20+ человек рассказали, из-за каких особенностей внешности подобрать что-то в магазине — настоящая мука

Сегодня бодипозитив набирает обороты. Но производители одежды, обуви и косметики, кажется, вовсе не задумываются о разнообразии людей. Наверное, каждый хоть раз сталкивался с тем, что одежду шьют будто на манекены, а нужный размер обуви днем с огнем не сыщешь.

Мы в AdMe.ru прислушались к жалобам пользователей сети и написали о причинах, по которым люди не любят ходить в магазин.

Массмаркет словно шьет одежду для людей, которых не существует

Мы знаем, что в ателье можно сшить наряд по индивидуальным меркам, но обращаться каждый раз к швеям, когда нужна новая вещь, не очень удобно. Хочется находить подходящие вещи в магазинах. Поэтому мы все же надеемся, что производители массмаркета начнут выпускать одежду и обувь для разных фигур и ног. Практически все шьют одежду для людей без талии . Невозможно купить брюки или джинсы и не ушивать их потом на пару размеров в поясе. Заказываешь 42-й, а в брюки можно засунуть еще пару талий. Фигура при этом самая стандартная из всех стандартных. Что, по мнению производителя, у меня вместо живота должно быть? Шар, что ли?

. Невозможно купить брюки или джинсы и не ушивать их потом на пару размеров в поясе. Заказываешь 42-й, а в брюки можно засунуть еще пару талий. Фигура при этом самая стандартная из всех стандартных. Что, по мнению производителя, у меня вместо живота должно быть? Шар, что ли? У меня такая особенность: грудь и бедра сильно отличаются по объемам. Поэтому часто либо верх платья висит на мне, а низ сидит идеально, либо наоборот: верх супер, а низ вот-вот треснет. Когда беру купальник, к примеру, было бы идеально, если бы мне дали возможность купить верх от комплекта одного размера, а низ — от другого. Но чаще всего так делать не разрешают.

У моей мамы широкие бедра и узкая талия. Поэтому все джинсы широкие в талии. А у меня широченные икры, поэтому покупаю либо короткие сапожки, либо тянущиеся ботфорты.

У моей подружки верхние «достоинства» перевешивают нижние. Говорит, однажды купила слитный спортивный купальник с петлей на шее. Надела и чуть не задохнулась.

Из-за массивных лодыжек приходится носить только ботинки. Сапоги и прочая высокая обувь не сходится. Кстати, лодыжки мне достались «в наследство» от бабушки, и она рассказывала, что ее за такие ноги больно уж парни в молодости любили. Не в то время родилась я.

Производители одежды словно забывают, что есть люди нестандартных размеров

Если присмотреться, можно заметить, что обычно на прилавках магазинов есть несколько более-менее стандартных моделей. Людям, чьи размеры отличаются от S, M, L, непросто найти что-либо подходящее. Хорошо, если мне не нужно ехать в 12 мест, чтобы найти спортивную одежду большого размера, которая бы мне подходила. Поиск приличной, доступной одежды для крупных людей требует больших усилий. Рядом со мной комиссионные магазины почти никогда не продают вещи больших размеров. © smallblackrabbit / Reddit

Я покупаю почти всю свою одежду в интернете. При моем размере там можно найти больше, чем в обычных магазинах. Кстати, одежда для полных людей обычно дороже, чем одежда меньшего размера . Отчасти это, возможно, потому, что для нее требуется больше материала. © mizmoose / Reddit

. Отчасти это, возможно, потому, что для нее требуется больше материала. © mizmoose / Reddit Крик души: у меня размер ноги «половинчатый» — 37,5. Это значит, что 38-й мне всегда велик, а 37-й мал. Поэтому, как правило, я не ношу туфли, босоножки и прочее: в них нога болтается, обувь натирает. А «половинчатые» размеры есть далеко не во всех магазинах.

Бледным людям нелегко найти подходящую косметику

«Нормальный человек летом и я летом».

