20+ бьюти-советов из твиттера, которые хочется проверить на себе
Всем нам хочется быть красивыми. Кто-то спрашивает совета у подруг, кто-то пользуется проверенными временем и дефицитом советами бабушек и мам, а кто-то идет к профессионалам. Мы же обратились за мировой мудростью к твиттеру. Честно говорим, все не пробовали и не агитируем, некоторые советы показались нам очень даже с юмором, а другие действительно могут быть полезны. Решать, как говорится, вам.
Но мы AdMe.ru все же рекомендуем обратиться к косметологу, прежде чем что-либо пробовать на себе. Ну, а бонус просто поднимет настроение.
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Фото на превью vckslv / twitter