10+ продуктов из супермаркетов, которые не стоит покупать даже по скидкам и акциям

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Приятная атмосфера, яркие упаковки и ценники со скидками делают супермаркет едва ли не идеальным местом для совершения покупок. Но все это устроено лишь для того, чтобы зарабатывать на клиентах. Не все продукты отличаются должным качеством, а некоторые могут и навредить организму. К тому же регулярно устраиваемые акции зачастую бывают совсем не выгодными.