12 вещей, которых многие не понимают при просмотре прогноза погоды

Большинство людей перед выходом из дома просматривают прогноз погоды. Обычно человека интересует, будут ли сегодня осадки и какую температуру обещают синоптики. И если в ежедневной суете капризы погоды не приносят особых неприятностей, то перед запланированными на природе мероприятиями, будь то пикник, свадьба или день рождения, каждому из нас хотелось бы знать, чего ожидать от небес.

Мы в AdMe.ru решили проверить, правильно ли мы понимаем прогноз погоды и действительно ли синоптики так часто ошибаются в своих предсказаниях, как нам порой кажется.

Как моделируют прогнозы погоды

В настоящее время прогнозы погоды — это результат работы специальных компьютерных программ. Они получают исходные данные с метеостанций, метеобуев, специальных кораблей, самолетов и метеоспутников. Затем обрабатывают и формируют различные модели тех или иных изменений в погоде. Некоторые службы разрабатывают прогнозы, основываясь исключительно на компьютерных моделях. Другие привлекают к процессу людей. Опытный синоптик может скорректировать прогноз компьютера. Существует шутка, что это такая работа, где ты можешь постоянно ошибаться, но все равно получать за это деньги.

Почему в прогнозы иногда закрадываются ошибки

Прогнозы теперь значительно точнее, чем были раньше. Предсказания погоды на 5 дней на данный момент более точны, чем прогнозы погоды на 1 день, существовавшие 40 лет назад. При этом и в них порой закрадываются ошибки. Точность прогноза на ближайшие 5 дней составляет примерно 90 %, на 7 дней — 80 %, а на 10 дней — около 50 %. Но иногда даже краткосрочный прогноз может подвести. Все зависит от того, на каком расстоянии находится человек от ближайшей метеостанции. Так, в аэропорту будет точный прогноз, так как там обязательно находится станция. А вот в глуши возможны ошибки. Если синоптики не могут собрать данные в этой конкретной области, то и предсказать погоду на территории затруднительно.

Как найти нужную информацию в прогнозе

В некоторых сервисах по прогнозу погоды человек видит то, что его ожидает в дневное время, в то время как ночной прогноз следует смотреть отдельно. Предупреждения же выносятся отдельной строкой. Например, приложение обещает солнечный и сухой день в четверг. А в ночь с четверга на пятницу возможен снегопад или дождь. Эту отдельную строку многие пропускают, а потом расстраиваются, когда на природе их застает непогода.

О чем нам говорит атмосферное давление

Иногда мы легкомысленно пропускаем данные об атмосферном давлении. На самом деле именно давление может подсказать, какая погода будет в ближайшее время. Когда давление высокое, погода, скорее всего, будет ясной. Если же прогноз обещает низкое давление, то грядущий день может принести дожди. И вообще погода будет меняться.

Как понять, будет дождь или нет

Когда дело доходит до предсказания осадков — это всегда вызов для синоптиков. В отличие от температуры, интенсивность осадков может сильно варьироваться на одной и той же территории. Также на эти показатели влияет ландшафт. Многое зависит от размеров области, на которой прогнозируется погода. Так, «40 % дождя» может означать, что осадки совершенно точно выпадут на 40 % территории. Или что вероятность выпадения осадков составляет 60 % и касается это 70 % области. Большинство синоптиков строят свои расчеты, умножая возможность осадков на площадь территории. К сожалению, предоставление более детальной информации не всегда помогает делу. Люди смотрят прогноз впопыхах и редко вчитываются в детали.

В чем разница между дождями и ливнями

Большое значение имеет и характер осадков. Если синоптики обещают дожди, то они затронут весь регион и могут быть затяжными. Эти осадки приносят слоистые облака. Если речь идет о ливнях, то эти осадки выпадут только на выборочных территориях. Ливни приходят с кучевыми облаками. Об интенсивности осадков обычно говорят миллиметры. Чем их больше, тем сильнее будет дождь или ливень.

Что означают показатели влажности

Уровень влажности тоже играет большую роль. Чем он выше, тем больше вероятность выпадения осадков. Кроме того, когда влажность повышается, жаркую погоду переносить значительно сложнее.

Как правильно понять температурные значения

Люди часто пеняют синоптикам на неточности в предсказании температуры. В приложениях обычно указывается максимальная дневная температура и минимальная за ночь, а не средние показатели за день. К примеру, если прогноз обещает +25 °C, то именно этого значения достигнет столбик термометра в определенный момент дня. Поэтому не стоит удивляться +17 °C в 9 часов утра. Некоторые сетуют на то, что показатели уличного термометра не совпадают с предсказаниями погоды. При этом само устройство порой размещают на солнечной стороне. В результате стена в течение дня нагревается, поэтому градусник безбожно врет.

«Преимущественно ясно» и «переменная облачность» — это одно и то же?

Многие люди считают, что термины «преимущественно ясно» и «переменная облачность» означают одно и то же. На самом деле существует примерная градация, которая помогает понять, насколько ясным будет день. Ясно — это значит, что облака занимают 1/8 или меньше неба. Если облачность и будет, то небольшая. Переменная облачность — облака занимают от 3/8 до 5/8 неба. Это означает, что ясная и облачная погода «делятся» ровно пополам. Возможно, часть дня будет солнечной, а другая — пасмурной. Или облака будут постоянно набегать на светило. Облачно с прояснениями — ожидается пасмурный день с редкими лучиками солнца. То есть облака будут занимать от 5/8 до 7/8 неба. Облачно — облака занимают от 7/8 до 8/8 неба. Солнечных лучей ждать не стоит. Скорее всего, погода будет хмурая, а облака затянут небо на весь день.

О чем может рассказать ветер

Ветер тоже играет большую роль. В зависимости от полушария, в котором живет человек, направление движения воздушных слоев может говорить о приближении холодного или теплого фронта, смене атмосферного давления. В любом случае, если ветер резко меняет свое направление, это может свидетельствовать о грядущей непогоде. По своей силе ветер тоже делится на несколько типов: от слабого до ураганного. Обычно скорость ветра прогнозируется по верхней границе. То есть если синоптики пообещали ветер, дующий со скоростью 12–17 м/с, то его уже отнесут к сильному. В аэропортах можно встретить забавные флажки. Это ветроуказатели, с помощью которых легко можно определить скорость и направление ветра.

Как определяется ощущаемая температура воздуха

Чтобы определить, как ощущается температура окружающего воздуха, метеорологи не выходят на улицу на несколько минут. Для моделирования этого параметра используются 2 варианта. При теплой погоде (выше +26 °C) используются температура и влажность воздуха (жаро-влажностный индекс). При холодной (ниже +10 °C) учитываются температура и скорость ветра (ветро-холодовой индекс). Например, при температуре воздуха в +37 °C и влажности в 40 % человек будет ощущать температуру как +43 °C. Иногда в этих расчетах используется так называемая точка росы. Эта категория сообщает, при какой температуре влага в воздухе конденсируется в жидкое состояние. То есть точка росы указывает метеорологам на влажность воздуха.

Как влияют на прогноз погоды специальные приложения

Зачастую в заблуждение людей вводят сами приложения по прогнозу погоды. Они берут метеорологические прогнозы, а затем обрабатывают их в соответствии с собственной политикой. Так, получив одни и те же данные (к примеру, вероятность дождя 30 %), одна компания размещает облачко с капельками, а другая просто облачко: ведь шанс, что погода будет сухой, составляет 70 %. Иногда устройство просто запаздывает с обновлением, и человек получает некорректный прогноз погоды.