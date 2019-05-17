15 мощных фото, которые найдут кратчайший путь к вашему сердцу

92 3

51

857

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Бешеный ритм современной жизни сделал нас всех черствее. И тому есть логичное объяснение: если сопереживать всем и каждому, быстро перегоришь. Но как бы неизбежен ни был этот процесс, нам всем нужно поддерживать в себе человечность и ни в коем случае не стесняться своих чувств и эмоций.

AdMe.ru отыскал на просторах сети 15 фото, которые способны растопить даже ледяное сердце.

«21 год назад мама подарила мне жизнь, спасаясь от гражданской войны. Свои первые 7 лет я провела в лагере для беженцев. Мои родители пожертвовали всем ради детей. Теперь я первый человек в семье, окончивший колледж»

«Предложила дедушке вместе пообедать. Папа только что созванивался с ним, и тот признался, что проснулся в 7 утра, искупался, приоделся и ждет, когда я его заберу»

«Последний День матери с моей мамой»

«Я попросил руки и сердца у девушки, с которой мы вместе уже 5 лет. Не могу с уверенностью сказать, кто эмоциональнее на это отреагировал: она или собака»

«Мой брат получил травму во время Специальной Олимпиады и не смог продолжить в ней участие. Парень, выигравший медаль, решил отдать ее моему брату в знак дружбы и поддержки»

«Прошло полгода с тех пор, как моя жизнь кардинально изменилась. Я счастлива и больше не переживаю: у нас всего одна жизнь, чтобы наслаждаться ею и не бояться быть не таким, как все»

«После 4 с половиной лет усердных попыток и при помощи современной медицины моя жена наконец-таки празднует День матери в новой роли. Знакомьтесь, это мой сын Артур»

Мальчик позвонил в 911, чтобы сказать, что чувствует себя одиноко. Офицер полиции решил, что ему не помешает новый друг

Официант в ресторане помогает посетителю с особыми потребностями принять пищу

«Решили сделать маме подарок. Фото сделаны с разницей в 25 лет»

«В 25 лет мне сказали, что у меня не может быть детей, и я с этим смирилась. Сейчас мне 40, и я собираюсь праздновать свой первый День матери. У меня лучший ребенок на свете»

«Мы завели нового котенка, но выглядит так, словно это наша кошка его завела»

Два последних участника Питтсбургского марафона поддерживают друг друга, чтобы добраться до финиша

Прыжок свободы

«Моя мама умерла 9 лет назад. Как-то раз она сказала, что однажды станет желтой бабочкой. Сегодня мне посчастливилось встретить одну такую. С Днем матери, мамочка»

А вы часто делитесь в сети такими личными историями?