10 вещей, которые никогда не происходили, но все уверены в обратном

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Со школьных лет мы уверены, что Ньютон открыл закон всемирного тяготения из-за яблока, которое упало ему на голову, Мэрилин была блондинкой, а Отелло задушил Дездемону. Но не все факты, которые мы считаем общеизвестными, правдивы.

AdMe.ru подобрал для вас 10 опровержений мифов, в которых вы были уверены на все 100 %, а они оказались неправдой.

10. Шерлок Холмс никогда не говорил: «Это элементарно, Ватсон!»

Хотя в рассказе «Горбун» есть и слово «элементарно», и обращение к Ватсону, они разделены абзацем. Больше в произведениях Дойла похожие фразы не встречаются. Впервые фраза «Элементарно, мой дорогой Ватсон» прозвучала в детективе «Псмит-журналист» Пелама Вудхауса, после чего стала активно использоваться в театральных постановках и экранизациях произведений Дойла.

9. Яблоко не падало Ньютону на голову

Историю про яблоко мы можем узнать из книги Уильяма Стакли, друга Ньютона, который описал случай немного иначе, чем мы привыкли думать. Согласно Стакли, Ньютон рассказывал, что, когда он сидел под деревом и яблоко упало рядом с ним, он задался вопросом, почему плоды всегда падают перпендикулярно земле. Это и стало толчком для разработки и доказательства закона всемирного тяготения.

8. Галилей не говорил «И все-таки она вертится!»

Несмотря на то что Галилею пришлось изобразить показное покаяние перед инквизицией, он все еще был уверен в том, что Земля вертится, и это подтверждают письма Галилея и его друзей. Но тот факт, что он произносил фразу «И все-таки она вертится», нигде не указан. Его нет и в биографии ученого, написанной его близким другом Винченцо Вивиани. Согласно исследованиям, эту фразу Галилею приписала народная молва уже после его смерти. Официально упоминание о том, что эти слова Галилей говорил, появляется лишь в 1757 году (через 124 года после покаяния) в The Italian Library.

7. Отелло не задушил Дездемону

Спросите у кого-то из своих знакомых, как умерла Дездемона в трагедии Шекспира. Большинство на этот вопрос отвечает, что ревнивый мавр ее задушил. Но на самом деле это не так. Отелло начал душить жертву, но услышал шаги. И, чтобы ускорить процесс, заколол Дездемону.

Отелло: — За дверью шум. Жива! Еще жива? Я — изувер, но все же милосерден. И долго мучиться тебе не дам. (Закалывает ее). Уильям Шекспир

6. В Древней Греции не считали, что Земля плоская

Многие считают, что люди считали Землю плоской до Великих географических открытий. Но это не так. Уже в III веке до н. э. древнегреческий ученый Эратосфен Киренский не только твердо знал, что Земля — шар, но и сумел измерить ее радиус, получив величину 6 311 км (и практически не ошибся). А еще за 100 лет до него Аристотель (384–322 до н. э.) привел 3 классических доказательства шарообразности Земли: 1. Во время лунного затмения край тени, которую Земля отбрасывает на Луну, выглядит как дуга, и только шар может отбрасывать такую тень. 2. Корабли, уплывая в море, для наблюдателя не постепенно теряются из виду, как это должно быть на плоской поверхности огромной площади, а со временем резко «тонут», исчезая за линией горизонта. 3. Некоторые звезды видны только с определенных участков Земли.

5. Альберт Эйнштейн не был двоечником

Выше вы можете увидеть табель ученого в кантональной школе Арау с оценками по 6-балльной шкале. Оценки в школьные годы у ученого были высокими. Исключение составлял только французский язык. История о том, что Альберт Эйнштейн был чуть ли не двоечником в школе, но при этом смог стать гением, — на самом деле выдумка. Так что аргументов у двоечников, которые приводят в свое оправдание табели успешных людей, станет меньше.

4. Мэрилин Монро не была блондинкой

От рождения Мэрилин брюнетка. Она решила перекраситься в блондинку, так как считалось, что именно светловолосым красавицам легче добиться успеха в модельном бизнесе.

3. Туземцы не ели капитана Кука

Кука убили гавайцы вследствие стычки на берегу. Отношения с жителями Гавайских островов у экспедиции Кука обострились из-за того, что аборигены постоянно совершали кражи. Чтобы вернуть важные части корабля, Кук попытался взять в плен короля гавайских племен. Стычка началась прямо на берегу. Убили Кука предположительно копьем в голову. Аборигены забрали тело, остальная часть экипажа вернулась с поля боя на корабли. Спустя время у аборигенов потребовали вернуть тело Кука, что те и сделали. Останки мореплавателя похоронили в море в 1779 году.

2. У рыбок не такая уж и плохая память

Миф о том, что память у рыбок очень коротка — всего 3–5 секунд, опровергли ученые из Израиля. Они включали одну и ту же музыку, когда кормили рыбок, на протяжении месяца. Спустя долгое время после эксперимента они проверили, помнят ли эту музыку рыбки, и те приплыли на звук, потому что рассчитывали на еду.

1. Мария Антуанетта не говорила «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные»

Впервые эта фраза была использована Жан-Жаком Руссо в «Исповеди» — он писал про принцессу, которая это сказала. Причем тогда, когда Мария Антуанетта была еще ребенком и точно не могла рассуждать про меню для своих подданных. Фразу специально попытались приписать королеве, к тому же ее еще и специально исказили. Изначально в цитате Руссо фигурировали не пирожные, а бриоши — булки из сдобного хлеба. В то время пекарням было предписано продавать «социальный хлеб» — он был самым дешевым. Когда «социальные товары» заканчивались, продавались бриоши, разница в цене между ними и хлебом была незначительной.

А вы знаете другие общеизвестные факты, которые оказались фикцией?