10 компонентов, без которых антивозрастная косметика не работает (Спойлер: многие можно купить отдельно)

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В юности почти любой крем кажется решением всех проблем. Затем начинаешь искать то, что больше подходит именно тебе. А после 35 лет многие осознают, что кожа одна на всю жизнь и, чтобы сохранить ее молодость и красоту, нужно средство, которое действительно работает. В составе антивозрастной косметики есть компоненты, которые особенно полезны для зрелой кожи. Мы постарались собрать научные данные и рекомендации дерматологов на этот счет.

AdMe.ru расскажет о компонентах косметики, которые специалисты считают по-настоящему работающими.

Задачи антивозрастной косметики

Когда мы становимся старше, задачи ухода за кожей меняются с косметических на терапевтические и профилактические. Так происходит потому, что собственных ресурсов для поддержания упругости ей уже недостает. Очищение, увлажнение и защита от солнца нужны любой коже. Но есть дополнительные компоненты, которые точечно необходимы разным ее участкам. Дерматологи рекомендуют использовать разные средства для рук, области вокруг глаз, Т-зоны, шеи и декольте. И вот почему: Т-зона и щеки все время находятся под УФ-излучением, потому им нужен солнцезащитный крем, чтобы избежать разрушения коллагена и быстрого старения. Принцип выбора косметики такой: сухую и нормальную кожу нужно увлажнить, жирную и проблемную — не пересушить и не забить поры.

все время находятся под УФ-излучением, потому им нужен солнцезащитный крем, чтобы избежать разрушения коллагена и быстрого старения. Принцип выбора косметики такой: сухую и нормальную кожу нужно увлажнить, жирную и проблемную — не пересушить и не забить поры. Кожа вокруг глаз более нежная и тонкая. Она впитывает крем лучше, чем кожа на других частях лица. Ей нужны меньшие дозировки действующего вещества, иначе появится раздражение. Особенно нужны отбеливание, замедление старения и защита.

более нежная и тонкая. Она впитывает крем лучше, чем кожа на других частях лица. Ей нужны меньшие дозировки действующего вещества, иначе появится раздражение. Особенно нужны отбеливание, замедление старения и защита. Шея и зона декольте. У кожи на шее другая клеточная композиция: она тоньше, в ней меньше коллагена и сальных желез. Из-за недостатка жира и коллагена шея быстрее стареет, поэтому ей нужны увлажнение, стимулирование выработки коллагена и защита от его разрушения.

У кожи на шее другая клеточная композиция: она тоньше, в ней меньше коллагена и сальных желез. Из-за недостатка жира и коллагена шея быстрее стареет, поэтому ей нужны увлажнение, стимулирование выработки коллагена и защита от его разрушения. Руки. От постоянного мытья и воздействия холода зимой они пересыхают и трескаются, нуждаясь в усиленном увлажнении. Американская ассоциация дерматологов рекомендует использовать средства, в составе которых есть компоненты, удерживающие влагу и защищающие от ее потери.

Для Т-зоны и щек

1. Ретинол (Retinol). Антиоксидант, который помогает уменьшить морщины и улучшить текстуру кожи, усилить выработку коллагена. Клинические исследования показали, что ретинол разглаживает морщины за 12 недель применения. Витамин А можно купить отдельно в виде сыворотки для лица. Если такой вариант неудобен, можно получать его из продуктов: 50-граммовая морковка восполняет 167 % дневной нормы. Именно поэтому маски для лица из моркови работают. 2. Лауриновая кислота (Lauric acid). Ее получают из кокоса, и своими полезными свойствами кокосовое масло обязано именно жирным кислотам: лауриновой, каприновой, стеариновой. Лауриновая кислота снимает воспаление, у нее отличные антимикробные свойства. Ее можно найти в пенках для умывания. 3. Факторы роста (Growth factors). Стимулируют выработку коллагена и эластина. Многофункциональны: помогают бороться с морщинами, черными точками, повышают плотность и упругость кожи, ускоряют заживление ранок и ожогов. 4. Ниацинамид (Niacinamide). Это водорастворимый витамин. 5%-й ниацинамид помогает уменьшить морщины, проявления гиперпигментации и желтизну, улучшает эластичность кожи, стимулирует выработку коллагена. 5. Защитный фактор SPF 30+. Исследование показало, что ежедневное применение крема с SPF выше 30 улучшает состояние зрелой кожи. За год использования крема морщины участников исследования стали меньше, общий тон ровнее, текстура на 40 % лучше, пигментация уменьшилась на 52 %. Когда выбираете крем, ищите значок PA+++, чтобы максимально защититься от UVA- и UVB-лучей.

Для кожи вокруг глаз

1. Пептиды (Peptides). Стимулируют производство коллагена. Французские эксперты выяснили, что 3%-е пептиды уменьшают морщины в области вокруг глаз. Пептиды можно купить отдельно, в форме гелевой сыворотки. 2. Кофеин (Caffeine). Снимает воспаление, сужает сосуды, устраняет отечность под глазами. Ученые доказали, что крем с кофеином уменьшает морщины. Поэтому данный компонент часто используют в средствах для области вокруг глаз. Кофеин можно купить отдельно и делать из него домашние маски. Некоторые интернет-пользователи делают маски из черного или зеленого чая, который тоже богат кофеином.

Для шеи и области декольте

1. Гликолевая кислота (Glycolic Acid). Ее получают из сахарного тростника или зеленого винограда. Гликолевая кислота стимулирует производство эластина и коллагена, благодаря чему кожа становится более плотной и упругой. В продаже есть гель гликолевой кислоты, который используют как пилинг. Лучше выбрать средство с меньшей концентрацией кислоты, и обязательно протестировать перед нанесением на кожу шеи или лица. Гликолевая кислота есть и в составе тоников, как на фото слева:

2. Керамиды (Ceramides). В структуре нашей кожи есть керамиды — жиры. Их задача — поддерживать защитный барьер, чтобы кожа не страдала от агрессивной внешней среды и не теряла влагу. Благодаря керамидам кожный покров защищен от раздражения, солнечных лучей, сухого воздуха. Чем мы старше, тем меньше керамидов вырабатывается в организме. Найти их можно в составе сывороток или купить капсулы с керамидами.

Для рук

1. Ланолин (Lanolin). Натуральный воск, полученный из шерсти овец. Ланолин улучшает эластичность кожи, защищает от потери влаги, делает кожу мягкой и гладкой. Его можно найти в составе крема для рук или лица. Тем, кто страдает от сухости кожи, ланолин подойдет идеально: поможет быстро восстановиться потрескавшейся или обветренной коже и после пребывания на морозе. Ланолин можно купить отдельно в аптеке. Может заменить бальзам для губ. Так что баночка чистого ланолина в доме не повредит.

2. Молочная кислота (Lactic Acid). Образуется при прокисании молока, некоторые производители получают ее из кукурузы. Молочная кислота уменьшает гиперпигментацию, стимулирует клеточный обмен, отшелушивает ороговевшие частички кожи, защищает от потери влаги. Для достижения эффекта достаточно 5%-го раствора, поэтому не стоит рисковать, покупая концентрированное средство. Молочную кислоту можно купить отдельно или найти в составе пилингов.