Оказывается, девушки с очень светлой кожей испытают трудности при поиске декоративных средств. Производители будто и не думают о них. Однако те же трудности подстерегают красавиц с редкими оттенками кожи. Я до того бледная, что могла бы использовать чисто белый тональник, и это не выглядело бы слишком странно. Бешусь от несправедливости , когда иду покупать тональную основу. Ведь даже среди довольно дорогих средств нет редких оттенков. © stephidermis / Reddit

, когда иду покупать тональную основу. Ведь даже среди довольно дорогих средств нет редких оттенков. © stephidermis / Reddit Не могу найти косметику для моего очень бледного тона кожи в Южной Африке, потому что у большинства женщин в нашей стране темная кожа. Большинство наших интернет-магазинов также рассчитаны на более темные тона кожи. Это просто бизнес, ведь зачем бренду делать продукт, который плохо продается. © MuseTerpsichore / Reddit

Я бледная — и обгореть не могу, и загореть тоже не особо получается. А из-за оливкового подтона еще и тональный крем найти невозможно. Приходится из Европы заказывать. На мне даже оттенок «яичная скорлупа» выглядит темнее, чем надо, и кажется конкретно желтым. © msss_lea / Twitter



Современные золушки с трудом находят даже обычные башмачки

Фея-крестная наколдовала Золушке хрустальные туфельки. Размер ножки юной красавицы был настолько мал, что хрустальные башмачки подходили лишь ей одной. Современные золушки, которые не могут воспользоваться услугами волшебниц, вынуждены долго искать обувь своего размера или выкручиваться всеми возможными способами. Я покупаю обувь в детских магазинах. Мой размер — 34–35. Взрослой открытой обуви у меня нет, а детскую носить надоело. Поэтому летом я всегда в кроссовках.

Мой размер — 34–35. Взрослой открытой обуви у меня нет, а детскую носить надоело. Поэтому летом я всегда в кроссовках. Раньше в детских отделах паслась, потом перешла на кеды.

Сейчас выручает заказ в онлайн-магазинах. © Руконожка Ай-Ай / AdMe.ru

Сейчас выручает заказ в онлайн-магазинах. © Руконожка Ай-Ай / AdMe.ru Мне детские все узкие, в них взрослая нога по ширине не влезает. У моей мамы 35-й, она, если видит обувь нужного размера, покупает сразу, даже если она не нужна. © Hellove / Pikabu

Когда размер ноги больше, чем у обычных женщин

Пожалуй, многим из нас хочется быть красивыми. Тяжело, когда этому желанию мешает отсутствие подходящей обуви. С этим нередко сталкиваются обладательницы большого размера ноги. У меня 42-й размер ноги. Я уже давно привыкла к тому, что красивая, модельная обувь редко бывает больше 40–41-го размера. Причем так было и 20 лет назад, и сейчас ничего не меняется. Например, когда я хочу купить туфли / босоножки / сапоги, в магазин я захожу с вопросом: «42-й есть?» В 98 % случаев его нет. Производители как будто не хотят замечать женщин, которые отличаются от остальных.

Продавцы ведут себя по-разному: либо смотрят на тебя как на диковинку, либо ведут к витрине с мужской обувью. Ну ладно кроссовки: женские модели сложно отличить от мужских. Но однажды барышня с придыханием сообщила мне: «У меня кое-что для вас есть» — и притащила огромные черные мужские туфли. Мне было обидно до слез. Неужели она подумала, что я надену мужские тапочки?

Моя напасть — «бабушкины тапочки». Есть такой тип обуви — ортопедические босоножки для бабуль, у которых в силу возраста отекают ноги, поэтому обувь им приходится брать большую. Соответственно, такую обувь делают на широкой подошве и с широкими пряжками, чтобы ничего не натирало. И вот все продавцы не дрогнув лицом мне ее предлагают, ведь у меня 42-й размер. Сейчас я часто не выдерживаю и спрашиваю: «Вы бы такое надели?» А они говорят мне, что нет, такое не стали бы носить.

А они говорят мне, что нет, такое не стали бы носить. Есть специализированные магазины женской обуви 41+. Там и туфли на каблуке, и женственные сапоги, но стоят они как крыло самолета. В интернете тоже не разгуляешься, потому что никогда не знаешь, что тебе придет. Заказала в интернете кеды 42-го размера и обомлела. Они выглядят так, потому что на самом деле мужские. Полюбуйтесь. Лыжи, а не кеды. А все потому, что мужская обувь в носочной части шире, чем женская, и из-за этого кроссовки кажутся огромными.

