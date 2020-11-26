17 доказательств того, что некоторым людям лучше держаться подальше от кухни
Некоторые люди могут гордиться своими кулинарными талантами, другим же остается только с улыбкой воспринимать свои далеко не идеальные блюда. Вершина смелости — показать эти провалы в интернете.
Именно так и поступили герои подборки от AdMe.ru.
1. «Захотела приготовить протеиновые вафли»
2. «Вот такой сэндвич сделал мой друг»
3. Хлеб с маслом
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В какой момент вы подумали: «Может, хватит калечить этот кусок хлеба? Масло слишком холодное»? © Sofi_Bumble / reddit
4. «Пыталась испечь торт в виде Губки Боба на 3-летие дочери»
5. «Подумал, что сэкономлю и сам приготовлю себе пиццу»
6. «Овсянка, которую я забыл на плите»
7. «Нужен рецепт?»
8. «Обед жены. Да, это банан и лапша быстрого приготовления со вкусом курицы»
9. «Моя тетя приготовила торт в виде дикобраза»
10. Кофе в чашке из соленого огурца
11. Лучшая начинка для пиццы
12. «Сегодняшнее блюдо: спагетти между двумя ломтиками чесночного хлеба и овощи. Шеф-повар на высоте»
13. «Попытался приготовить пироги»
14. «Духовка была слишком маленькой»
15. «Брауни с йогуртом вместо яиц, потому что кто-то решил оставить пустую коробку в холодильнике после того, как взял последние яйца»
16. «У моего друга было всего 5 минут, чтобы поесть»
17. «В моей голове это выглядело намного лучше»
Может быть, вы готовили или пробовали блюда, которые дополнят эту подборку? Покажите их фото.
Фото на превью CornBoye / reddit