8 безобидных с виду продуктов, которые могут вызвать «передозировку»

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Всем известно, что любой продукт, любое лекарство пойдет на пользу только в том случае, если не превышать определенное его количество. Если же употребить или съесть больше, то последствия могут оказаться плачевными. Сегодня AdMe.ru сделал подборку распространенных продуктов и выяснил, какое их количество может нанести непоправимый вред здоровью.

Соевый соус

В 2013 году молодой человек из США на спор выпил около 1 литра соевого соуса, после чего у него начались судороги и он потерял сознание. Доктора диагностировали у юноши дефицит воды в организме и очень большое поступление натрия — гипернатриемию. Это нарушение обмена натрия опасно тем, что вследствие повреждающих осмотических факторов может произойти внутримозговое кровоизлияние.

Чай

В 2014 году 56-летний мужчина был госпитализирован с почечной недостаточностью в связи с тем, что он употреблял слишком большое количество холодного чая. Как выяснилось, каждый день он выпивал около 16 стаканов, что и привело к ужасным последствиям. У него было обнаружено повреждение почек оксалатом — веществом, которое содержится в черном чае в большом количестве. Чтобы обезопасить себя от таких последствий, не стоит выпивать больше 6 чашек черного чая в день.

Мускатный орех

В маленьких количествах мускатный орех безопасен, но если съесть более 2 ст. л., то он может вызывать галлюцинации.

Зубная паста

В начале 1990-х годов на этикетках зубной пасты содержались предупреждения, в которых говорилось: «Не глотать. Использовать не больше горошины». Проглатывание большого количества не содержащей фтора зубной пасты, скорее всего, приведет к расстройству желудка. Однако проглатывание большого количества пасты, содержащей фторид, может быть опасным, особенно для детского организма, так как соединения фтора токсичны и могут вызвать головокружения, боли в желудке, а в некоторых случаях даже летальный исход.

Газировка

Сладкие газированные напитки содержат много сахара. И именно сахар — самая плохая составляющая. Смертельная доза сахара, по последним данным, — 29,7 г на 1 кг массы тела человека. В 1 литре газировки содержится приблизительно 100 г сахара. Таким образом, если вес человека составляет 80 кг, то нужно выпить 23,2 литра, чтобы отравиться.

Тунец

Многие знают, что нельзя есть тунец в больших количествах, но не знают, в каких именно. Некоторые его виды, например альбакор, содержат больше ртути. Так, для человека весом 68 кг рекомендуемая норма потребления тунца составляет не более 170 г в 9 дней.

Мазь для мышц

Эта разновидность мазей облегчает боли в мышцах, но ее ни в коем случае нельзя использовать неограниченно. Несмотря на то что это средство для наружного применения, оно проникает в поры, а содержащийся в нем метилсалицилат попадает в кровь и вызывает опасные последствия.

Лакрица

Употребление всего 57 г черной лакрицы каждый день в течение 2 недель может вызвать проблемы с сердцем. Проблема в том, что лакрица содержит глицирризин — соединение, которое приводит к снижению уровня калия. Когда уровень калия падает, может подняться кровяное давление и возникнуть сердечная недостаточность.

А у вас существуют любимые продукты, которые вы готовы есть в неограниченном количестве? Если да, то впредь будьте осторожны.