10 психологических трюков для собеседования, благодаря которым кадровики будут за вас драться

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Умение подать себя — важный навык, особенно полезный на собеседовании. Ведь менеджер по персоналу учитывает не только ваш профессионализм и деловые качества, но и уверенность, грамотность речи и множество других параметров. Однако кроме личных данных существуют еще и психологические техники, которые помогают быстрее и легче получить работу мечты.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили новые исследования и нашли приемы, как вызвать симпатию интервьюера.

1. Не назначайте встречу в понедельник и пятницу

Психологи и опытные эйчары вычислили идеальное время для собеседования: это вторник, 10:30. В этот день и час у вас больше шансов произвести сильное впечатление на работодателя, и вот почему: понедельник — день тяжелый для всех. И для менеджеров по персоналу — тоже. В пятницу все только и думают, что о выходных. Так что вам остается не слишком раннее утро посередине недели.

2. Голые ноги могут испортить впечатление

Цвет одежды влияет на то, как нас воспринимают окружающие: например, костюм синего, серого, коричневого цвета говорит о серьезности кандидата. Единственный оттенок, который отталкивает работодателей всех стран, — оранжевый. Правда, одного цвета мало, нужно помнить еще пару вещей. Не забывайте о колготках. Опросы показывают, что такая маленькая деталь влияет на восприятие. Женщина с голыми ногами на собеседовании получает клеймо легкомысленной. А еще — о каблуках. Психологически мы воспринимаем высоких людей как лидеров и профессионалов. Да у них даже зарплата выше, чем у низкорослых коллег.

3. Прием с одеждой, который мгновенно вызывает симпатию у собеседника

В психологии есть понятие «позитивное подкрепление» — это приятные для человека результаты деятельности, которые побуждают его к продолжению этой самой деятельности. Вы можете использовать этот эффект в свою пользу. Подкрепления бывают разные (похвала, деньги), но при устройстве на работу нам пригодится притяжение сходства. Даже самый строгий начальник подсознательно проникнется доверием к соискателю, с которым найдет что-то общее: увлечения, вкусы в одежде, музыке, книгах. И даже если вы где-то не дотягиваете до идеала, притяжение сходства поможет вам получить дополнительные баллы.

4. Существуют слова, которые лучше вообще не произносить

Некоторые слова действуют на работодателя как красная тряпка на быка. Психологи даже провели специальное исследование и выяснили, что слова «типа», «как бы» и междометие «э-э-э» сильно уменьшают шансы получить работу. Правда, это правило действует, только если ваш менеджер по персоналу старше 30–40 лет. Молодые хедхантеры снисходительно относятся к чистоте речи.

5. Улыбка может испортить впечатление, даже если вы профессионал

Менеджеры по персоналу не любят людей, которые улыбаются во все 32 зуба. И дело здесь не в злобности, а опять в психологии. Человека, который слишком широко улыбается, окружающие считают несерьезным. Есть только один вид работы, где одобряют улыбающихся соискателей, — это работа с людьми (продавец, менеджер торгового зала). Во всех остальных сферах хедхантер хочет видеть перед собой человека с серьезным выражением лица.

6. Хитрый ход при ответе на вопросы из резюме

В крупных компаниях HR-менеджер проводит кучу собеседований, и все они похожи друг на друга. Соискатель отвечает на вопросы, которые уже были в резюме, так что интервью получается слишком гладким и вылизанным. В итоге для нанимателя все соискатели превращаются в серую массу. Но есть один секрет. Сломайте сценарий и скажите: «Позвольте мне рассказать о том, чего нет в моем резюме». Эта фраза собьет кадровика с толку и заставит его посмотреть на вас совсем другими глазами.

7. Специальная техника разговора помогает добиться привилегий

Все люди тщеславны и любят, когда их внимательно слушают. Менеджеры по персоналу не исключение. Психологи рекомендуют применять прием, который называется «рефлексивное слушание». Это коммуникационная стратегия, которая состоит из 3 шагов: «повтори» — «согласись» — «добавь». Вы должны не просто слушать и кивать головой, но еще и дать понять, что усвоили информацию. Примерно так: Менеджер: «На эту должность мы ищем человека, который готов проводить в офисе 8 часов с понедельника по пятницу, а в выходные выходить на работу по необходимости. За это мы платим премиальные». Вы: «Другими словами, у меня будет стандартная рабочая неделя, но иногда будут случаться переработки („повтори“). Это характерно для нашей профессии („согласись“). Однако я могу оптимизировать процессы и сделать так, чтобы в выходные никому не пришлось работать („добавь“)». Эта тактика поможет вам стать настоящим мастером переговоров. Ведь человек, с которым вы сначала согласились, уже не откажет в просьбе.

8. Фотография для резюме должна быть слегка провокационной

Женщины, которые надевают декольте для фото в резюме, получают работу в 19 раз чаще. Конечно, все должно быть в рамках приличий. Но если работодателю придется выбирать между дамой в рубашке, застегнутой на все пуговицы и девушкой в футболке с вырезом, то он предпочтет вторую. Причем профессия не так уж и важна: это правило работает во всех сферах — от бухгалтерии до продаж.

9. На лице существует участок, который привлекает внимание собеседника

В человеке, конечно, все должно быть прекрасно. Однако в общении мы подсознательно концентрируемся на треугольнике «глаза — нос — губы». Расслабленные мышцы лица и легкий макияж не отвлекают внимание от того, что вы говорите. В то время как нахмуренные брови, слишком яркий макияж или пятна на лице мешают интервьюеру запомнить важную информацию о вас.

10. То, чем вы занимаетесь в ожидании собеседования, тоже влияет на результат

На собеседовании важна каждая мелочь: на вас смотрят даже в том время, пока вы ожидаете интервью. Профессионалы в области трудоустройства не рекомендуют болтать по телефону, прихлебывая кофе. Вы же не знаете, когда появится менеджер по персоналу. Лучше держать правую руку свободной, чтобы успеть ответить на рукопожатие хедхантера. Можно поболтать с секретарем или администратором, а еще полистать журналы, которые наверняка есть в приемной.