11 безобидных гигиенических привычек, которые могут нанести вред здоровью

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Гигиена — важнейший аспект жизни цивилизованного человека. Часто не задумываясь после душа мы вешаем мочалку на крючок и брызгаемся дезодорантом. А тем временем эти вроде бы безобидные действия наносят вред нашему здоровью.

AdMe.ru выяснил, какие гигиенические привычки не так полезны, как кажется на первый взгляд.

1. Слишком часто использовать ароматические бомбочки для ванны

Один из самых токсичных ингредиентов в составе бомбочки — ароматическая добавка. До 95 % подобных добавок делается из нефти, при этом часть из них влияет на гормональный фон. Особенно же нужно остерегаться в составе ацетальдегида: он считается опасным канцерогеном и может негативно влиять на дыхательную и нервную системы, а также на почки.

2. Наносить парфюм на нижнее белье

Чаще всего раздражение на коже в интимных местах является симптомом контактного дерматита. Его могут вызвать разные причины. Как правило, это стиральный порошок или синтетический материал. К факторам риска относится и использование парфюмерии. Врачи категорически не советуют брызгать белье духами.

3. Излишне часто применять увлажняющие кремы или маски

Простой способ понять, много ли вы используете увлажняющего крема, — это проследить, на сколько времени хватает тюбика. Если на несколько месяцев, то все в порядке. А если на несколько недель, то стоит сократить использование подобных средств. Есть и косвенные признаки переувлажняемой кожи — забитые поры, жирный блеск и появление прыщей (при условии что раньше их не было). Если пользоваться кремом слишком часто, естественные механизмы увлажнения со временем придут в негодность. В среднем специалисты рекомендуют использовать крем 1 раз утром и 1 — вечером, если кожа сухая. В других случаях будет достаточно 1 раза.

4. Чистить зубы сразу после еды

Парадокс, но сразу после еды чистить зубы нежелательно. Особенно если в вашем меню были кислые продукты или сок. Дело в том, что кислота вступает в реакцию с зубной пастой — и вместе они здорово разрушают эмаль. Поэтому с чисткой при помощи пасты и щетки лучше подождать час или даже два, но пользоваться зубной нитью не возбраняется.

5. Пользоваться антибактериальным мылом

В мыле может содержаться триклозан, который способен изменять уровень тестостерона и гормонов щитовидной железы. А в больших количествах это вещество вызывает неконтролируемый рост клеток, включая раковые. Триклозан есть почти в 75 % антибактериальных мыл, а также в чистящих средствах и некоторых зубных пастах. Препарат официально запрещен в Канаде и США, поскольку производители косметики не смогли доказать его безопасность.

6. Использовать скраб

Считается, что скрабирование наносит больше вреда, чем пользы. Удаляя верхний слой омертвевшей кожи, мы уничтожаем естественный защитный барьер между эпителием и внешней средой. Это помогает убрать жирный блеск, но парадокс заключается в следующем: если защитного слоя нет, то кожа начинает активно производить сало, что в конечном счете делает ее еще более жирной.

7. Хранить мочалки в сыром месте

Влажная мочалка — рассадник бактерий в доме. Кроме того, если ее хранить в ванной, то на ней может образоваться плесень. Использование такой губки способно привести к раздражению кожи и прыщам. Идеальный способ предотвратить последствия — хранить мочалку в сухом проветриваемом месте или же пользоваться щетками, которые высыхают гораздо быстрее. Не лишней будет и стирка в машинке — дерматологи советуют делать это раз в 3–4 дня.

8. Отдавать предпочтение дезодорантам в виде спрея

Основная опасность спреев в том, что мы их вдыхаем. Из возможных последствий: тошнота, приступы удушья, аллергия, развитие астмы. Несмотря на то что на многих баллончиках написано, что их распыление в тесных помещениях недопустимо, мы все же не выходим на открытое пространство. Лучше использовать обычный ролик, если возможности распылять спрей так, как указано в рекомендациях, у вас нет.

9. Постоянно использовать ежедневные прокладки

Прежде всего врачи рекомендуют выбирать прокладки без ароматизаторов: они не раздражают чувствительную кожу. Также установлено, что ежедневное использование прокладок сильно увеличивает риск возникновения молочницы. Если же, в силу обстоятельств, носить ежедневки все-таки нужно, то стоит их почаще менять в течение дня, а на ночь снимать.

10. Спринцеваться

Хотя мода на спринцевание сошла на нет, многие женщины продолжают самовольно «назначать» себе эту процедуру с применением различных лекарственных трав. Так, в США этим занимается каждая 5-я. Проблема в том, что лекарственный раствор нарушает естественную внутреннюю среду, которая в норме защищает от инфекций.

11. Выщипывать волоски в носу

Функция волосков — отфильтровывать воздух и не давать твердым частичкам попадать внутрь организма. Выщипывание волосков может привести к 2 неприятным последствиям: Если вы выдернули волос, то на его месте образуется маленькая ранка, куда могут попасть бактерии — и ранка воспалится.

Фильтрация воздуха будет уже не такой тщательной — внутрь начнут попадать чужеродные элементы. Идеальное решение косметической проблемы торчащих волосков — использование триммера или хотя бы маникюрных ножниц.