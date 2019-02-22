10 изменений, которые произойдут с телом, если начать пить кефир каждый день

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В постсоветских странах, а также в Азии кефир известен почти каждому с самого детства. Однако в последние годы напиток стал набирать популярность и в других точках земного шара из-за возросшего интереса к пробиотикам и как отличный помощник в похудении.

AdMe.ru стало интересно, как изменится организм человека, если он будет пить кефир каждый день. Результатами исследования делимся с вами.

1. Нормализуется уровень сахара в крови

В 2015 году ученые провели исследование, в ходе которого люди с повышенным уровнем сахара в крови 3 месяца ежедневно пили кефир. Выяснилось, что напиток снижает показатели глюкозы. Это свидетельствует о том, что данный кисломолочный продукт может быть полезным при лечении сахарного диабета.

2. Снизятся показатели холестерина

Кефир помогает снижать уровень холестерина. Для изучения этой темы были набраны добровольцы, которые выпивали по 4 стакана кефира в день. Через 2 месяца у контрольной группы наблюдалось значительное снижение уровня «плохого холестерина». Пробиотики, по мнению медиков, влияют на то, как организм производит, обрабатывает и использует этот фермент.

3. Может уйти непереносимость лактозы

Люди с непереносимостью лактозы могут употреблять кефир, не испытывая симптомов, поскольку бактерии, присутствующие в нем, разрушают большую часть данного углевода. Исследование 2003 года показало, что регулярный прием кефира с течением времени улучшает усвоение лактозы и потенциально может помочь преодолеть ее непереносимость.

4. Кости станут крепче

Остеопороз характеризуется ухудшением состояния костной ткани. Эта болезнь особенно распространена среди пожилых, она резко повышает риск переломов. Обеспечение достаточного количества кальция является одним из наиболее эффективных способов улучшения здоровья костей и замедления развития остеопороза. Кроме того, недавние исследования связывают кефир с повышенным усвоением кальция в костных клетках. Это приводит к улучшению плотности костей, что должно помочь предотвратить переломы.

5. Наладится пищеварение

Пробиотики, содержащиеся в кефире, помогают восстановить баланс полезных бактерий в кишечнике и нормализовать процесс пищеварения, что положительно скажется на фигуре: уйдет вздутие живота, а значит, уменьшатся сантиметры в талии. Напиток эффективен при восстановлении организма после диареи, а также после курса лечения антибиотиками. Обладающий антибактериальным действием кефир рекомендуют при гастрите, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки.

6. Могут исчезнуть симптомы аллергии и астмы

Исследователи изучили реакцию мышей с пораженными легкими на прием кисломолочного продукта. Как показали опыты, у животных кефир способен подавлять воспалительные реакции, связанные с аллергией и астмой. Напиток может обладать новым терапевтическим потенциалом для лечения аллергической бронхиальной астмы. В данный момент ведутся исследования в этой области.

7. Повысится иммунитет

Кефир способен стимулировать иммунную систему. Не зря этот напиток с давних времен было принято давать людям, страдающим от какой-либо болезни, и детям со слабым здоровьем. Кефир обладает свойством поддерживать защиту кишечника от проникновения вредных микробов. Кроме того, он стимулирует синтез защитных антител в крови для борьбы с вирусами. В 2005 году лабораторные исследования показали, что этот кисломолочный продукт может также быть полезен в лечении опухолей.

8. Укрепится сердечно-сосудистая система

Согласно результатам опытов, кефир снижает артериальное давление и предотвращает тахикардию при повышенном кровяном давлении. Кроме того, он снижает риск атеросклероза и многих других проблем с сердечно-сосудистой системой.

9. Исчезнет кариес

Пробиотики, содержащиеся в этом молочном продукте, обладают антикариогенными свойствами. Потому кефир при регулярном употреблении может стать отличным помощником в борьбе с кариесом. По своей эффективности он способен сравниться с процедурой промывания фтором.

10. Улучшится настроение

Большинство людей, которые каждый день пьют кефир, сообщают об улучшении не только самочувствия в общем, но и позитивном настроении. И этому есть научное подтверждение: кисломолочный продукт предотвращает связанное со стрессом повышение уровня кортизола и увеличивает уровень серотонина. Кроме того, пробиотический напиток уменьшает связанные со стрессом физические симптомы, такие как боль в животе, и признаки простуды.

Принято ли в вашей семье пить кефир и как часто?