15 историй о людях, которые и дня не могут прожить без доброго поступка

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Говорят, что мир спасет красота. Но не кажется ли вам, что скорее доброта является движущей силой всего, что нас окружает? Как минимум именно добро делает каждую отдельную жизнь лучше и сподвигает как дающего, так и принимающего совершать еще больше благих дел. И герои нашей подборки знают это не понаслышке.

Мы в AdMe.ru буквально были согреты теплом и светом, которыми пронизана каждая отдельная история, и решили, что обязаны подарить частицу этого вдохновения своим читателям. Как знать, может быть, благодаря этому в мире появится еще больше людей, которые стремятся каждый день совершать что-то хорошее?

  • Люблю творить добро исподтишка. Как-то шел я домой и увидел, как мужик один толкал свою машину, открыв водительскую дверь. Вижу, автомобиль идет в небольшую горочку и этот бедолага аж надрывается. Я тихо подошел, уперся в багажник авто, и машина пошла уверенно. Смотрю, мужик начинает уже ногами упираться, тормозить, я понял, что уже хватит, и пошел дальше. А мужик так и не понял, почему машина так легко пошла. © «Подслушано»
  • Сегодня в приюте для животных, где я работаю волонтером, маленький мальчик с мамой, которые на прошлой неделе забрали котенка, вернулись обратно с большими сумками, полными еды, игрушек, одеял и других принадлежностей, в которых мы постоянно отчаянно нуждаемся. Мама мальчика сказала: «Сегодня его день рождения. Вместо подарков он попросил нас с отцом помочь приюту». © Marc And Angel
  • В 1-м классе, когда приходили кушать в столовую, после еды все хором кричали: «Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам!» У работников столовой улыбка на весь день была обеспечена. © «Подслушано»
  • Работаю в McDonald’s 2 года, и все это время, рискуя работой и своим финансовым состоянием, я кладу всем людям в заказы не по 10 наггетсов, а по 11. Надеюсь, мне уже приготовили местечко в раю.
  • Как-то раз потеряла телефон в парке. А у меня друзья были записаны не обычными именами, а кличками. Вовчик Слон, Сурикат, Белка и т. д. Нашли его какие-то парни и решили вернуть. Каким-то образом нашли меня, мы встретились, и они отдали телефон со словами: «Больше не теряй и передавай привет родителям. И Сурикату... и Белке...» © «Подслушано»
  • Работаю в телефонной компании (не очень распространенной). Сим-карты проблематично купить в салонах, так как их в основном все заказывают через интернет или по телефону. Позвонила женщина и заказала симку «с номером попроще, для бабушки». Я перерыла несколько сотен симок на складе, чтобы найти номер полегче: у самой бабушка. © «Подслушано»
  • Я была одинокой американкой на 6-м месяце беременности в Китае. Как всегда не вовремя, когда я была на вокзале, во мне взыграли гормоны. Я начала плакать без какой-либо причины и с каждой секундой распалялась все больше. Но в какой-то момент ко мне подошла маленькая китаянка, схватила меня за плечо и сказала что-то, чего я не поняла. А затем она крепко обняла меня, отстранилась и улыбнулась. Именно это мне и было необходимо. © DrunkenOliphaunts / Reddit
  • Первый раз опоздала на поезд. У меня появилось чувство, будто наступил конец света: руки и ноги тряслись, а я так долго рвалась домой после сессии... И как же я благодарна всем неравнодушным! Охранник на вокзале подсказал вызвать такси и догнать поезд, кассир подсказала время отправления на следующей станции, таксист давил на педаль. В общем, за минуту до отправления я села в тот самый поезд. © «Подслушано»
  • Я увольнялась из одного фастфуд-ресторана, и мне заплатили меньше моего месячного оклада, выдумав какой-то штраф. Но мои коллеги не растерялись и в мой последний рабочий день всучили мне несколько пакетов наггетсов в качестве компенсации.
  • Работаю в пригородной билетной кассе. Не все люди забирают сдачу, и я формирую из оставшегося своеобразный фонд помощи тем, у кого не хватает на билет. Касса все равно сходится, а так еще и немного увеличивается количество счастливых пассажиров. © «Подслушано»
  • Одно из моих самых ярких воспоминаний детства — это то, как мы пошли с родителями в кафе и я буквально влюбился в одну игрушку в игровом автомате. Это была птичка Твити из мультика Looney Tunes в скафандре. Я настолько был очарован ей, что даже не заметил, как кто-то подошел к автомату, пока не увидел, как «краник» упал на нее, подхватил вверх и бросил в специальное отверстие одним махом. Я обернулся и увидел человека (кажется, он был бездомным), который вынул ее и тут же протянул мне. Мы ничего не сказали друг другу, просто улыбнулись, и он ушел. © kemosabi4 / Reddit
  • Работаю в McDonald’s. Рядом с нашим заведением всегда стоит один и тот же бомж, просит мелочь на еду. Стоит обычно с утра до вечера. Когда удается что-то насобирать, всегда идет ко мне и покупает стандартную порцию картофеля фри. Мне просто его жаль, поэтому я всегда насыпаю ему как можно больше картошки и, когда никто не видит, могу положить ему пирожок. Не стыдно. Всегда стараюсь положить всего по максимуму, если вижу в этом необходимость. © «Подслушано»
  • Один из моих бывших учеников, с которым я не виделся порядка 10 лет и который всегда говорил, что я был его любимым преподавателем и вдохновителем, узнал от общего знакомого, что меня уволили и я изо всех сил пытаюсь найти работу, постепенно лишаясь средств к существованию. Сегодня он прислал мне по почте $ 1 000, чтобы я мог внести ипотечный платеж в этом месяце. © Marc And Angel
  • Купила подруге на день рождения в «Мосцветторге» упаковку роз. По доброй традиции магазина их там четное количество, поэтому одна всегда лишняя. Многие оставляют такие прямо в магазине. Забрала лишнюю розу, подарила сотруднице у турникетов (пожилой женщине) в метро. Та очень растрогалась. Я с того еще больше. © «Подслушано»
  • Как-то раз на кассе у меня не хватило денег на все продукты. Я уже начала откладывать некоторые из них в сторону, когда один из других покупателей протянул мне купюру. Я стала отказываться, но ответил: «Позвольте рассказать вам историю. У моей мамы рак. Каждый день я навещаю ее и приношу цветы. Но этим утром она не выдержала и сказала, что хватит тратить столько денег на букеты. Она потребовала, чтобы я нашел деньгам другое применение. Поэтому, пожалуйста, возьмите их. Это цветы моей матери». © Reader’s Digest

Как часто вы совершаете добрые поступки? Каким был последний из них?

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