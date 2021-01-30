Пользователи сети честно рассказали и показали, как выглядят блюда в ресторанах с мишленовской звездой

Отправляясь в ресторан, мы хотим получить наслаждение не только вкусовое, но и эстетическое. Красивая посуда и сервировка стола, изысканная подача блюд с разноцветными яркими пятнами соусов на тарелке — казалось бы, все это стимулирует наш аппетит. Но одно дело прийти в незнакомое заведение и ждать чего-то эдакого, и совсем другое — стать гостем ресторана, в котором высокие стандарты кулинарного искусства отмечены профессионалами мирового класса.

AdMe.ru подсмотрел, что же готовят и подают посетителям ресторанов, получивших наивысшую кулинарную отметку гастрономического Олимпа — звезду «Мишлен». А в конце статьи вас ждет бонус, который доказывает, что в каждом из нас скрывается талантливый шеф-повар.

Самое дешевое в мире заведение, отмеченное звездой «Мишлен». Стоимость порции менее $ 2. Курица в соевом соусе с рисом и лапша (Сингапур)

Устрицы с огурцом, томатной водой и хреном

Мраморное карпаччо из охлажденной говядины с каперсами

Жареный лобстер, помидоры, желе и черная икра

Петух, тушенный с овощами и специями

Савойский бисквит

Ничего необычного. Просто блюдо, поданное на репе и куске древесной коры

Шоколадный куб, ежевика, малина и панакота

Ризотто с белым трюфелем. Желтое вещество в середине — подливка из желатина

Каннеллони из желе из лангустинов с манго. Фарш из крабов с добавлением нотки комбава. Черная французская икра и листики пищевого золота

На тарелке — одуванчики

Малиново-лимонный пирог

Тарт с креветками и калужьей икрой

Рамэн в Нью-Йорке

Жареный лобстер, ревень конфи с гибискусом

Макарун с печенью, маринованным ревенем и цветком сакуры

«Это паста calamarata, которую я заказала. Называется так не потому, что она с кальмарами, а потому, что по форме напоминает кольца кальмара»

«Взяли сет из четырех блюд на каждого. Помимо этого было еще 3 комплимента от ресторана и в подарок тортик со свечкой. И да, такими порциями можно реально наесться, потому что получаешь еще и эстетическое удовольствие от процесса»

Тартар из тунца, пюре из васаби и кунжутный майонез

Вот так подают курицу в 3-звездочном мишленовском ресторане

Ризотто с грибами

Ресторан Louis, недалеко от Монмартра. Помещение небольшое, максимум на 20 посадочных мест. Стоимость сета из восьми блюд — € 94, 5 напитков — € 60

Cуши из заведения, отмеченного звездой «Мишлен»

Бонус: каждый из нас немножко знаменитый шеф-повар

Изысканный омлет с авокадо и беконом, приготовленный шеф-поваром Микро де Волновка, удостоенным звезды «Мишлен»

Подача сырной тарелки с жевательной конфетой в виде огненного мяча на кайме блюда

«Теперь я жду свою мишленовскую звезду»