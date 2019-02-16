15+ простых мнемонических фраз, которые помогут детям и их родителям запомнить что угодно

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Мнемоника — это система различных приемов, увеличивающих объем вашей памяти с помощью простых ассоциаций. Чтобы запомнить сложные правила, законы и цифры, их превращают в короткие зарифмованные фразы, которые легко заучиваются. Наверняка многие помнят короткий стишок про Ивана, родившего девчонку, или считают количество дней в месяцах по костяшкам пальцев.

Мы в AdMe.ru перелистали все наши школьные книжки и тетрадки, чтобы найти самые полезные мнемонические фразы, которые помогут современным ученикам получать одни пятерки.

1. Число пи

Число пи — это математическая константа, которая выражает отношение длины окружности к ее диаметру. Запомнить его полностью вряд ли получится, но от школьников это и не требуется. Достаточно зазубрить его начало (π ≈ 3,1415926...) с помощью этого короткого четверостишия.

2. Биссектриса и медиана

Еще один популярный вариант, который мы обнаружили: «Медиана — это дама, которая сидит посередине дивана».

3. Теорема Пифагора

Одна из основополагающих теорем евклидовой геометрии, устанавливающая соотношение между сторонами прямоугольного треугольника. Выучить, что сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы, проще, если провести ассоциацию со штанами Пифагора.

4. Римские цифры

Хотя римские цифры сегодня достаточно редко встречаются, разве что на часах или томиках книг, но учить в школе их заставляют. Запомнить буквенные обозначения римских цифр в порядке убывания можно с помощью этой простой фразы.

5. Закон Архимеда

Закон, открытый Архимедом еще в III в. до н. э., в учебнике по физике звучит уж очень скучно и длинно: «На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая, или подъемная, сила, равная весу объема жидкости, вытесненной частью тела, погруженной в жидкость». А теперь сравните это описание с коротким и забавным стишком, который не составит труда понять.

6. Как смешивать кислоту и воду

При приготовлении растворов сильных кислот на уроках химии, согласно правилам техники безопасности, кислоту нужно лить в воду, но ни в коем случае не наоборот. Для этого лабораторного приема существует множество мнемонических фраз. Еще одна из популярных: «Лей кислоту поверх воды, а то недолго до беды!»

7. Валентность

Для быстрого запоминания валентности некоторых химических элементов можно использовать это простое мнемоническое стихотворение.

8. Как отличить кислоту от щелочи

Во время лабораторных работ на уроках химии школьники должны уметь определять кислоты и щелочи с помощью специальных веществ — индикаторов (например лакмусовых бумажек). Мнемоническая фраза поможет проще понимать значение цвета индикатора.

9. Порядок планет

Эта фраза для запоминания порядка планет была придумана до того, как Плутон стали считать карликовой планетой. Первая буква каждого слова в этом предложении соответствует первой букве названия планеты: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.

10. Города

Мнемоническое правило можно применять, например, когда необходимо выучить несколько городов в одной стране. Попробуйте расположить их в таком порядке, чтобы образовалась рифма.

11. Крупнейшие по площади страны

Вспомнить очередность стран по их площади для уроков географии поможет фраза, в которой первые буквы слов соответствуют первым буквам названий стран: Россия, Канада, Китай, США, Бразилия, Австралия, Индия.

12. Сталактит или сталагмит

Чтобы не путать минеральные образования в пещерах, нужно просто выучить эту зарифмованную фразу. Хотя есть еще один мнемонический способ, который построен на ассоциациях. Можно представить, что в слове «сталактит» буква «т» в середине слова по форме напоминает сосульку, или сталактит, свисающий с потолка. В слове «сталагмит» буква «м» похожа на две стоящие рядом сосульки, растущие снизу, следовательно, сталагмит растет вверх. А есть еще и «сталагнат» — это сросшиеся сосульки. Можно представить, что в букве «н» есть линия посередине, которая показывает, что сосульки соединились.

13. Цвета

Почти все школьники знают мнемоническую фразу для запоминания порядка цветов в радуге про охотника, но есть уже и современный аналог про фотошоп. В английском языке тоже существует своя уникальная фраза: Richard Of York Gave Battle In Vain («Ричард Йоркский напрасно сражался»). Каждая начальная буква слова соответствует первой букве в названии цвета: Red («красный»), Orange («оранжевый»), Yellow («желтый»), Green («зеленый»), Blue («голубой»), Indigo («синий»), Violet («фиолетовый»).

14. Правила дорожного движения

Простое стихотворение, которое поможет не запутаться в сигналах регулировщика.

15. Русский язык

Эти короткие фразы помогут легко заучить правильное ударение в словах и будут полезны не только школьникам, но и взрослым.

Пожалуй, самый гениальный способ перестать делать ошибки в употреблении этих слов.

16. Английский язык

По правилам английской грамматики, Future Simple (настоящее простое) не употребляется в придаточных обстоятельственных предложениях времени и условия после союзов if и when. Вместо Future Simple в этих случаях употребляется форма Present Simple (будущее простое) для выражения будущего. Чтобы помнить правило и не делать ошибок в английской речи, просто заучите эту мнемоническую фразу.

Бонус для друзей-иностранцев

Русский язык для иностранцев — это большое испытание, но есть несколько фраз, которые теперь легко усвоит любой носитель английского языка лишь с помощью простого мнемонического правила.