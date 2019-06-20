10 трендов здорового образа жизни, от которых лучше отказаться

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Есть мнение, что установлению моды на здоровый образ жизни способствовали производители спорттоваров. Ведь чем больше людей будет бегать по утрам, тем чаще будут покупать кроссовки. Другие считают, что ЗОЖ — это необходимость, ведь экология ухудшается, а человек все меньше двигается.

Мы в AdMe.ru считаем, что обе точки зрения имеют право на жизнь, но все же хочется верить, что забота о своем теле — это не просто мода. Мы призываем относиться к собственному здоровью очень внимательно и тщательно проверять все рекомендации. Вот, например, 10 ЗОЖ-трендов, которые оказались не так уж и полезны.

1. Овсянка на завтрак

Овсяная каша — это классический завтрак многих людей, исповедующих ЗОЖ. Но ее, оказывается, нельзя есть часто. Все дело в фитатах, которые препятствуют усвоению кальция. Из-за этого может произойти обеднение кости. Это не значит, что от овсянки надо отказаться совсем, но стоит сократить ее употребление до 2–3 раз в неделю.

2. Утренние пробежки

Много бегать опасно не просто для здоровья, но и для жизни. К таким выводам пришли американские ученые. Команда кардиолога из Пенсильвании (США) Мартина Мацумара пришла к выводу, что люди, которые мало двигаются, и те, кто часто занимается бегом, имеют меньшую продолжительность жизни, чем те, кто бегает умеренно. При этом исследователи пока не могут объяснить, с чем это связано. Ну и наконец, если вы катастрофически не высыпаетесь, не стоит вставать пораньше ради пробежки. Ведь ваш недосып куда хуже скажется на вашем здоровье: пострадают ваша координация, выносливость и внимание. Именно сон поможет вам быть в хорошей физической форме, а бег можно перенести на вечер.

3. Свежие овощи

Мы все много слышали о пользе сыроедения: мол, не обработанные термически овощи сохраняют больше витаминов. Это не совсем так. Каких-то веществ вы действительно получите больше от сырых овощей, но зато в сваренном виде те же продукты принесут вам другую пользу. Сырые овощи дают больше бета-каротина, но, будучи приготовленными, насытят ваш организм другими антиоксидантами, такими как лютеин (который полезен для глаз) и ликопин (который помогает защитить ваше сердце), а также минералами. При этом в не приготовленном виде овощи могут вызвать множество проблем с пищеварением, включая вздутие живота, запоры и раздражение кишечника. Все дело в нерастворимой клетчатке, которая, например, содержится в кабачках и брокколи. Чтобы эти продукты принесли пользу и при этом не навредили, их желательно приготовить.

4. Езда на велосипеде

Даже самый экологичный вид транспорта может нанести вред здоровью, в первую очередь мужскому. Все дело в выпуклом сидении, из-за которого пережимаются проходящие через таз артерии и нервы. Все это приводит к ухудшению кровотока и, как следствие, может вызвать проблемы с эрекцией у мужчин. Выход есть: необходимо подбирать правильное сидение велосипеда. Эксперты советуют отказаться от эргономичных каплеобразных сидений в пользу широких, без носика, заставляющих сидеть прямо.

5. Отказ от сладкого

Приверженцы ЗОЖ считают сахар причиной диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Но ученые полагают, что виновны не сладости как таковые, а лишние калории. Например, профессор Лозаннского университета Люк Таппи отмечает, что у спортсменов часто наблюдается более высокое потребление сахара, но более низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний: фруктоза помогает им сохранять работоспособность во время тренировок. При этом сахар необходим для работы мозга, а еще сладкое делает людей счастливыми, поэтому полный отказ от вкусняшек вряд ли оздоровит организм. Другое дело, что лучше употреблять сладости природного происхождения.

6. Плавание

Плавание — одна из самых полезных физических нагрузок. Но и оно таит в себе опасность. Использование стилей брасс и баттерфляй чревато воспалением сухожилия плеча и мышечным дисбалансом (нарушением равновесия в работе разных групп мышц), которые могут привести к проблемам с осанкой, а также травмам колена. Не страшно, если вы пару раз за лето устроили марш-бросок в море, гораздо хуже, если вы таким образом постоянно плаваете в бассейне. Это не значит, что вам нужно отказываться от водных видов спорта, просто лучше это делать под контролем хорошего тренера, который будет учитывать вашу общую подготовку и состояние организма. Если у вас нет возможности воспользоваться услугами тренера, постарайтесь выбирать стили плавания, которые не травмируют суставы, например на спине.

7. Пророщенная пшеница

Пророщенная пшеница содержит большое количество лектина. Это защитный механизм злаковых от внешних врагов: патогенных микроорганизмов и животных. Он быстро накапливается в тканях человека, где мешает естественным биологическим процессам. Лектины могут вызвать проблемы пищеварения, негативно повлиять на работу эндокринной системы и даже вмешиваться в работу организма на клеточном уровне.

8. Растительное молоко

Растительное молоко — это вытяжка из семян, орехов, злаков или проростков, которая смешивается с водой. Самое безобидное — это кокосовое молоко. Оно действительно полезно: содержит нужные жиры и каприловую кислоту, помогающую бороться с инфекциями. А вот, например, соевое молоко содержит большое количество фитоэстрогенов, которые могут поспособствовать быстрому росту опухолей.

9. Дробное питание

На просторах сети часто можно встретить совет питаться маленькими порциями каждые 2-3 часа, чтобы похудеть. Мол, дробное питание ускоряет метаболизм и позволяет не испытывать чувство голода. Но во время каждого приема пищи происходит рост уровня инсулина в организме. И пока инсулин растет, сжигание жиров останавливается. К своему нормальному значению уровень инсулина приходит через 3 часа. То есть если ваш промежуток между приемами пищи составляет как раз 3 часа, то инсулин не придет к своему нормальному значению, а значит, сжигание жиров не начнется.

10. Фанатизм