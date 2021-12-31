11 крутых научных открытий 2021 года, свидетелями которых мы являемся. А наши дети будут читать о них в учебниках

2021 год был богат на научные открытия и технические изобретения. Некоторые из них уже начали менять нашу жизнь, а другие могут повлиять на нее уже совсем скоро.

AdMe.ru с головой погрузился в научно-технические открытия и выбрал наиболее яркие и значимые исследования в различных областях, чтобы поделиться ими с вами.

Новый вид лягушек, названный в честь рок-группы

Летом 2021 года зоологи из эквадорского университета нашли в Андах новый вид лягушек. Это открытие привлекло внимание общественности сразу по нескольким причинам. Во-первых, назвали лягушек в честь британской рок-группы Led Zeppelin, таким образом отметив ее вклад в развитие музыки и создание необычных композиций. Во-вторых, новый вид оказался эндемичным, то есть обитающим только в данной местности. В-третьих, над недавно обнаруженными лягушками уже нависла угроза вымирания. Дело в том, что для сельского хозяйства требуется все больше территорий, в том числе тех, на которых живет Pristimantis ledzeppelin.

Вакцина от малярии

Малярия — одно из самых опасных и тяжелых заболеваний, унесших миллионы жизней. Только в 2019 году ею заразились около 229 млн человек, и в основном от нее страдают африканские дети. При этом даже у переболевших не появляется устойчивого иммунитета. Разработать вакцину от малярии было очень сложно, так как, во-первых, у паразита, вызывающего заболевание, более 5 000 генов. А во-вторых, у него очень сложный жизненный цикл, и надо было понять, когда именно и как на него воздействовать. И вот после более чем 30 лет исследований и испытаний, в 2021 году ВОЗ одобрила эту вакцину. На ее создание было потрачено более $ 750 млн. Но это определенно того стоило. Генеральный директор ВОЗ назвал эту разработку настоящим прорывом в науке и добавил, что она поможет ежегодно спасать тысячи юных жизней.

Имплантирование человеку искусственного сердца

Это еще одно открытие, потрясшее мир медицины в 2021 году. Американским хирургам впервые удалось пересадить пациенту полностью искусственное сердце. Оно практически идентично настоящему и даже подстраивается под активность человека, который может вести образ жизни, близкий к обычному. Определенные неудобства, конечно же, пока имеются. Пациенту приходится все время носить с собой 4-килограммовую сумку. В ней находятся емкость с приводной жидкостью, с помощью которой осуществляется сердцебиение, и аккумулятор для бесперебойной работы механизма. Само же сердце разработано во Франции. Благодаря ему теперь гораздо больше людей смогут дождаться донорских органов для трансплантации.

Самая подробная карта мозга

В последнее время люди проявляют все больший интерес к изучению мозга и различным нейронаукам. Однако этот орган оказался очень непростым для исследований даже при нашем уровне развития технологий. Для того чтобы облегчить этот процесс, инженеры из Google и Гарварда сделали уникальную 3D-карту небольшого участка мозга с беспрецедентной детализацией. Для ее создания потребовалось 225 млн изображений и 1,4 петабайта данных.

Догфон

Вот и настал этот день: теперь собаки и их владельцы могут беспрепятственно и без посредников общаться друг с другом на расстоянии. Ученые из Шотландии создали настоящий собачий телефон. Благодаря этому устройству питомцы могут самостоятельно звонить своим хозяевам (и наоборот) по видеосвязи. Для этого любимцу надо лишь поиграть с мячом, который при перемещении посылает сигналы на ноутбук. Ученые считают, что это повысит благополучие животных и поможет им преодолеть страх разлуки с хозяином. А однажды, возможно, собаки смогут даже созваниваться друг с другом.

Обезьяна, играющая в видеоигры силой мысли

Специалисты стартапа Илона Маска Neuralink вживили в мозг обезьяны нейронные чипы, с помощью которых она смогла играть в видеоигру буквально силой мысли. По признанию самих изобретателей, их основная цель — облегчить использование компьютеров и телефонов людям с параличом. Для этого им достаточно будет просто представить движение кисти руки.

Жилой дом, напечатанный на 3D-принтере

В мае 2021 года в первый в Европе напечатанный на 3D-принтере жилой дом заселилась супружеская пара. Подобные технологии и раньше применялись для строительства зданий, но эти постройки не были предназначены для жизни. Возведение дома с нуля при помощи роботизированной руки занимает всего 5–7 суток и обладает рядом преимуществ. Помимо сжатых сроков постройки (хотя фирма планирует сократить их еще больше) к ним относятся уменьшение экологического ущерба для окружающей среды и возможность воплотить практически любую дизайнерскую идею. Но самое главное, использование данных технологий может решить проблему жилья для очень многих людей, так как оно станет гораздо дешевле.

Ожившие тысячелетние арктические черви

Российские ученые обнаружили и оживили арктических червей, которые находились в замороженном состоянии около 24 000 лет. Это открытие свидетельствует о том, что многоклеточные организмы могут выдержать десятки тысяч лет в условиях криптобиоза — состояния, в котором метаболизм практически полностью останавливается, поясняет соавтор исследования Стас Малявин.

Проект по воскрешению мамонта

Сразу несколько ученых в России и Америке заявили о реализации своих проектов по воскрешению мамонта в ближайшие несколько лет. Делать это планируется по-разному, в том числе с помощью слонов: исследователи стремятся создать эдакого гибрида. И хотя у специалистов много вопросов относительно данных намерений, сами экспериментаторы считают эту задачу амбициозной, но выполнимой.

Умные собаки...

Конечно, не обошли стороной ученые и наших домашних любимцев. Например, исследователи изучили, сколько слов способны запомнить собаки. Этот вопрос часто вызывает дискуссии в обществе владельцев четвероногих друзей. Так вот оказалось, что в среднем собака способна понимать 89 слов и словосочетаний. А наиболее «образованные» особи и вовсе различают более 200. Это соответствует словарному запасу 2-летнего ребенка.

...и коты-психи

Не забыли они и про кошек. Исследование этих питомцев выявило, что все они обладают теми или иными элементами психопатии. Проще говоря, наши мурлыки — настоящие психопаты. Разумеется, с человеческой точки зрения. С точки же зрения эволюции кошки как раз выбрали для себя наиболее удачную стратегию и манеру поведения, позволившую процветать им как виду. Ученые отметили такие черты, как агрессия, бесстрашие, расторможенность, отсутствие сочувствия и раскаяния, непослушание и недружелюбное отношение к людям и другим животным. Хозяевам надо было выбрать утверждения, верные для их питомцев, например, мучают ли кошки добычу перед тем, как убить ее, мяукают ли без причины и любят ли сидеть где-нибудь повыше. Что же касается практической пользы, то специалисты надеются, что это исследование поможет скорректировать нежелательное поведение кошек, облегчив взаимодействие с ними хозяев и уменьшив таким образом количество питомцев, отданных в приюты.