18 снимков, на которых есть все, кроме логики

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Детская горка в виде мясорубки, окно от стиральной машины в подъезде, студент с печатной машинкой на лекции: какая удача, что всегда находится человек, который успевает сфотографировать это безумие и выложить в интернет. Прогресс уровня нелогичности в мире растет с каждым днем, и порой нам остается только наслаждаться результатами.

AdMe.ru представляет вам коллекцию фотографий, на которых есть все, кроме логики. Давайте вместе мучиться вопросами как и зачем.

1. Стрижка во время полета на параплане. Креативная прическа гарантирована

2. Когда хоть с чем-то в этой жизни нет проблем

3. Когда не знаешь, как бы еще использовать старые джинсы

4. На случай, если у вас температура, но очень хочется сладенького

«Парацетамол. Таблетки, 500 мг».

5. Главное — чтобы тапочки не угнали

6. И да, стерильность превыше всего

7. Этот пенал вызывает просто зверский аппетит

8. Что делать, если квартира небольшая и стиральная машина никак не помещается

9. Чем же им не угодил классический вариант с молоком?

10. Когда хотел немного поменять дизайн машины, но что-то пошло не так

11. Просто кому-то захотелось сделать это место чуточку уютнее

12. Если вся суперсила на этой свадьбе, то что, мир остался без защиты?

13. Кажется, мы знаем, кто отвечает за безопасность этого автобуса

14. Горка, на которой не очень-то хочется кататься

15. В этом туалете есть все для того, чтобы почувствовать себя неловко

16. Скрывать тот факт, что баскетболисты — инопланетяне, становится все сложнее

17. Пришел заниматься со своей пачкой

«Балетная школа».

18. Когда еще не освоился в современном мире

А у вас бывали ситуации, когда вы наблюдали что-то действительно странное и жалели, что под рукой нет фотоаппарата?