15+ карт, которые доходчиво объяснят, что творится с этим миром
Самая дорогая географическая карта стоит $ 10 млн. Нарисована она на козлиной шкуре и представляет собой план Нью-Йоркской бухты XVI века. И пока одни гоняются за редкими экземплярами, чтобы пополнить свою коллекцию, другие создают свои карты, содержание которых куда интереснее школьного учебника.
Мы в AdMe.ru любим находить необычные факты об окружающем мире с помощью нестандартных карт. Надеемся, что и вам понравится.
1. Страны, упомянутые в Библии
2. Смена времен года
3. Страны с бесплатным школьным образованием
4. Сколько длится декретный отпуск для отцов в разных странах
5. Распространение ирландского языка на территории Ирландии
«1850 — Великий голод».
6. Средняя зарплата по странам ($ США)
7. Карта озеленения планеты. Лидируют Китай и Индия
8. Европейские страны, в которых сохранилась монархия
9. В каких странах люди курят больше всего
10. Гренландия и Красноярский край практически идентичны по форме и размеру
11. Международный индекс счастья. Зеленым отмечены самые счастливые страны, красным — несчастные
12. Средний рост мужчин в Европе
13. Континенты, опутанные интернет-проводами
14. Страны, в которых едят больше всего мяса (кг/чел. в год)
15. Процент мигрантов в европейских странах
16. Возраст совершеннолетия в разных странах
Бонус: глобус для слабовидящих людей
Мы и подумать не могли, что Гренландия и Красноярский край так похожи. А какие из этих карт помогли вам взглянуть на мир под другим углом?
Фото на превью tande64 / reddit