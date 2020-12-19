18 человек, которые играючи прошли бы любую проверку на честность

Иногда нам кажется, будто мир безнадежен, а люди вокруг — корыстные и злые. Но даже в «темные времена» вокруг нас продолжают совершаться маленькие добрые дела, которые порой нелегко заметить в масштабе всего человечества. Скажем, автомобилист, случайно поцарапавший чужой бампер, оставляет записку с извинениями и своим номером телефона, а пропавшее много лет назад украшение возвращают владельцу. И именно такие моменты позволяют поверить в то, что не все еще потеряно.

AdMe.ru публикует подборку случаев, когда люди, руководствуясь совестью и добротой, поступили именно так, как должны были. А в конце статьи — бонус: история о понимающем таксисте и честном пассажире.

Такие поступки напоминают нам, как важна доброта

«Вместе мы справимся. Если ты не можешь заплатить за весь обед, заплати столько, сколько можешь. Мы все — одна большая семья. Ахиллес».

Начальник, у которого есть сердце

«Спасибо моим соседям за их доброту»

«Возьми то, что тебе необходимо, оставь, что можешь».

«Я бы так же поступил»

«Вечер, собираюсь ехать домой. Вижу, под дворником бумажка в пакетике. Сначала подумал, что рекламщики так о своих буклетах беспокоятся (у нас в городе пару дней шел дождь).

Достал, а на обороте записка».

С таким руководством и работать хочется на отлично

«Увидел в своем любимом кафе в Нью-Йорке»

«Человеку, укравшему мои подушки снаружи: я не злюсь на тебя, я надеюсь, что ты хорошо выспишься. С любовью, Нир».

«Взял у них бутылку воды и немного конфет»

«Дорогие курьеры UPS, USPS, FEDEX, PRIME и все остальные! Спасибо за все, что вы делаете. Пожалуйста, присядьте и угоститесь напитками и закусками (они в корзинах ниже)».

На каждого нечестного человека обязательно найдется тот, кто восстановит справедливость

«Я убираюсь в офисах. Сегодня нашел вот это»

«Уважаемый кто бы то ни был! Я не очень хорошо играю на гитаре, но процесс помогает мне меньше нервничать. Можете тоже играть на здоровье, только потом, пожалуйста, верните ее обратно. Парень».

«Моя жена потеряла это кольцо в 1999 году. Сегодня утром ее спросили в фейсбуке, ее ли это украшение. Только что мужчина вернул его ей. Она счастлива»

К счастью, есть еще работники, которым важно сохранить свое доброе имя

«Друг прислал мне эти фото. Закончилась история тем, что парень отдал ему деньги не только за замену стекла, но и за моральный ущерб»

Честность в мелочах

«Решили провести эксперимент и открыли ларек без продавца. На все было потрачено ₽ 291,5. В конце осталось 2 товара. Из кассы достали ₽ 286 и веру в то, что еще не все потеряно»

Вот такой перерыв устраивает себе мастер по ремонту обуви. Кстати, открыл на 14-й минуте

«Спасибо тебе, Сергей, за честность»

«На днях увидел такой набор. Производитель честно описал качество материалов, чтобы у потребителя не возникло вопросов в процессе использования»

Бонус: не все таксисты думают лишь о собственной выгоде

Работаю за городом. Опоздал на автобус и вызвал такси. Приехали мы на место, протягиваю ₽ 500. И тут водитель говорит, что сдачи-то нет, всю мелочь на заправке отдал. На карту не перевести: телефон у меня кнопочный. Соображаю, что делать, а он мне:

— Иди давай, опоздаешь, не надо ничего. У меня сдачи нет, у тебя денег других нет, а тебе на работу надо. Я не обеднею, а ты, может, потом как-нибудь отдашь.

— Давайте я ваш номер запишу, после работы закину на счет.

Записал номер, попрощался и пошел работать с хорошим настроением и верой в людей. А как смог, перевел сразу ₽ 200. © Artaniel / Pikabu