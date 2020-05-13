15+ неоднозначных сигналов нашего тела, из-за которых мы до сих пор попадаем в неловкие ситуации

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Если выключить звук при просмотре кино, можно заметить, как активно мы используем язык тела и мимику. Это легко считывается собеседником и придает эмоциональный контекст нашим словам и поступкам. Джо Наварро (Joe Navarro), специалист по невербальному общению, в своих книгах и выступлениях рассказывает, как вывести людей на чистую воду и манипулировать ими, чтобы получать предсказуемый результат от любых ваших действий.

Познакомившись с его советами, AdMe.ru разбирается, как правильно читать другого человека и почему наши слова не так сильно влияют на других, как наше поведение.

Почему детектор лжи не работает и в жизни даже специалистам так сложно распознать врунов?

Поведение человека может подсказать, что у него на уме на самом деле, но не выявляет обман. Мы можем заподозрить, что человек пытается что-то скрыть, только если видим, что он ведет себя не так, как ведет себя обычно. Так работает полиграф: пытается обнаружить, при ответе на какой вопрос человек нервничает, хотя не определяет причину. Поэтому его результаты не признаются доказательством в суде, но помогают полиции вести допросы. Мы тоже считываем сигналы другого человека, но обычно незаметно для самих себя. Например, кто-то говорит с нами приятным тоном и ведет себя дружелюбно, но внутреннее чувство заставляет нас быть настороже. Это не связано с нашим жизненным опытом: с детства ребенок легко определяет разницу между настоящей улыбкой и натянутой, и неосознанно пользуется ими в зависимости от обстоятельств.

За это нужно благодарить лимбическую систему головного мозга: она отвечает за наши чувства и эмоции, образное мышление, бессознательные реакции и приспособление к изменяющимся условиям жизни. Способность читать других и манипулировать ими с помощью невербального поведения проявляется еще в раннем детстве, когда ребенок управляет мамой, что хорошо заметно в эксперименте «Безжизненное лицо»:

Не обладая богатым опытом общения с людьми, малышка очень быстро считывает эмоции на лице, умеет без слов вовлекать маму во взаимодействие и управлять ее поведением. Использование речи вообще не всегда было доступно человеку и стало случайным подарком эволюции, в то время как умение понимать невербальное поведение и манипулировать друг другом с его помощью всегда было частью нашей природы.

Мимика и невербальные сигналы лица

Во время разговора мы можем прикрывать глаза не из-за усталости, а когда что-то нам не нравится, словно мы не хотим видеть это, пытаемся абстрагироваться. Интересно, что люди, лишенные зрения с детства и полагающиеся в своей жизни в первую очередь на слух, в такие моменты тоже прикрывают глаза, а не уши.

Сморщенная кожа в районе надпереносья говорит о реакции неодобрения или наличии какой-то скрытой проблемы. Человек может быть недовольным чем-то или просто не понимать, что происходит вокруг.

Быстрое поднятие бровей — простой способ поприветствовать кого-то, выразить радость или отметить что-то одобрением в ситуациях, когда нет времени или возможности нормально говорить, например, если в этот момент на вас надета медицинская маска.

Кроличий нос, или кроличьи морщинки, — это заломы, которые появляются на переносице, когда мы морщим нос, — яркий признак отвращения и неодобрения. Так же часто выглядит побочный эффект инъекций ботокса: избавление от «гусиных лапок» на глазах может привести к тому, что мимические функции этих мышц берут на себя соседние, и взгляд выглядит молодо с одной стороны, но холодно и недружелюбно с другой.

Прищуренные глаза появляются, когда человек пытается лучше разглядеть что-то или реагирует на яркий свет. Но при общении, особенно если уголки рта опущены, а лоб напряжен, это может говорить о том, что человеку не нравится то, что он видит или слышит. Солнечный свет не стирает с лица улыбку.

Наши глаза моргают чаще, когда мы попадаем в неприятную или стрессовую ситуацию. Это не означает, что человек что-то скрывает, это реакция на стресс. Например, ему может быть неприятно чье-то общество или он безуспешно пытается вспомнить важную информацию.

Чем сильнее мы ощущаем стресс, тем больше прячем губы, напрягаем мышцы вокруг рта. Многие политики выглядят так, когда представители СМИ задают неожиданные вопросы. Но в этом нет какого-то негативного контекста: опытный сантехник тоже будет нервно сжимать губы, если будет испытывать трудности с ремонтом обычной трубы.

Асимметрия в мимике часто является показателем того, что мысли человека расходятся со словами или поступками, которые он совершает в этот момент. Например, если человек улыбается, но мышцы глаз напряжены или же в этом процессе участвует только половина лица. Представьте фразу «Я люблю тебя», сказанную с легкой ухмылкой, — мимика сразу меняет контекст слов.

Прикосновения к носу, прикрытый рот, легкое покашливание благодаря кинематографу считаются частью поведения лжеца и известны как признаки «эффекта Пиноккио». На самом деле мы ведем себя так, когда пытаемся успокоиться. Причиной стресса может быть не то, что человек врет, а сама обстановка допроса.

Если человек водит языком по внутренней поверхности щеки, это признак внутренней тревоги. Такую реакцию можно увидеть, когда школьник решает сложный пример или бизнесмен подписывает важный для него договор.

Язык тела, случайные движения и внешний вид

Скрещенные руки мы привыкли считать закрытой позой, которую принимает человек, пытаясь отгородиться от чего-то неприятного. На самом деле это акт самоуспокоения — так мы обнимаем себя, чтобы почувствовать уверенность в себе или просто расслабиться.

