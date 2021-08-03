20+ случаев, когда клиентов обслужили так, что они растаяли от умиления. А потом рассказали об этом в сети

Интернет полон историй о грубых продавцах и невнимательных сотрудниках техподдержки. И немудрено, ведь такое встречается в жизни не так уж и редко. Тем больше впечатляют нас работники с добрым сердцем и профессионалы, которые делают для клиентов все возможное. Посмотрите на таксиста-обожателя собак и специальную страничку для котиков на сайте по доставке еды — кажется, люди там работают не только за зарплату. У них есть миссия — делать людей счастливыми.

Мы в AdMe.ru бережно храним в сердце истории о том, как нас внимательно и вежливо обслужили. Уверены, что и у вас есть такие. В этой статье мы собрали подобные истории — о профессионалах своего дела, встреча с которыми запомнилась пользователям надолго. А в конце статьи вас ждет бонус — самый милый работник на свете.

1.

Я однажды ехала с котенком в переноске, водитель сказал: «Ну выпустите его, он же кричит, маленький!» © ChenkLonk / Twitter

2.

Заказала мужу пару обуви на Amazon за $ 60, с нетерпением ждали посылку. Но когда мы вскрыли ее, то обнаружили, что сборщик по ошибке положил другую модель. Написала им, они ответили, что очень сожалеют и вернут деньги. А про пару сказали «оставьте себе». На следующий день вся сумма была перечислена на карту, а муж все еще носит эту «бесплатную» пару.

3.

У дочки был набор кубиков, который ей очень нравился. И вот куда-то закатились несколько элементов, о чем она периодически вздыхала. Я написал производителю и спросил, нельзя ли купить отдельные элементы. Сфотографировал упаковку и указал, что потеряно. Они ответили, что отдельно их купить нельзя, но они пришлют набор. И прислали! © kayoreal2 / Pikabu

4.

Опаздывала на самолет за границу, куда ехала впервые в гости к будущему мужу. Ночь, я одна, с чемоданами, денег в обрез. Пока искала остановку, ушел последний автобус. На площади никого, и только вдали стоит маршрутка. Оказалось, не в аэропорт. Водитель посмотрел на меня и спрашивает: «Куда автобус завернул, видела?» Я вроде вспомнила. «Давай, — говорит, — садись!» И помчал на всех парах. Автобус мы догнали, я успела. Сейчас замужем. © Unknown author / Подслушано

5.

6.

Все дети любят прыгать на кровати. Мои не исключение. Однажды мы обнаружили на кровати из IKEA подозрительную впадину. В анамнезе: трое активных детей, муж весом 150+ кг, я на бодипозитиве (к лету не постройнела). После осмотра кровати снизу был поставлен диагноз «открытый перелом двух ламелей» (дощечки, на которых лежит матрас). Вытащили поломанную деревяшку и поехали в IKEA в надежде на то, что там продают запчасти. Оказалось, что на эти штуковины есть гарантия. Пожизненная. То есть сломанные ламели они без вопросов заменяют! Нет. Одну штуку они дать не могут. Не положено! Поэтому вот вам полный комплект. Извиняются за неудобства и благодарят за оказанное доверие. Что тут скажешь? Молодцы! © missisissi / Pikabu

7.

8.

Еду как-то в маршрутке и вдруг водитель останавливается, открывает окно и начинает звать дедулю, сидящего на лавочке: «Дедушка, это же вы с тростью ехали на прошлой неделе? Красивая такая, деревянная, с железной ручкой?» Оказалось, дедуля забыл ее в салоне, а водитель держал ее возле себя, чтобы при встрече отдать. Так мило! © Палата № 6 / VK

9.

Жена купила кожаную сумку. Через пару месяцев буква с названием фирмы выпала и потерялась. В магазине развели руками, и мы решили написать в Италию производителю. Не передать нашей радости от получения ответного письма! Пара недель ожидания — и вот она, новая буковка! © tux12 / Pikabu

10.

Купили мангал и обнаружили, что не хватает боковых стенок. Так как мы уже были на природе, то вынуждены были воспользоваться неполным комплектом. Вернуть такой мангал в магазин уже, к сожалению, нельзя. Я написала компании-производителю, рассчитывая максимум на фразу в духе «Извините, проведем проверку». Но то, что они сделали, повергло мою неподготовленную психику в шок: они мне выслали новый мангал и сумку в подарок! © Asafetida7 / Pikabu

11.

Заказывал еду, попросил дать мне «неоправданно большое количество соуса чили» и не был разочарован. © SharingSmiles / Reddit

12.

