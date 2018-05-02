20 неожиданных событий, к которым никто не был готов

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У каждого есть истории, когда какая-то ерунда заставала врасплох, удивляла, смешила и, может, наоборот, даже расстраивала. Именно о таких случайностях сегодня и пойдет речь.

AdMe.ru сделал для вас подборку тех удивительных вещей, с которыми наши сегодняшние герои никак не ожидали встретиться.

На каждом празднике есть человек, который сделает его незабываемым

Интересно посмотреть на хирурга

У создателя этой рамочки явно какие-то счеты с котами

«Моя собака».

«Большинство из вас думает, что сейчас апрель, но на самом деле это просто 105 января»

Когда сел на диету, но сама Вселенная против

А если бы на эти деньги купил лотерейный билет?

«В моей конфете с арахисовым маслом не оказалось арахисового масла»

«Но представители компании отправили мне эту посылку с извинениями в ответ на мой пост»

Они до сих пор женаты?

«Был на экскурсии в тоннелях завода шампанского Абрау-Дюрсо, узнал, как звали плиточника»

Так выглядит безысходность

«Гулял по берегу моря и вдруг обнаружил под ногами 40-метровую полосу выброшенного штормом янтаря»

Этот ребенок далеко пойдет

Ничего святого не осталось

«Заказали торт в кондитерской, выбрали по каталогу, но в день рождения нас ждал сюрприз»

Школьников во Флориде обязали носить прозрачные рюкзаки, а те ответили потоком стеба

Новый взгляд на привычную вещь

«Один я вижу проблему?»

Самый дружелюбный округ в мире

«Наши граждане вооружены. Если кого-то убьете, мы можем убить вас в ответ. У нас есть одна тюрьма и 356 кладбищ. Добро пожаловать!»

Хотелось бы узнать предысторию