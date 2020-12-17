16 человек, которые умудрились найти маленькое чудо и поделились им со всем миром

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Наш мир год за годом доказывает, что удивительное — рядом. Он готов открываться с той стороны, с которой его мало кто видел, чтобы впечатлять нас до глубины души. И надо признать, что у него это получается.

Мы в AdMe.ru с изумлением рассматривали каждую фотографию и понимали, что чудеса могут оказаться у нас под носом. Самое главное — не переставать исследовать мир.

Очень необычный сорт съедобных морских водорослей

Это выглядит как гроздь винограда. © outdoorenthusiast1 / Reddit

Я пробовал. На вкус как сушеные водоросли, но с соком внутри шариков. © outdoorenthusiast1 / Reddit

Радуга необычной формы у замерзшего озера

«Аэрофотоснимок чайной плантации в Муннаре, которая с неба напоминает отпечаток пальца»

«Это огромный ледяной кристалл»

«Мое алоэ светится изнутри. Все из-за того, что свет проходит сквозь жалюзи»

«Я нашел апельсин без сердцевины внутри»

«Нашел такое вот птичье гнездо в моем саду. У нас живут 2 белые пушистые собаки, и, похоже, гнездо свили из их шерсти»

«Цветок франжипани с 6 лепестками вместо 5»

«Один из красивейших закатов, которые мне довелось увидеть»

«Это кучевое дождевое облако, похоже, превратилось в волну»

Вот что случится, если оставить свечу гореть на улице в ветреную погоду

Считается, что если увидеть двойную радугу, то в вашей жизни начнется светлая полоса

Морская пена на пляже в Сан-Диего похожа на густые взбитые сливки

«У моей кошки есть еще одна кошка на голове»

«Кажется, над моим домом пролетел единорог»

«Проснулся в 3 часа ночи и увидел это за окном»