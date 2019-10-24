Повар рассказала, что на самом деле творится на кухне ресторана
Пользовательница твиттера под ником mama_lilya работает поваром. Женщина часто сталкивается со стереотипами о своей профессии. Чтобы таких штампов стало меньше, ей захотелось рассказать о том, кто и как готовит еду, которую мы заказываем в ресторане.
Нам в AdMe.ru понравился тред от mama_lilya, поэтому мы решили показать его и вам.
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Кем работаете вы? Поделитесь, пожалуйста, фактами о своей профессии, которые удивят других.