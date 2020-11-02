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20+ бьюти-советов из твиттера, которые хочется проверить на себе

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Всем нам хочется быть красивыми. Кто-то спрашивает совета у подруг, кто-то пользуется проверенными временем и дефицитом советами бабушек и мам, а кто-то идет к профессионалам. Мы же обратились за мировой мудростью к твиттеру. Честно говорим, все не пробовали и не агитируем, некоторые советы показались нам очень даже с юмором, а другие действительно могут быть полезны. Решать, как говорится, вам.

Но мы AdMe.ru все же рекомендуем обратиться к косметологу, прежде чем что-либо пробовать на себе. Ну, а бонус просто поднимет настроение.

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© Rrr27122371 / twitter

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© Rrr27122371 / twitter

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© Gnomishe / twitter

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© aitiliya / twitter

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© vzoNtI5osjx1Fu7 / twitter

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© _ana_stas_ / twitter

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© EnchantedAlien / twitter

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© up_in_the_air / twitter

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© Kiselimba / twitter

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© Sunny_Lively / twitter

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© vckslv / twitter

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© basurman_o4ka / twitter

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© basurman_o4ka / twitter

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© KantWilde / twitter

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© disnasting / twitter

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© katerinathinks / twitter

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© VlkvVV / twitter

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© MOI7C / twitter

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© zt_girl / twitter

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© jl_laboratory / twitter

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© __princesskenny / twitter

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© brumeregan / twitter

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© burnitup132 / twitter

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© Livotovas / twitter

Бонус: это знакомо каждой девушке

© HeIIoSidney96 / twitter

Поделитесь своими секретами красоты!

Фото на превью vckslv / twitter
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