Диван из IKEA, на котором мы спали ежедневно, начал скрипеть. Когда нервная система семьи из двух человек начала давать сбой, мы написали на сайте IKEA душераздирающее письмо, упомянув пагубное влияние скрипов на качество нашей жизни.

Уже на следующий день позвонила менеджер и со слезами просила прощения за то, что их товар портит нам жизнь. Нам предложили 3 варианта: вернуть деньги, обменять на новый товар или любой другой товар по той же цене. И это спустя почти 2 года использования. Без пререканий, без требования доказательств скрипа, без «мы рассмотрим ваше заявление в 30-дневный срок и примем решение» и так далее. Просто извинились и предложили решить проблему. Так бывает? Оправившись от шока, мы выбрали второй вариант. Несколько дней спустя мы уже наслаждались беззвучным новым другом. © HowAboutKsu / Pikabu

13.

Купили мы набор Lego с динозаврами. И так вышло, что при сборке потеряли где-то листик с последней наклейкой на постамент тираннозавра. Все обыскали, нигде нет. Очень расстроились. Решили написать в Lego с просьбой выслать макет наклейки. Мы бы без проблем распечатали ее. Просить прислать наклейку было бредом, ведь затраты компании на работу сотрудника и отправку письма превысили бы стоимость наклейки в десятки раз. Но спустя несколько недель мы получили письмо с комплектом наклеек из нашего набора! © Laskovayaya / Pikabu

14.

Пару недель назад сломалась кнопка на клавиатуре. Я обратился в техподдержку. Мне ответили, что, так как гарантийный срок еще не вышел, можно обменять в магазине, где она куплена. Но я уже жил в другом городе. Тогда меня попросили прислать чек. Я искал, но не нашел. Каково же было мое удивление, когда в ответ написали: давайте адрес, мы вам вышлем новую. И спустя неделю на работу ко мне приехал курьер с новенькой клавиатурой! Клавиатура пришла со склада в Швейцарии, стоимость доставки была втрое выше стоимости самой клавиатуры. И все бесплатно! © cebepiii / Pikabu

15.

Вроде вот мелочь, всего лишь рисунок, а приятно! © Arina777 / Pikabu

16.

Оформляю пересылку небольшого пакета на сайте одной транспортной компании. В процессе оформления натыкаюсь на сайте на две грамматические ошибки. Прямо в глаза бросаются. Ну и пишу письмо им: так и так, у вас на сайте ошибочки. В ответ приходит письмо: «Cпасибо, что обратили внимание. За это вам пересылка бесплатно». Приятно, черт побери! © AlexFly2019 / Pikabu

17.

Купил детскую тарелку — понравилось, как сделаны ложки. Но дома обнаружил сюрприз в виде двух левых ложек. В магазине обменять возможности не было. Написал производителю, спросил, можно ли как-то получить правую ложку. Передо мной извинились и прислали еще и подарок! © onwardtomanagua / Reddit

18.

Села я как-то вся в печали в маршрутку и поехала к своему парню. Мы были в ссоре, и я была виновата. Ехала извиняться. А водитель заметил мой печальный вид и спрашивает, что случилось. Я ему: так и так, еду мириться и даю за проезд 10 рублей (проезд стоил 6). А он мне сдачи вместо 4 рублей дал 5. Говорит: «Пятачок — на удачу». Так приятно стало! С парнем помирилась. © Unknown author / Подслушано

19.

Жена почти каждый день покупает творожные сырки, дает детям перед сном. Внутри подарок — части пазла. Ну и решили дети вместе с мамой во что бы то ни стало собрать весь пазл целиком. Сначала все шло хорошо, но вскоре стали попадаться неправильные магниты, которые ну никак не подходили к картинке. Я написал производителю. В итоге эту партию пазлов забраковали, а нам прислали весь правильный пазл целиком! © Rgd100 / Pikabu

20.

Рассталась с парнем и в такси села вся в слезах. Ехать было долго, я старалась сидеть тихо и не рыдать на весь салон, чтобы водитель не увидел, что я плачу, и не начал расспрашивать. В какой-то момент он вдруг говорит: «Представьте, что вы в клипе» и включил грустную музыку, которая идеально подходила под ситуацию. И ничего больше не сказал. Ему удалось немного поднять мне настроение. © Палата № 6 / VK

21.

«Это коробка для вашего кота».

Обожаю заказывать этот наполнитель для кошачьего туалета из-за того, что они присылают его в таких коробках. © 10A_86 / Reddit

Бонус: самое ласковое в мире обслуживание