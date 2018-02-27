15 вопросов, на которые ответят по-настоящему эрудированные люди
Некоторые знания прочно закрепились у нас в голове еще с детства. Наверняка многим говорили в школе, что страусы зарывают голову в песок, но на самом деле это просто забавный миф. Наш тест определит достоверность ваших знаний и широту кругозора.
AdMe.ru предлагает вам прочитать каждое утверждение и ответить, верное оно, на ваш взгляд, или нет. В конце статьи вы увидите правильные ответы.
1. У людей, в отличие от животных, есть лишь 5 органов чувств: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус
2. В чашке черного чая больше кофеина, чем в чашке кофе
3. Черный ящик самолета обычно красят в темно-синий цвет
4. В суровой Финляндии есть хеви-метал-группы для детей
5. В экономике существует термин «принцип Анны Карениной», названный в честь романа Толстого
6. Без обеих почек человек может жить и работать
7. Синий кит ест, перевернувшись на бок или на спину
8. Жирафы не умеют бегать
9. Нобелевскую премию присуждают лауреатам, достигшим 18 лет
10. Румынский и молдавский — это один и тот же язык
11. Галилео Галилей после приговора сказал: «И все-таки она вертится»
12. Спартанцы сбрасывали немощных детей в пропасть
13. Средняя продолжительность жизни лебедя — 80 лет
14. После Дня всех влюбленных идет День всех одиноких
15. Напиток Coca-Cola появился еще в XIX веке
Ответы
- Ложь. Эти 5 чувств были описаны Аристотелем, но современные ученые считают, что их гораздо больше: например, чувство температуры, чувство боли, чувство равновесия. Большинство исследователей сходятся во мнении, что человек может испытывать 21 чувство.
- Ложь. В порции свежезаваренного кофе (237 мл) может содержаться до 165 мг кофеина, а в такой же порции черного чая — до 48 мг.
- Ложь. Черный ящик (или бортовой самописец) обычно оранжевого цвета, чтобы было легче найти его в случае крушения самолета. А для уменьшения повреждений ему нередко придают форму шара или цилиндра.
- Правда. В Финляндии есть несколько тяжелых детских групп. Самая популярная из них — Hevisaurus, выступающая в костюмах динозавров.
- Правда. Причем этот принцип есть и в других науках. За основу взята фраза, открывающая роман: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».
- Правда. Благодаря процедуре очищения организма — гемодиализу — даже без обеих почек человек может прожить около 10 лет.
- Правда. Синий кит набирает огромное количество криля и воды в нижнюю челюсть и переворачивается, чтобы та захлопнулась.
- Ложь. Жирафы могут бегать со скоростью до 55 км/ч.
- Ложь. Пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай получила Нобелевскую премию мира в 2014 году в возрасте 17 лет.
- Правда. Между этими языками есть некоторые отличия, однако многие ученые признают, что это два разных названия одного языка.
- Ложь. На самом деле эта красивая байка ничем не подтверждена.
- Ложь. На месте легендарного ущелья в горах Тайгета археологи находят останки взрослых людей, а не детей.
- Ложь. Лебеди могут прожить чуть больше 20 лет, самый старый лебедь умер в возрасте 40 лет.
- Правда. В 2000-х годах в Европе появилась традиция отмечать 15 февраля День святого Фаустина, или День всех одиноких.
- Правда. Популярный напиток начали выпускать в 1886 году.
Сколько правильных ответов у вас? Какой факт вас больше всего удивил? Поделитесь с другими в комментариях.
Фото на превью Universal Pictures