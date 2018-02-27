15 вопросов, на которые ответят по-настоящему эрудированные люди

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Некоторые знания прочно закрепились у нас в голове еще с детства. Наверняка многим говорили в школе, что страусы зарывают голову в песок, но на самом деле это просто забавный миф. Наш тест определит достоверность ваших знаний и широту кругозора.

AdMe.ru предлагает вам прочитать каждое утверждение и ответить, верное оно, на ваш взгляд, или нет. В конце статьи вы увидите правильные ответы.

1. У людей, в отличие от животных, есть лишь 5 органов чувств: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус

2. В чашке черного чая больше кофеина, чем в чашке кофе

3. Черный ящик самолета обычно красят в темно-синий цвет

4. В суровой Финляндии есть хеви-метал-группы для детей

5. В экономике существует термин «принцип Анны Карениной», названный в честь романа Толстого

6. Без обеих почек человек может жить и работать

7. Синий кит ест, перевернувшись на бок или на спину

8. Жирафы не умеют бегать

9. Нобелевскую премию присуждают лауреатам, достигшим 18 лет

10. Румынский и молдавский — это один и тот же язык

11. Галилео Галилей после приговора сказал: «И все-таки она вертится»

12. Спартанцы сбрасывали немощных детей в пропасть

13. Средняя продолжительность жизни лебедя — 80 лет

14. После Дня всех влюбленных идет День всех одиноких

15. Напиток Coca-Cola появился еще в XIX веке

Ответы

Ложь. Эти 5 чувств были описаны Аристотелем, но современные ученые считают, что их гораздо больше: например, чувство температуры, чувство боли, чувство равновесия. Большинство исследователей сходятся во мнении, что человек может испытывать 21 чувство. Ложь. В порции свежезаваренного кофе (237 мл) может содержаться до 165 мг кофеина, а в такой же порции черного чая — до 48 мг. Ложь. Черный ящик (или бортовой самописец) обычно оранжевого цвета, чтобы было легче найти его в случае крушения самолета. А для уменьшения повреждений ему нередко придают форму шара или цилиндра. Правда. В Финляндии есть несколько тяжелых детских групп. Самая популярная из них — Hevisaurus, выступающая в костюмах динозавров. Правда. Причем этот принцип есть и в других науках. За основу взята фраза, открывающая роман: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Правда. Благодаря процедуре очищения организма — гемодиализу — даже без обеих почек человек может прожить около 10 лет. Правда. Синий кит набирает огромное количество криля и воды в нижнюю челюсть и переворачивается, чтобы та захлопнулась. Ложь. Жирафы могут бегать со скоростью до 55 км/ч. Ложь. Пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай получила Нобелевскую премию мира в 2014 году в возрасте 17 лет. Правда. Между этими языками есть некоторые отличия, однако многие ученые признают, что это два разных названия одного языка. Ложь. На самом деле эта красивая байка ничем не подтверждена. Ложь. На месте легендарного ущелья в горах Тайгета археологи находят останки взрослых людей, а не детей. Ложь. Лебеди могут прожить чуть больше 20 лет, самый старый лебедь умер в возрасте 40 лет. Правда. В 2000-х годах в Европе появилась традиция отмечать 15 февраля День святого Фаустина, или День всех одиноких. Правда. Популярный напиток начали выпускать в 1886 году.

Сколько правильных ответов у вас? Какой факт вас больше всего удивил? Поделитесь с другими в комментариях.