15+ карт, которые доходчиво объяснят, что творится с этим миром

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Самая дорогая географическая карта стоит $ 10 млн. Нарисована она на козлиной шкуре и представляет собой план Нью-Йоркской бухты XVI века. И пока одни гоняются за редкими экземплярами, чтобы пополнить свою коллекцию, другие создают свои карты, содержание которых куда интереснее школьного учебника.

Мы в AdMe.ru любим находить необычные факты об окружающем мире с помощью нестандартных карт. Надеемся, что и вам понравится.

1. Страны, упомянутые в Библии

2. Смена времен года

3. Страны с бесплатным школьным образованием

4. Сколько длится декретный отпуск для отцов в разных странах

5. Распространение ирландского языка на территории Ирландии

«1850 — Великий голод».

6. Средняя зарплата по странам ($ США)

7. Карта озеленения планеты. Лидируют Китай и Индия

8. Европейские страны, в которых сохранилась монархия

9. В каких странах люди курят больше всего

10. Гренландия и Красноярский край практически идентичны по форме и размеру

11. Международный индекс счастья. Зеленым отмечены самые счастливые страны, красным — несчастные

12. Средний рост мужчин в Европе

13. Континенты, опутанные интернет-проводами

14. Страны, в которых едят больше всего мяса (кг/чел. в год)

15. Процент мигрантов в европейских странах

16. Возраст совершеннолетия в разных странах

Бонус: глобус для слабовидящих людей

Мы и подумать не могли, что Гренландия и Красноярский край так похожи. А какие из этих карт помогли вам взглянуть на мир под другим углом?