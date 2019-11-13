15+ карт, которые доходчиво объяснят, что творится с этим миром

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Самая дорогая географическая карта стоит $ 10 млн. Нарисована она на козлиной шкуре и представляет собой план Нью-Йоркской бухты XVI века. И пока одни гоняются за редкими экземплярами, чтобы пополнить свою коллекцию, другие создают свои карты, содержание которых куда интереснее школьного учебника.

Мы в AdMe.ru любим находить необычные факты об окружающем мире с помощью нестандартных карт. Надеемся, что и вам понравится.

1. Страны, упомянутые в Библии

© Erik_John09 / reddit  

15+ карт, которые доходчиво объяснят, что творится с этим миром

2. Смена времен года

© visibleearth.nasa  

15+ карт, которые доходчиво объяснят, что творится с этим миром

3. Страны с бесплатным школьным образованием

© worldpolicycenter.org  

15+ карт, которые доходчиво объяснят, что творится с этим миром

4. Сколько длится декретный отпуск для отцов в разных странах

© worldpolicycenter.org  

15+ карт, которые доходчиво объяснят, что творится с этим миром

5. Распространение ирландского языка на территории Ирландии

© dumbcrow123 / reddit  

15+ карт, которые доходчиво объяснят, что творится с этим миром

«1850 — Великий голод».

6. Средняя зарплата по странам ($ США)

15+ карт, которые доходчиво объяснят, что творится с этим миром

7. Карта озеленения планеты. Лидируют Китай и Индия

© earthobservatory.nasa.gov  

15+ карт, которые доходчиво объяснят, что творится с этим миром

8. Европейские страны, в которых сохранилась монархия

© Arnmaran / reddit  

15+ карт, которые доходчиво объяснят, что творится с этим миром

9. В каких странах люди курят больше всего

© sanjok1275 / reddit  

15+ карт, которые доходчиво объяснят, что творится с этим миром

10. Гренландия и Красноярский край практически идентичны по форме и размеру

© tande64 / reddit  

15+ карт, которые доходчиво объяснят, что творится с этим миром

11. Международный индекс счастья. Зеленым отмечены самые счастливые страны, красным — несчастные

© happyplanetindex  

15+ карт, которые доходчиво объяснят, что творится с этим миром

12. Средний рост мужчин в Европе

© lovef / reddit  

15+ карт, которые доходчиво объяснят, что творится с этим миром

13. Континенты, опутанные интернет-проводами

© newscientist.com  

15+ карт, которые доходчиво объяснят, что творится с этим миром

14. Страны, в которых едят больше всего мяса (кг/чел. в год)

© bbc.com  

15+ карт, которые доходчиво объяснят, что творится с этим миром

15. Процент мигрантов в европейских странах

© jakubmarian.com  

15+ карт, которые доходчиво объяснят, что творится с этим миром

16. Возраст совершеннолетия в разных странах

© commons.wikimedia  

15+ карт, которые доходчиво объяснят, что творится с этим миром

Бонус: глобус для слабовидящих людей

© ultratim / reddit  

15+ карт, которые доходчиво объяснят, что творится с этим миром

Мы и подумать не могли, что Гренландия и Красноярский край так похожи. А какие из этих карт помогли вам взглянуть на мир под другим углом?

Фото на превью tande64 / reddit

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