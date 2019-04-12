14 продуктов для здоровья сердца и сосудов, которые помогут избежать инфаркта

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По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в 2030 году от сердечно-сосудистых заболеваний в мире умрет 23,6 млн человек. На сегодняшний же день примерно 30 % людей на планете погибает именно от болезней сердца и сосудов. Конечно, медицина не стоит на месте, ученые находят новые средства, помогающие сердцу оставаться здоровым в течение долгих лет, однако и мы сами должны что-то для этого предпринимать: вести правильный образ жизни и употреблять полезные продукты.

AdMe.ru изучил медицинские сайты в поисках продуктов, которые улучшат работу сердечно-сосудистой системы и помогут избежать инфаркта. И некоторые, надо признаться, нас удивили.

Бананы

Калий в паре с натрием не только регулирует содержание жидкости в организме, но и помогает всем мышцам, в том числе и сердечной, нормально функционировать. Недостаток калия в организме негативно сказывается на тонусе сосудов, а значит, может вызывать рост кровяного давления. Кроме того, в бананах много витамина B6, который активно участвует в кроветворении и предотвращает появление сгустков крови в сосудах.

Картофель

Картофель часто исключают из своего рациона те, кто придерживается диеты. И это правильно, если речь идет о жареной картошке или чипсах. Однако в 100 г отварного картофеля всего 82 ккал и масса калия, который необходим для сердца и помогает регулировать кровяное давление. Кроме того, в том же количестве картофеля содержится до 12–15 % суточной нормы витамина B6, который принимает участие в создании красных кровяных телец.

Пиво

Пиво — один из главных источников кремния. В различных сортах этого напитка может содержаться от 6,4 до 56,5 мг на 1 л при ежедневной норме в 20–30 мг. Именно кремний отвечает за доставку кальция в кости и сохранение плотности костной ткани. Кремний помогает снизить риск развития атеросклероза — болезни, поражающей сосуды и становящейся причиной инфаркта.

Необезжиренный йогурт

Исследование, которое длилось более 30 лет, проведенное в университете американского Бостона, показало, что у женщин, употребляющих две порции йогурта в день, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 30 %, а у мужчин — на 16 %. Калий, содержащийся в этом молочном продукте, — один из важнейших элементов, необходимых организму для регуляции ритма сердечных сокращений.

Томатная паста

Исследования показали, что у людей, получающих недостаточное количество ликопина, повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Причем зависимость тут обратная: чем меньше ликопина в организме, тем больше шанс заболеть. Большое количество ликопина, в 30 раз больше, чем в помидорах, содержится в томатной пасте.

Кофе

Исследование, проведенное австралийскими учеными, показало, что умеренное употребление кофе способствует снижению аритмии. Кроме того, в другом исследовании было выяснено, что 4 чашки кофе в день помогают сохранить здоровье сосудов.

Имбирь

Китайские ученые установили, что ежедневное употребление имбиря снижает риск заболевания гипертонией на 8 %, а ишемической болезнью сердца — на 13 %. При этом не обязательно есть имбирь в больших количествах: исследование показало, что в день необходимо съедать всего 2–4 г ароматного корня.

Печень

Печень — один из самых питательных продуктов в мире. В печени содержится множество различных витаминов, количество которых на 100 г во много раз превышает дневную норму. Так, например, необходимая человеку суточная норма витамина B12, участвующего в кроветворении, содержится всего в 9 г говяжьей печени.

Арахисовое масло

Арахисовое масло — один из лучших продуктов с точки зрения баланса соотношения калия и натрия, правильные пропорции которых жизненно необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в 100 г арахисового масла содержится почти 90 % ежедневной нормы никотиновой кислоты (витамина B3), улучшающей работу сосудов и сердца.

Сардины

Сардины — в числе продуктов-чемпионов по содержанию омега-3 жирных кислот, необходимых для здоровья сердца, которые, помимо прочего, снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо сардин, много омеги-3 содержат лосось, скумбрия и сельдь, а также другие жирные рыбы. А вот в тилапии или соме гораздо больше вредных для здоровья сердца жирных кислот. Помимо прочего, всего 98 г сардин достаточно для получения дневной нормы витамина B12, который необходим для нормального кроветворения.

Свекла

В овощах немало диетических нитратов, которые способствуют расширению сосудов и снижению артериального давления. И именно свекла — рекордсмен по их содержанию. Кроме того, в этом корнеплоде обнаружен бетаин — вещество, помогающее снизить риск развития атеросклероза. Витамин B9, которым также богата свекла, крайне необходим нашему организму для кроветворения, а его недостаток может вызвать анемию.

Семечки подсолнечника

В 100 г подсолнечных семян содержится практически 100 % дневной дозы магния — элемента, который называют важнейшим для сердца. Есть в них и цинк, который играет одну из главных ролей в регуляции работы сердечной мышцы: в тех же 100 г содержится половина рекомендованной суточной нормы.

Семечки тыквы

По количеству магния тыквенные семена заметно опережают семена подсолнечника: чтобы получить его суточную дозу, достаточно съесть всего 65 г. Кроме того, волокна, содержащиеся в семенах, способствуют снижению уровня холестерина и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Сало

Согласно исследованиям, 60 % от общего количества жиров в сале составляют мононенасыщенные жирные кислоты, значительная доля которых приходится на олеиновую кислоту (омега-9). Она способствует снижению количества «плохого» холестерина в организме. А вот в популярном сегодня суперфуде — кокосовом масле — мононенасыщенных кислот в 10 раз меньше.