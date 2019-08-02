16 человек, чьи поступки стали поводом для гордости всего интернета

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Считается, что чем похвалишься, без того и останешься, а счастье и вовсе любит тишину. Но некоторых людей эти суеверия не останавливают: они откровенно делятся своими историями успеха и преодоления, рассказывают о добрых делах и мотивируют тем самым других людей меняться к лучшему и менять мир вокруг себя.

AdMe.ru наткнулся на просторах интернета на 16 человек, чьи трогательные посты не оставили равнодушными ни одного пользователя сети. Разве их примеры не заразительны?

1. После 40 лет службы опытный летчик оставил карьеру, чтобы работать младшим пилотом на авиалиниях, где трудятся обе его дочери

2. «Я не знаю, кому об этом рассказать: мне 25 лет, и сегодня исполняется ровно год, как я работаю хирургом-нейрофизиологом. Никогда не чувствовал себя счастливее!»

3. Во время марафона одна из его участниц обнаружила на обочине потерявшегося щенка. Она подобрала его и оставшуюся часть дистанции (30 км) пробежала вместе с ним. После финиша девушка приютила малыша

4. «Я твердо убеждена, что детей не следует учить тому, что девчачьи штучки и наука являются взаимоисключающими вещами. Поэтому я решила показать, как выглядела бы принцесса Эльза, будучи гляциологом»

5. «Всегда мечтала стать разработчиком игр, и сегодня, в возрасте 20 лет, я представила свою первую законченную игру»

6. «Сегодня годовщина нашей свадьбы, а мы оба трудимся в ночную смену в больнице. У нас сложная и крайне ответственная работа, но мы умудрились увидеться и даже поужинать вместе»

7. «У меня тремор рук, поэтому то, что вы видите на фото, является для меня большим достижением»

8. Пара выкупила в магазине всю обувь, продающуюся со скидкой, и пожертвовала ее местному приюту для женщин

9. «Я по глупости оставил открытым люк машины, а кто-то заботливо прикрыл его, когда пошел дождь. Кто бы ты ни был, спасибо тебе»

10. «После 2,5 лет диализа у моей лучшей подруги наметился новый этап в жизни. В понедельник ей пересадили мою почку, и мы обе чувствуем себя великолепно»

11. «Моя дочь вырастила свое первое растение — капусту»

12. «9 лет назад учитель биологии отказался переводить меня в научный класс. Преподаватель естествознания вступился за меня и привил любовь к науке. На прошлых выходных я выступил на конференции в Принстонском университете»

13. «Папа не мог принимать холодную пищу из-за химиотерапии. Около 6 месяцев ему нельзя было есть его любимое мороженое. Лечение наконец-то закончилось, уничтожив все следы рака, и сегодня он прислал мне это»

14. Эта 89-летняя бабушка связала более 450 одеял для собачьих приютов

15. «Мое лимонное дерево так расплодилось в последнее время, что я решил повесить на заборе маленькую коробочку с лимонами для прохожих»

«Коробка с лимонами. Пожалуйста, берите ровно столько, сколько вам нужно. Лимоны органические».

16. «Сегодня я в 50-й раз стал донором. 100-й не за горами»

Есть ли у вас какое-то большое достижение или маленькая личная победа, которыми вы хотели поделиться с миром, но никак не решались?