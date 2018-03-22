10 внезапных вопросов об этом мире, которые озадачат кого угодно

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Нам очень повезло жить на планете, которая, сколько ее ни изучай, всегда найдет, чем удивить: бабочки, которые пьют слезы черепах, или рождественские елки на дне реки поразят любого. Перед вами подборка фактов, знанием которых можно блеснуть в любой компании и снискать славу настоящего интеллектуала.

AdMe.ru предлагает вам ответить на весьма любопытные вопросы, которые до этого мало кому приходили в голову.

1. Зачем бабочки пьют слезы черепах?

Плотоядные представители мира фауны получают аминокислоты, натрий и другие полезные элементы из мяса, в то время как вегетарианцы, к которым относятся и бабочки, вынуждены искать альтернативный источник витаминов. В природе такое явление нередко: так, некоторые попугаи лижут глину, а обезьяны едят землю. Но такое удивительное зрелище, как насыщение слезами, можно увидеть только в лесах Западной Амазонии.

2. Насколько далека от нас космическая пыль?

Прикоснуться к космосу гораздо проще, чем вы думаете. До недавнего времени ученые собирали образцы космической пыли только в экологически чистых местах. Город считался неподходящим местом для охоты за частичками космоса, т. к. здесь они быстро смешиваются с бытовыми загрязнителями. Однако шведскому ученому-любителю Йону Ларсену удалось предоставить самые свежие на сегодняшний день образцы космической пыли, собранные с крыш домов в европейских столицах. Отделять космическую пыль от городской грязи оказалось не так уж тяжело: пыль содержит минералы, обладающие магнитными свойствами, то есть вести ее поиски можно даже с помощью обычного магнита. А «свежесть» предоставленного Ларсеном материала позволит больше узнать об истории Солнечной системы.

3. Как глобальное потепление приносит холод?

Европу покоряет «русская зима», а зимы в России все больше напоминают полярные. И да, все это напрямую связано с глобальным потеплением. Немецкие и американские климатологи объясняют, как такое вообще возможно. На протяжении многих лет Арктика неуклонно лишается своего ледового покрова. Раньше многокилометровые массивы льда отражали солнце, теперь же его лучи проникают в толщу воды и нагревают ее. В результате испарения потоки тепла достигают стратосферы. Холод, характерный для стратосферы, ранее удерживали стабильные воздушные потоки. Теперь же тепло от испаряющихся океанов ослабляет их, и они свободно распространяются на новые территории. Прогнозы ученых при этом не слишком оптимистичны: Арктика продолжает нагреваться, а значит, охлаждающий эффект будет только усиливаться.

4. Бывают ли акулы вегетарианцами?

В желудках акул можно найти водоросли, которые они заглатывают вместе с добычей, но вот чтобы подводная трава стала для них полноценным кормом... И такое возможно, если говорить о малоголовой молот-рыбе. Ученые далеко не сразу заподозрили, что эта акула отличается от всех прочих, однако результаты эксперимента, во время которого 90 % рациона подопытных акул составляла морская трава, выявили у этих рыб здоровую прибавку в весе и отличное самочувствие. Теперь их роль в экологической цепочке Мирового океана пересматривается.

5. Что происходит в мире за одну минуту?

Парадокс: иногда сложно найти минуту на то, чтобы заварить чай, но при этом сотня событий успеет произойти вокруг нас. Например, родится 258 детей, с поверхности Земли испарится 960 000 000 тонн воды, произойдет 6 000 000 химических реакций в каждой вашей клетке, молния ударит 6 000 раз, а Вселенная расширится на 4 500 км.

6. Зачем рождественские елки отправляют на дно?

В нескольких штатах Америки запустили оригинальный экологический проект: по окончании праздников ненужные елки отправляют на дно местных водоемов. Хвойные, в отличие от других деревьев, устойчивы к воздействию воды. Помещая их на дно искусственных водоемов, люди создают своеобразные рифы, способствующие росту донных растений и служащие приютом для мелких рыб. По сути, так создается целая рукотворная экосистема.

7. Почему на этих шотландских холмах гравитация словно сходит с ума?

На этом участке дороги в Эйршире (Шотландия) творится какая-то чертовщина: подниматься в гору здесь гораздо легче, чем спускаться вниз. Геодезисты не нашли в этом месте никаких противоречий: участок дороги, кажущийся подножием холма, на самом деле его вершина, расположенная на высоте 30 м над уровнем моря, так что физические ощущения абсолютно закономерны. Оказалось, что подвох заключается в нашем собственном восприятии. Из-за особенностей рельефа горизонт на этой дороге не виден ни с одной точки, а представление о том, где проходит его воображаемая линия, мозг считывает по расположению холмов. Так, нам кажется, что линии холмов параллельны горизонту, хотя на самом деле они находятся под уклоном.

8. Что общего у какаду и гениальных барабанщиков?

У черных какаду в разгар брачного периода можно наблюдать крайне необычное поведение. Подготовив дупло, самец выбирает палочку, очищает ее клювом и начинает стучать ей по дереву, оценивая звук. Так он будет перебирать палочки до тех пор, пока не получит «то самое звучание», которое понравится и ему, и самке. Любопытно, что птицы при этом определенно ищут свой собственный ритм, который, как и звук, индивидуален. Ритуал ухаживания этих птиц не походит ни на один другой, известный ученым.

9. Как звучит северное сияние?

Северное сияние — явление, которое можно не только увидеть, но и услышать. Предания об этом существовали у многих северных народов, однако только недавно этот факт получил официальное подтверждение. Человеческое ухо способно уловить «пение» Авроры на высоте около 70 м. Звуки напоминают треск, шипение или приглушенные удары. Финские ученые считают, что так звучат заряженные частицы, «застрявшие» в слое атмосферы, который образуется во время холодных ночей. В момент, когда выбросы солнечного вещества достигают Земли, частицы быстро теряют заряд, и мы слышим характерное потрескивание.

10. Как ложка масла может успокоить волны?

Cтоловая ложка растительного масла способна унять рябь на площади в несколько квадратных метров. Когда множество молекул жирных кислот оказываются на поверхности воды, они выстраиваются в один слой, занимающий огромную площадь по сравнению с площадью поверхности столовой ложки. Такая пленка не остановит гигантские волны, но ее вполне хватит, чтобы унять мелкую рябь. Вместо того чтобы перемещать воду, ветер тратит всю свою энергию на то, чтобы согнать жирный «ковер».