Мама готовит настолько очаровательные блюда, что съесть их было бы преступлением

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Готовка — это всегда непростая тема: кому-то не хватает навыков, а кто-то оказывается чересчур разборчивым в еде. Последнее особенно часто относится к детям: они как будто нарочно бунтуют за обеденным столом. При этом неважно, насколько вкусным получилось блюдо. Иногда дети отказываются есть, утверждая, что еда не такая, как у бабушки, или что она выглядит скучной. Именно поэтому Этони Мама, учитель искусства приготовления бэнто (азиатская еда навынос), придумывает блюда с мультяшными персонажами, которые кажутся совсем настоящими.

Редакция AdMe.ru собрала 30 фото кулинарных шедевров этого повара. Пусть они служат свидетельством того, что сочетание необходимых ингредиентов со щепоткой таланта, чашкой творчества и ложкой любви, — это все, что нужно для создания настолько милых персонажей, что вы не сможете решить, есть ли их или обнимать.

1. Попросить покебол, чтобы поймать его, или вилку, чтобы съесть?

2. Не хочешь есть? А если я попрошу тебя об этом с таким же милым лицом?

3. На десерт у нас бананы

4. Такие очаровашки, так бы и укусил!

5. Выглядит аппетитно, мило и вкусно

6. Интересно, это просто приготовить?

7. Ох уж эта странная смесь умиления и голода

8. Я бы съел их с таким же счастливым лицом, что и у них

9. Кажется, будто он говорит: «Если хочешь, можешь меня съесть»

10. Мам, еда мне улыбается!

11. Вот кем мы себя чувствуем, когда видим эти блюда

12. Не ешь меня!

13. Кажется, эти зефирки отлично проводят время

14. Они выглядят такими счастливыми. Жаль, что они не знают, что их сейчас съедят

15. Это блюдо — как лето для Олафа

16. Что может быть лучше того, чтобы съесть Олафа? Только целая армия Олафов на тарелке!

17. Такое не ожидаешь найти в банане

18. Не знаю, что там в этом блюде, но я бы съел его без колебаний

19. Идеальная закуска ко всем известному мультфильму

20. Вся далекая-далекая галактика в одной тарелке

21. Как устоять перед этим сладким картофелем?

22. Возможно, этим рецептом поделилась сама Бу

23. Эти монстры не пугают меня, а только вызывают аппетит

24. Просто космический десерт

25. Неважно, насколько милым выглядит Лотсо, Вуди никогда не стал бы его есть

26. Бэймакс очарователен в любом воплощении

27. Лицо твоей еды, когда она понимает, что ты ее вот-вот проглотишь

28. Сначала я съем тебя, а потом тебя, тебя и тебя

29. О, кажется, такое мы сможем сами сделать дома!

30. Мам, в моей шоколадке монстры!