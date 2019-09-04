Что такое «сытая» диета и почему она лучше изнурительных способов похудения
Несмотря на то что бодипозитив все активнее входит в нашу жизнь, многие люди до сих пор сидят на изнурительных диетах, чтобы иметь идеальную фигуру. Так, например, население США ежегодно тратит $ 33 млрд на продукты для похудения.
Мы в AdMe.ru любим вкусно поесть, поэтому диета, которая обещает оставлять чувство сытости после каждого приема пищи, показалась нам интересной, и мы хотим поделиться ее принципами с вами.
«Сытая» диета является одной из современных разработок ученых из Университета Лаваль в Квебеке (Канада). Они предлагают включить в рацион фрукты и овощи с высоким содержанием воды, цельнозерновые крупы, белки, например яйца и йогурт, полезные источники жира, а также разные виды острого перца. И, что самое главное, при этой диете важно ощущение насыщенности, что обычно совсем не ассоциируется с похудением.
Несколько десятилетий назад диеты были направлены на снижение количества калорий. И хотя в краткосрочной перспективе это работает, к долгосрочному успеху приводит редко. Люди, которые сильно себя ограничивают, срываются после того, как диета заканчивается.
При жестком режиме питания организм истощается не только физически, но и психологически. У худеющих возникают навязчивые мысли о любимой еде, и в течение 3–5 лет большинство возвращается к своему изначальному весу.
Позже возникли другие типы диет, например кетогенная диета, которая популярна в последнее время и предполагает потребление малого количества углеводов. Однако она тоже имеет ряд недостатков и подходит не каждому.
Данный тип питания исключает определенные виды продуктов, содержащие необходимые нам вещества. Отказ от злаковых и фруктов может привести к дефициту витаминов в организме, особенно если придерживаться диеты без надлежащего контроля.
Худеющий может испытывать так называемый кетогрипп, побочные эффекты, связанные с ограничением углеводов. Переход на диету может сопровождаться головными болями, тошнотой, усталостью, раздражительностью, которые будут ощущаться несколько дней.
Из-за уменьшения количества клетчатки могут возникнуть проблемы с кишечником и со стулом. Гарвардская школа общественного здравоохранения также говорит о риске развития остеопороза и почечных камней и о повышении уровня мочевой кислоты в крови (фактор риска подагры).
Диетологи, которые предлагают «сытую» диету, говорят о важности чувства насыщения и удовлетворения для нашего тела. Они провели эксперимент, в котором участвовали мужчины до 40 лет с избыточным весом. Половина группы ела в соответствии с канадским «Руководством по питанию» (употребление 10–15 % белка, 55–60 % углеводов и 30 % жиров), а остальные придерживались «сытой» диеты (употребление 20–25 % белка, 45–50 % углеводов и 30–35 % жиров). Результаты второй группы были намного лучше: они не только потеряли больший вес, но и смогли дольше удержать свой результат. Плюсом было то, что им сильно не пришлось менять свой режим питания.
Что же рекомендуют употреблять в пищу диетологи при «сытой» диете
На первый взгляд, этот список банален, но диетологи говорят, что все эти продукты наполняют наш организм по-разному и обладают следующими свойствами:
— притупляют чувство голода;
— уменьшают количество жира в организме;
— снижают уровень сахара в крови;
— нормализуют артериальное давление;
— ускоряют метаболизм.
1. Овощи с высоким содержанием воды (в том числе включенные в бульоны, салаты)
Вегетарианские супы и салаты хорошо насыщают организм, они питательны, богаты клетчаткой и не содержат много калорий. Так, исследование показало, что люди, которые перед обедом съедали тарелку овощного супа, уменьшили потребление калорий на 20 % по сравнению с контрольной группой.
Было также изучено влияние салатов на чувство насыщенности организма. Люди, которые съедали тарелку овощей вместе с основным приемом пищи, снижали количество калорий на 11 %.
2. Цельные фрукты
При «сытой» диете рекомендуется употреблять фрукты с высоким содержанием клетчатки и волокон, например яблоки, апельсины, бананы, персики, груши, сливы, ананасы.
Цельные фрукты насыщают наш организм лучше, чем в виде соков и пюре.
3. Овсянка
Овсяная каша богата бета-глюканом, поэтому медленно отдает нашему организму калории и, соответственно, энергию, что позволяет дольше сохранять чувство насыщенности.
Кроме того, потребление овсянки полезно при заболеваниях сердца и сосудов, при высоком уровне холестерина и проблемах с давлением.
4. Яйца
По словам диетолога Венди Базилиан, доктора медицинских наук, по крайней мере одно исследование показало, что женщины с избыточным весом потребляли меньшее количество еды в течение дня после того, как съедали блюдо с яйцом.
5. Рыба
Мясо, курица и рыба — отличные источники постного белка и хорошо насыщают организм при «сытой» диете. При этом потребление рыбы в качестве основного источника белка значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
6. Бобовые
Согласно исследованиям, люди, которые придерживались диеты и включали в свой ежедневный рацион порцию бобовых (фасоль, чечевицу, приготовленный сухой горох), теряли больший вес по сравнению с худеющими, чья диета не содержала этих продуктов.
7. Цельнозерновые блюда и продукты (в том числе хлеб)
Раньше хлеб всегда ассоциировался с запрещенными при похудении продуктами. Однако при «сытой» диете употреблять его можно, главное — чтобы он был цельнозерновым.
Хорошо насыщают организм также коричневый рис, цельнозерновые макароны и крупы, киноа, гречка, булгур.
8. Острый перец
Отличительной особенностью «сытой» диеты является то, что при данном типе питания специалисты рекомендуют потребление перца чили. Исследования показали, что капсаицин, который в нем содержится, может способствовать снижению веса.
Однако людям, страдающим язвой и другими болезнями желудка, следует быть осторожными с приемом чили.
Основная идея «сытой» диеты в том, что ни одна группа продуктов не является полностью запрещенной, но нужно сосредоточиться на продуктах, которые содержат большое количество питательных веществ и хорошо насыщают организм. При данном типе питания рекомендуется придерживаться следующего ежедневного рациона:
— 4 порции цельных овощей;
— 4 порции цельных фруктов;
— 5 порций злаковых (не менее 4 г клетчатки на порцию);
— 4 порции постного белка, который должен быть при каждом приеме пищи (или разбит на перекусы);
— 1 перекус.
Пока диетологи не провели исследования, которые дали бы четкие ответы на вопросы, как долго «сытая» диета позволяет удерживать вес и насколько вероятны срывы. Однако сама идея того, что каждый прием пищи должен оставлять после себя чувство полного насыщения, кажется нам многообещающей. Согласны ли вы с этим? Попробовали бы такую диету?
Фото на превью jenyakot86.gmail.com / depositphotos