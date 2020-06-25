16 человек, у которых день не задался явно больше вашего

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У всех нас порой наступает черная полоса. Многие в такие моменты позволяют себе приуныть и бессильно мирятся с тем, что все валится из рук. Но есть тип людей, которые, оказавшись даже в таких неприятностях, находят повод для усмешки и, более того, не забывают сфотографировать свои «приключения» и выложить в соцсети.

Мы в AdMe.ru считаем, что умение относиться проще к мелким жизненным неурядицам — это крайне полезный навык, который эффективно экономит нам кучу нервных клеток. А как думаете вы?

16. Прекрасный способ начать новый день

15. «Он увидел белку и протащил меня попой по грязи»

14. «Вообще-то я этого не планировал. Она сказала „да“»

«Выйдешь за меня?»

13. «Почему у нас вообще есть дуршлаг размером с миску?!»

12. Что ж, стоит признать, это неприятнее испорченных завтраков

11. Кажется, кто-то потерял свой Focus

10. «Бросил мухобойку в муху. Не задавайте вопросов, потому что у меня нет ответов»

9. Во всяком случае, это лучше, чем если бы растеклось по сиденью

8. «Вот блин!»

7. «У меня тоже был плохой день»

6. Чтобы вытащить ножницы из упаковки, аккуратно отрежьте ножницами стяжку, как показано на картинке

5. «Жена сварила сосиски»

4. «Кое-кто забыл, что аппарат МРТ — это огромный, блин, магнит»

3. Ничего особенного, просто парковка в Ирландии

2. Вот почему никогда не стоит лгать в резюме

1. «У моего арендатора сегодня утром были проблемы с блендером»