Мы чуть наклоняем голову в сторону, когда разговор интересен и привлекает наше внимание. Если к этому добавляется пара едва заметных кивков, то это говорит о согласии со сказанным. И наоборот, как только собеседник выпрямляет шею, немного вытягивая голову вверх, это явный знак того, что он теряет доверие к вашим словам.

Поза, при которой человек ставит перед собой руки так, что пальцы касаются друг друга, но между ладонями есть расстояние, транслирует другим четкий посыл — я уверен в себе, в том, что я думаю и говорю. Это положение рук придает вес и значительность каждому сказанному слову.

Прикосновения к яремной ямке говорят о том, что человек чувствует себя потерянным и беззащитным. Если вы наблюдаете такое поведение собеседника при разговоре, постарайтесь проявить больше эмпатии, чтобы сделать обстановку более комфортной и расположить к себе человека.

Когда человек кладет ладонь на верхнюю часть груди и растирает ее рукой, это говорит о его чувстве тревоги. Эта реакция может проявиться, когда вы обсуждаете состояние здоровья заболевшего члена семьи.

Когда что-то беспокоит нас, кажется, будто вокруг стало жарко и не хватает воздуха. Мы не просто касаемся шеи, а оттягиваем воротник или ослабляем галстук, как будто проветривая шею.

Сидя за столом, мы прячем руки или убираем ближе к себе, если слышим или видим то, с чем не согласны. И наоборот: если собеседник сидит, полностью положив руки на стол, это говорит о его симпатии и заинтересованности в общении с вами.

Поза, при которой руки упираются в пояс, может трактоваться по-разному. Если большие пальцы смотрят вперед, а остальные назад, это признак заинтересованности. Но когда во время обсуждений человек ставит руки на бедра, таким образом он пытается ограничить собеседника территориально, говоря: «Не подходи ближе, а лучше отойди».

Часть пространства вокруг мы воспринимаем как продолжение своего тела, поэтому остро реагируем на любые действия в нем. Активная жестикуляция при общении может восприниматься как жест агрессии, если человек делает это, находясь достаточно близко к нам. Допустимую близость определяет эмоциональная связь. При ее отсутствии человек постарается сесть на некотором расстоянии или чем-то закрыться.

Культурные и психологические особенности

Многие считают, что человек отводит взгляд в сторону, когда пытается скрыть обман. На самом деле слабый визуальный контакт может быть связан с культурными, социальными и психологическими особенностями. В одних странах допускается короткий взгляд при разговоре с человеком, а в других это посчитают дерзостью. Возможно, человек является интровертом и в принципе избегает какого-либо контакта с людьми. Лучше присмотреться к мышцам вокруг глаз: любой человек на доли секунды напрягает их, чувствуя злость, дискомфорт или стресс, даже если пытается выглядеть спокойным.

Важно принимать во внимание не конкретный жест, а разницу между обычным поведением человека и тем, что для него нехарактерно, иначе можно ошибиться в интерпретациях. Например, то, что вы посчитаете признаком беспокойства, может быть нормой для активного человека. И наоборот: если человек не способен к эмпатии, он быстро учится создавать на лице нужные эмоции, чтобы манипулировать реакциями других, поэтому разгадать его тайные мысли под силу только хорошим психологам.

Эмпатия — это универсальный язык для всех людей мира. Она полагается на тактильные ощущения в настоящем времени — в этом кроется ее невероятная сила. Мир изменил свое отношение к ВИЧ-положительным людям, когда принцесса Диана взяла на руки ребенка с таким диагнозом. Ее поведение привело к тому, что даже доктора перестали надевать маски, работая с ВИЧ-положительными пациентами. Мы в большей степени влияем на других людей через свое поведение, и самые мощные сигналы мы передаем через близкий физический контакт, когда другой человек впускает нас в свое личное пространство. Вспомните, ведь любовь — это когда хочется касаться.

Как изменить свое поведение, чтобы окружающие понимали вас правильно и серьезнее относились к вашим словам?

Обратите внимание на лицо. Люди избегают тех, у кого на спокойном лице ярко выражены морщины в районе лба и переносицы. Это может говорить о том, что человек много злится или часто испытывает стресс.

Люди избегают тех, у кого на спокойном лице ярко выражены морщины в районе лба и переносицы. Это может говорить о том, что человек много злится или часто испытывает стресс. Соблюдайте дистанцию. Когда другой человек видит, что вы заинтересованы в общении с ним, но уважаете границы зоны, в которой ему комфортно, он симпатизирует вам.

Когда другой человек видит, что вы заинтересованы в общении с ним, но уважаете границы зоны, в которой ему комфортно, он симпатизирует вам. Приведите в порядок волосы и руки. Это первое, на что многие обращают внимание при общении. Здоровые, чистые и постриженные волосы привлекают больше, чем собранные в сложные прически, а красивые и ухоженные руки косвенно говорят о любви к порядку.

Это первое, на что многие обращают внимание при общении. Здоровые, чистые и постриженные волосы привлекают больше, чем собранные в сложные прически, а красивые и ухоженные руки косвенно говорят о любви к порядку. Научитесь улыбаться. Кажется, что в этом нет ничего сложного, но на деле многие не умеют этого делать. Поставьте перед собой зеркало, смотрите в него и улыбайтесь, одновременно снимая на камеру. Красивая, добрая улыбка — это самый верный способ войти в доверие и понравиться другому человеку.

Какие хитрости помогают вам с первого взгляда определить, что за человек перед вами?