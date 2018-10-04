11 вещей, которые оказались безопаснее, чем мы думали (Акулы в сравнении с коровами вообще ангелы)

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Наш мир может быть довольно опасным, с этим сложно спорить. Однако некоторые вещи не так ужасны, как мы привыкли думать. Например, акулы, несмотря на репутацию кровожадных хищников, не в пример безвреднее коров. А поход за гамбургером — куда более рискованное мероприятие, чем горная экспедиция.

AdMe.ru изучил массу статистических данных и расскажет о вещах, которые гораздо безопаснее, чем вы считали. А все для того, чтобы развеять ваши страхи и вдохновить на новые свершения.

1. Акула или корова?

Несмотря на плохую репутацию, которую акулам создал фильм «Челюсти», они не являются самыми кровожадными существами на планете. Коровы гораздо опаснее акул. Вероятность пострадать от столкновения с коровой в 20 раз выше, чем от стычки с акулой.

2. Американские горки или гольф?

Ученые считают, что любовь к американским горкам и другим экстремальным аттракционам зависит от биохимии мозга — люди с высоким уровнем дофамина в крови только и ищут, где бы пощекотать себе нервы. Однако подобные развлечения считаются опасными (и вполне справедливо). При этом статистически играть в гольф гораздо опаснее, чем кататься на горках вниз головой. Несмотря на свою репутацию нетравматичного вида спорта, в гольфе нередки случаи серьезных растяжений и возникновения грыжи межпозвоночных дисков. Об этом, разумеется, не расскажут по телевизору в отличие от громких происшествий, связанных с аттракционами.

3. Парашют или автомобиль?

Согласно статистике, езда на автомобиле — гораздо более опасная штука, чем прыжок с парашютом. По данным Ассоциации парашютного спорта США, только один из 100 тыс. прыжков приводит к несчастному случаю. Проще говоря, вам придется прыгать с парашютом 17 раз в год, чтобы статистически приблизиться к риску травм при автоавариях.

4. Аллигатор или ванна?

С точки зрения статистики лежать в ванне гораздо опаснее, чем в пруду с аллигаторами. Всему виной человеческая беспечность — часто люди принимают слишком горячую ванну в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с нападениями аллигаторов количество неудачных попыток принять ванну гораздо больше.

5. Удар молнии или падение с кровати?

Кто бы мог подумать, что падение с кровати так опасно? За 10-летний период (2004–2014) от удара молний пострадало меньше людей, чем от падения со своей собственной кровати. Молнии поражают ежегодно четверть миллиона человек, однако падения гораздо опаснее. В первую очередь для пожилых людей.

6. Лифт или лестница?

Боязнь лифтов может превратиться в настоящую фобию. Еще бы — закрытое пространство и куча механизмов. Лестница гораздо безопаснее и полезнее для здоровья. Или нет? По статистическим данным, подъем или спуск по лестнице опаснее поездки на лифте примерно в 60 раз.

7. Занятия альпинизмом или ожирение?

Этот пункт, возможно, поможет вам сделать выбор в пользу здорового образа жизни. По статистике, альпинизм гораздо безопаснее, чем лишний вес (а заодно связанные с ним заболевания). При соблюдении мер безопасности карабкаться в гору полезнее для здоровья, чем есть фастфуд и вести малоподвижный образ жизни.

8. Самолет или сетевой удлинитель?

Сегодня мы развеем еще один страх — полетов на самолете. Психиатры дали ему название — аэрофобия. Однако, если верить статистике, авиаперелеты гораздо безопаснее привычных сетевых удлинителей, которыми люди пользуются каждый день.

9. Лев или бегемот?

Кажется, у царя зверей есть конкурент, который может столкнуть его с пьедестала. По статистике, львы не так опасны, как милые толстяки бегемоты. Несмотря на внушительный вес, эти животные развивают скорость до 30 км/ч, обладают свирепым нравом, а все препятствия на пути разносят в щепки.

10. Сноуборд или мебель?

Сноуборд вполне справедливо считается одним из самых травматичных видов спорта, в первую очередь из-за несоблюдения спортсменами правил безопасности и отказа от экипировки. Однако даже такому экстремальному времяпрепровождению далеко до... мебели, которая умудряется калечить гораздо больше людей.

11. Метеорит или люк?

По статистике, вероятность пострадать от падения метеорита составляет 1 к 10 млн. Между тем на Земле есть вещи гораздо более опасные, чем космические тела. Например, открытые люки.

Ну как, нам удалось развеять ваши страхи?