривом настроении

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Огромное разнообразие всех этих щетинкочелюстных, ротоногих и полухордовых производит впечатление и само по себе, но среди них есть такие экземпляры, что остается лишь придерживать челюсть рукой: возьми хоть пистолетную креветку, хоть рака-богомола. А еще у некоторых из них есть такие суперспособности, что людям остается только завидовать (но не брачному поведению осьминога-аргонавта, вот бедняга).

AdMe.ru с помощью интернета опустился на дно океана и заглянул под землю, чтобы найти самые крутые факты о животном мире. Уверены, вы о таком еще не слышали. А в конце статьи вас ждет бонус от известного фотографа.

1. 5-сантиметровые пистолетные креветки — самые громкие существа в океане: своей клешней они издают мощный звук, способный разбить стакан

2. Достигнув зрелости, осьминог-аргонавт отделяет от себя пенис, и тот сам ищет самку и самостоятельно спаривается с ней. А у самца отрастает новый

3. После появления на свет удивительная лягушка (да, это ее официальное название) ежедневно уменьшается в размерах: взрослая особь в 3-4 раза меньше головастика

4. Рак-богомол умеет взводить клешню как пружину и легко разбивает стенку аквариума, а еще у него самые совершенные глаза среди всех живых существ: они способны различать даже раковые клетки

5. Шлемоносного василиска называют также «ящерицей-Иисусом» за умение бегать по воде

6. Недавно открытая американская карманная акула умеет светиться в темноте, чтобы привлечь добычу

7. Некоторые виды кальмаров умеют летать, с силой выстреливая из себя воду

8. Пурпурная свиноносая лягушка проводит всю жизнь под землей и выходит на поверхность только во время дождя — для спаривания

9. Аксолотли могут заново отращивать утраченные органы: глаза, сердце и даже части мозга. На новую лапу уходит всего 3 недели

10. Улитки-ниндзя стреляют в потенциальных партнеров специальными дротиками — «стрелами любви» с гормонами, побуждающими к спариванию. А еще они оборачивают свой хвост вокруг себя, как котики

11. В случае опасности волосатая лягушка ломает кости фаланг и выводит их через кожу, создавая когти

12. Красная рыба-лопата предпочитает не плавать, а ходить по дну с помощью брюшных плавников

13. Паук-павлин умеет круто танцевать

14. Ну, а морской червячок под названием «новогодняя елка» просто красивый

15. «А пусть кенгуру выглядят как плюшевые мишки и прыгают по деревьям с ловкостью обезьян», — подумала природа и создала древесных кенгуру гудфеллоу

16. Дельфины умеют показывать фокусы

Бонус: фотограф Могенс Тролле снимает животных так, как будто они люди

А вы бы завели дома какое-нибудь животное из вышеперечисленных?