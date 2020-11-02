20+ бьюти-советов из твиттера, которые хочется проверить на себе

Всем нам хочется быть красивыми. Кто-то спрашивает совета у подруг, кто-то пользуется проверенными временем и дефицитом советами бабушек и мам, а кто-то идет к профессионалам. Мы же обратились за мировой мудростью к твиттеру. Честно говорим, все не пробовали и не агитируем, некоторые советы показались нам очень даже с юмором, а другие действительно могут быть полезны. Решать, как говорится, вам.