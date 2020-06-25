AdMe

16 человек, у которых день не задался явно больше вашего

13-44
131

У всех нас порой наступает черная полоса. Многие в такие моменты позволяют себе приуныть и бессильно мирятся с тем, что все валится из рук. Но есть тип людей, которые, оказавшись даже в таких неприятностях, находят повод для усмешки и, более того, не забывают сфотографировать свои «приключения» и выложить в соцсети.

Мы в AdMe.ru считаем, что умение относиться проще к мелким жизненным неурядицам — это крайне полезный навык, который эффективно экономит нам кучу нервных клеток. А как думаете вы?

16. Прекрасный способ начать новый день

16 человек, у которых день не задался явно больше вашего
© chrisdidit / Reddit

15. «Он увидел белку и протащил меня попой по грязи»

16 человек, у которых день не задался явно больше вашего
© muyobi / Imgur

14. «Вообще-то я этого не планировал. Она сказала „да“»

16 человек, у которых день не задался явно больше вашего
© mislivsluhhh / Twitter

«Выйдешь за меня?»

13. «Почему у нас вообще есть дуршлаг размером с миску?!»

16 человек, у которых день не задался явно больше вашего
© elizabug789 / Twitter

12. Что ж, стоит признать, это неприятнее испорченных завтраков

16 человек, у которых день не задался явно больше вашего

11. Кажется, кто-то потерял свой Focus

16 человек, у которых день не задался явно больше вашего
© human-redditor / Reddit

10. «Бросил мухобойку в муху. Не задавайте вопросов, потому что у меня нет ответов»

16 человек, у которых день не задался явно больше вашего
© TheGreatBugle / Reddit

9. Во всяком случае, это лучше, чем если бы растеклось по сиденью

16 человек, у которых день не задался явно больше вашего
© cugma / Reddit

8. «Вот блин!»

16 человек, у которых день не задался явно больше вашего
© sonnet155 / Reddit

7. «У меня тоже был плохой день»

16 человек, у которых день не задался явно больше вашего
© JakeBlanchy / Reddit

6. Чтобы вытащить ножницы из упаковки, аккуратно отрежьте ножницами стяжку, как показано на картинке

16 человек, у которых день не задался явно больше вашего
© poojokes / Reddit

5. «Жена сварила сосиски»

16 человек, у которых день не задался явно больше вашего
© shirtythebear / Reddit

4. «Кое-кто забыл, что аппарат МРТ — это огромный, блин, магнит»

16 человек, у которых день не задался явно больше вашего
© [deleted] / Reddit

3. Ничего особенного, просто парковка в Ирландии

16 человек, у которых день не задался явно больше вашего
© KevlarYarmulke / Reddit

2. Вот почему никогда не стоит лгать в резюме

16 человек, у которых день не задался явно больше вашего
© Shimz_Afc / Twitter, © Shimz_Afc / Twitter

1. «У моего арендатора сегодня утром были проблемы с блендером»

16 человек, у которых день не задался явно больше вашего
© katierobson4 / Twitter

Может быть, вы тоже когда-то становились свидетелями подобных ситуаций и делали фото? Поделитесь ими в комментариях.

Фото на превью katierobson4 / Twitter
13-44
131