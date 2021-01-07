16 небанальных фактов про вещи, которые кажутся обычными только на первый взгляд

Вот так живешь-живешь и не знаешь, что совята спят лежа, итальянские банки дают кредиты под залог сыра, а магнолия появилась так давно, что ей пришлось как-то выкручиваться без пчел, которых еще не существовало.

Мы в AdMe.ru обожаем узнавать любопытные детали и неизвестные факты: и сами развлечемся, и будет чем блеснуть в разговоре. Вот вам новая подборка подобных интересностей.

1. Магнолия — настолько древнее растение, что его опыляют жуки. Просто потому, что, когда появилась магнолия, пчел еще не существовало

2. В Италии банки выдают кредиты под залог сыра пармезан

3. Так заканчивается 6 000-километровая Великая Китайская стена

4. Во Франции круассаны с маслом принято делать прямыми, а с маргарином — изогнутыми

5. Фамилия Карлсон — третья по распространенности в Швеции, поэтому для шведов название книги Линдгрен звучит как для нас «Кузнецов, который живет на крыше»

6. В Сингапуре вы можете заплатить штраф в $ 200, если поливаете свои домашние растения слишком обильно

Неправильный полив растений приводит к тому, что в блюдце под цветочным горшком остается вода. Она привлекает комаров — переносчиков лихорадки Денге. Это опасное заболевание, которое может привести к летальному исходу, поэтому квартиры и дома сингапурцев могут проверить, а владельцев — оштрафовать за непорядок.

7. «Беруши» — это сокращение от словосочетания «берегите уши»

8. Дрозды-рябинники пикируют на хищных птиц и обстреливают их своим пометом. Иногда так старательно, что те не могут лететь дальше

9. Вопреки мифу, летучие мыши вовсе не слепые. Наоборот, зрение у них острее человеческого. Просто они предпочитают эхолокацию

10. Цикады могут до 17 лет оставаться личинками и жить под землей, прежде чем превратятся во взрослых особей

11. В бразильских тюрьмах каждая прочитанная книга сокращает тюремное заключение на 4 дня. По каждому произведению необходимо написать изложение

12. Бамбук цветет раз в несколько десятилетий, а затем погибает. А еще он очень прочный: из него делают гвозди и арматуру. Но вообще-то это трава

13. Попкорну 4 тыс. лет, а коренные американские индейцы не только ели его, но и делали из него украшения и гадали по форме раскрывшегося зерна

14. В Чикаго во время сильных морозов включают газовые горелки под рельсами, чтобы металл не деформировался от холода

15. Совята спят лежа: у них слишком тяжелая голова, и они пока не умеют держать ее

16. «Морозко» для чехов как для нас «Ирония судьбы»

В Чехии фильм, снятый в СССР в 1960-х годах, — такая же обязательная часть новогодней программы, как в России нарезка салатов под перепалку Нади и Жени Лукашина и фразочки Ипполита «Какая гадость эта ваша заливная рыба» и «О, тепленькая пошла». Сказку «Морозко», или по-чешски Mrazik, под Новый год показывают все ведущие телеканалы страны. По мотивам сказки в Чехии создают компьютерные игры, викторины и пародии.