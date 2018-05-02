20 неожиданных событий, к которым никто не был готов
У каждого есть истории, когда какая-то ерунда заставала врасплох, удивляла, смешила и, может, наоборот, даже расстраивала. Именно о таких случайностях сегодня и пойдет речь.
AdMe.ru сделал для вас подборку тех удивительных вещей, с которыми наши сегодняшние герои никак не ожидали встретиться.
На каждом празднике есть человек, который сделает его незабываемым
Интересно посмотреть на хирурга
У создателя этой рамочки явно какие-то счеты с котами
«Моя собака».
«Большинство из вас думает, что сейчас апрель, но на самом деле это просто 105 января»
Когда сел на диету, но сама Вселенная против
А если бы на эти деньги купил лотерейный билет?
«В моей конфете с арахисовым маслом не оказалось арахисового масла»
«Но представители компании отправили мне эту посылку с извинениями в ответ на мой пост»
Они до сих пор женаты?
«Был на экскурсии в тоннелях завода шампанского Абрау-Дюрсо, узнал, как звали плиточника»
Так выглядит безысходность
«Гулял по берегу моря и вдруг обнаружил под ногами 40-метровую полосу выброшенного штормом янтаря»
Этот ребенок далеко пойдет
Ничего святого не осталось
«Заказали торт в кондитерской, выбрали по каталогу, но в день рождения нас ждал сюрприз»
Школьников во Флориде обязали носить прозрачные рюкзаки, а те ответили потоком стеба
Новый взгляд на привычную вещь
«Один я вижу проблему?»
Самый дружелюбный округ в мире
«Наши граждане вооружены. Если кого-то убьете, мы можем убить вас в ответ. У нас есть одна тюрьма и 356 кладбищ. Добро пожаловать!»
Хотелось бы узнать предысторию
Фото на превью TurboSWINE/pikabu