Размер ноги — 40–41. По размеру мои ступни совпадают со ступнями мужа, поэтому он тоже может надеть мои балетки, если ему надо быстро в гараж. Там почему-то стоит именно моя пара обуви. © kakyr / AdMe.ru

Если твоя нога слишком узкая или широкая, поход в обувной магазин может подкинуть кучу проблем

«Обратите внимание на шнурки на кроссовках. Слева — так затягивают обычно люди. Справа — так приходится завязывать мне. Я обладатель узкой ступни, из-за чего постоянно подворачиваю ноги».

Представьте, что вы приходите в магазин и находите модель обуви, которая вам понравилась. Есть подходящий размер, и цена устраивает. Надеваете и понимаете, что кроссовки или ботинки слишком широкие или узкие. У меня 35-й размер ноги, и ноги узкие. Поэтому я выпадаю из всей обуви. Туфли — только с хлястиками на щиколотке. Сандалии — желательно с регулируемой застежкой, как детские. А еще помните сморщенные балетки? Вот все смеялись, а я радовалась. До сих пор, если надо купить балетки, ищу сморщенные хоть немного. Из обычных выпадаю.

До сих пор, если надо купить балетки, ищу сморщенные хоть немного. Из обычных выпадаю. Я счастливый обладатель узкой ноги стандартного 36-го размера. Так вот, в детском отделе мне обувь широкая. Правда, я там закрытую обувь примерять не пробовала, но босоножки с меня слетают. Поверьте, я завидую девушкам, у которых размер 35-й, потому что для них обувь в магазины возят, а для меня — нет. А в Новосибирске есть даже магазин обуви на полную ножку с размерами от 35-го. А на узкую нет ничего. © itIShard / Pikabu

Когда грудь далека от стандартных размеров

«До и после операции по уменьшению груди. Теперь все мои платья смотрятся отлично».

Большой размер груди для некоторых женщин может стать испытанием. Некоторые из них решаются даже на крайние меры — операцию по уменьшению. К тому же у многих есть асимметрия, которая доставляет немало хлопот. Левая грудь намного больше правой, отсюда проблемы с бюстгальтерами. У меня сколиоз, не понимаю, может ли это быть как-то связано. © DidoGrace / Reddit

Если твой рост сильно выше или ниже среднего, то в примерочной ты можешь почувствовать себя как в комнате смеха с кривыми зеркалами

Немало проблем в магазинах возникает у того, чей рост отличается от большинства. Причем трудности бывают как у людей небольшого роста, так и у тех, кто высокий. У меня небольшой рост, где-то 156. Но судя по тому, что я вижу, это вообще не уникально, полно девушек такого телосложения. Так почему же производители упорно считают, что все 170–180 см? Недавно отрезала сантиметров 50 у одного платья. Шутили, что из отреза можно будет еще одно сшить. Ну или юбку в крайнем случае. Однажды мне понравилась модель платья, где юбка должна быть на ладонь-две выше колена. И что же? Надеваю, а я в нем «Аленушка с ближайшего сеновала» .

. Я являюсь счастливым обладателем «баскетбольного» роста — почти 190 см. Мало того, что в самолетах и автобусах мои ноги не помещаются, так еще и покупка джинсов или любых брюк превращается в пытку. Некоторые производители шьют так: чем больше размер (обхват бедер), тем длиннее брючины. Непонятно, что за логика такая. Люди 46–48-го размера не бывают высокими? Если хочется джинсы нормальной длины, добро пожаловать в магазины премиум-сегмента. Они шьют для высоких, но надо приготовиться к тому, что ты отдашь за тряпку весомую часть зарплаты. С рубашками и куртками, кстати, то же самое. Рукава нормальной длины? Нет, не слышали. А еще линия талии. Одежду шьют на стандартных людей, а у высоких линия талии находится ниже, и выглядит все это как платье у беременных.

Я со своими полутора метрами роста беру укороченные модели джинсов, на мне они как раз и сидят как полноценные. А когда хочешь побыть модницей и походить в джинсах выше щиколоток, их не найти.