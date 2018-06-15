Женщина, потерявшая сына, на своей свадьбе получила сюрприз, который заставил плакать всех вокруг

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В мире перемешаны добро и зло, счастье и горе, и каждому из нас сполна достается и того, и другого. Американка Беки Тёрни потеряла сына. В трудное время ее поддерживал любимый мужчина, Келли, и через 2 года она согласилась стать его женой. На свадьбе жених сделал ей особенный подарок, прочитав о котором, невозможно сдержать слез.

AdMe.ru рассказывает историю женщины, которая нашла в себе силы жить дальше и стать счастливой.

Тристон, сын Беки, погиб в автокатастрофе в 2015 году, ему было всего 19 лет. Сердце погибшего пересадили другому мужчине. Беки никогда не видела его, они лишь однажды разговаривали по телефону.

На свадебной церемонии Беки попросила оставить один пустующий стул — для ее сына. На стул поставили табличку, на которой было написано: «Ты не можешь меня видеть, но я с тобой, мама».

Пока пара готовилась к свадьбе, будущий муж Беки тайно занимался еще одним делом. И вот на церемонии Келли торжественно представил своей невесте друга жениха, с которым она до этого не была знакома, 21-летнего Джейкоба Килби.

Именно Джейкобу пересадили сердце Тристона, и он совершил долгий перелет из Нью-Джерси на Аляску, чтобы быть с Беки в ее особенный день и дать возможность вновь услышать, как бьется сердце ее сына. Беки не могла сдержать нахлынувших эмоций, когда приставила стетоскоп к груди парня.

Невеста была потрясена случившимся, а все присутствующие плакали. Об этой истории узнали тысячи людей, и хотя в ней смешались и горе, и любовь, но любви все-таки несравнимо больше. Любите своих близких, а мы просто оставим здесь самую знаменитую в мире цитату: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает».