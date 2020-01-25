15 историй о людях, которые и дня не могут прожить без доброго поступка
Говорят, что мир спасет красота. Но не кажется ли вам, что скорее доброта является движущей силой всего, что нас окружает? Как минимум именно добро делает каждую отдельную жизнь лучше и сподвигает как дающего, так и принимающего совершать еще больше благих дел. И герои нашей подборки знают это не понаслышке.
Мы в AdMe.ru буквально были согреты теплом и светом, которыми пронизана каждая отдельная история, и решили, что обязаны подарить частицу этого вдохновения своим читателям. Как знать, может быть, благодаря этому в мире появится еще больше людей, которые стремятся каждый день совершать что-то хорошее?
- Люблю творить добро исподтишка. Как-то шел я домой и увидел, как мужик один толкал свою машину, открыв водительскую дверь. Вижу, автомобиль идет в небольшую горочку и этот бедолага аж надрывается. Я тихо подошел, уперся в багажник авто, и машина пошла уверенно. Смотрю, мужик начинает уже ногами упираться, тормозить, я понял, что уже хватит, и пошел дальше. А мужик так и не понял, почему машина так легко пошла. © «Подслушано»
- Сегодня в приюте для животных, где я работаю волонтером, маленький мальчик с мамой, которые на прошлой неделе забрали котенка, вернулись обратно с большими сумками, полными еды, игрушек, одеял и других принадлежностей, в которых мы постоянно отчаянно нуждаемся. Мама мальчика сказала: «Сегодня его день рождения. Вместо подарков он попросил нас с отцом помочь приюту». © Marc And Angel
- В 1-м классе, когда приходили кушать в столовую, после еды все хором кричали: «Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам!» У работников столовой улыбка на весь день была обеспечена. © «Подслушано»
- Работаю в McDonald’s 2 года, и все это время, рискуя работой и своим финансовым состоянием, я кладу всем людям в заказы не по 10 наггетсов, а по 11. Надеюсь, мне уже приготовили местечко в раю.
- Как-то раз потеряла телефон в парке. А у меня друзья были записаны не обычными именами, а кличками. Вовчик Слон, Сурикат, Белка и т. д. Нашли его какие-то парни и решили вернуть. Каким-то образом нашли меня, мы встретились, и они отдали телефон со словами: «Больше не теряй и передавай привет родителям. И Сурикату... и Белке...» © «Подслушано»
- Работаю в телефонной компании (не очень распространенной). Сим-карты проблематично купить в салонах, так как их в основном все заказывают через интернет или по телефону. Позвонила женщина и заказала симку «с номером попроще, для бабушки». Я перерыла несколько сотен симок на складе, чтобы найти номер полегче: у самой бабушка. © «Подслушано»
- Я была одинокой американкой на 6-м месяце беременности в Китае. Как всегда не вовремя, когда я была на вокзале, во мне взыграли гормоны. Я начала плакать без какой-либо причины и с каждой секундой распалялась все больше. Но в какой-то момент ко мне подошла маленькая китаянка, схватила меня за плечо и сказала что-то, чего я не поняла. А затем она крепко обняла меня, отстранилась и улыбнулась. Именно это мне и было необходимо. © DrunkenOliphaunts / Reddit
- Первый раз опоздала на поезд. У меня появилось чувство, будто наступил конец света: руки и ноги тряслись, а я так долго рвалась домой после сессии... И как же я благодарна всем неравнодушным! Охранник на вокзале подсказал вызвать такси и догнать поезд, кассир подсказала время отправления на следующей станции, таксист давил на педаль. В общем, за минуту до отправления я села в тот самый поезд. © «Подслушано»
- Я увольнялась из одного фастфуд-ресторана, и мне заплатили меньше моего месячного оклада, выдумав какой-то штраф. Но мои коллеги не растерялись и в мой последний рабочий день всучили мне несколько пакетов наггетсов в качестве компенсации.
- Работаю в пригородной билетной кассе. Не все люди забирают сдачу, и я формирую из оставшегося своеобразный фонд помощи тем, у кого не хватает на билет. Касса все равно сходится, а так еще и немного увеличивается количество счастливых пассажиров. © «Подслушано»
- Одно из моих самых ярких воспоминаний детства — это то, как мы пошли с родителями в кафе и я буквально влюбился в одну игрушку в игровом автомате. Это была птичка Твити из мультика Looney Tunes в скафандре. Я настолько был очарован ей, что даже не заметил, как кто-то подошел к автомату, пока не увидел, как «краник» упал на нее, подхватил вверх и бросил в специальное отверстие одним махом. Я обернулся и увидел человека (кажется, он был бездомным), который вынул ее и тут же протянул мне. Мы ничего не сказали друг другу, просто улыбнулись, и он ушел. © kemosabi4 / Reddit
- Работаю в McDonald’s. Рядом с нашим заведением всегда стоит один и тот же бомж, просит мелочь на еду. Стоит обычно с утра до вечера. Когда удается что-то насобирать, всегда идет ко мне и покупает стандартную порцию картофеля фри. Мне просто его жаль, поэтому я всегда насыпаю ему как можно больше картошки и, когда никто не видит, могу положить ему пирожок. Не стыдно. Всегда стараюсь положить всего по максимуму, если вижу в этом необходимость. © «Подслушано»
- Один из моих бывших учеников, с которым я не виделся порядка 10 лет и который всегда говорил, что я был его любимым преподавателем и вдохновителем, узнал от общего знакомого, что меня уволили и я изо всех сил пытаюсь найти работу, постепенно лишаясь средств к существованию. Сегодня он прислал мне по почте $ 1 000, чтобы я мог внести ипотечный платеж в этом месяце. © Marc And Angel
- Купила подруге на день рождения в «Мосцветторге» упаковку роз. По доброй традиции магазина их там четное количество, поэтому одна всегда лишняя. Многие оставляют такие прямо в магазине. Забрала лишнюю розу, подарила сотруднице у турникетов (пожилой женщине) в метро. Та очень растрогалась. Я с того еще больше. © «Подслушано»
- Как-то раз на кассе у меня не хватило денег на все продукты. Я уже начала откладывать некоторые из них в сторону, когда один из других покупателей протянул мне купюру. Я стала отказываться, но ответил: «Позвольте рассказать вам историю. У моей мамы рак. Каждый день я навещаю ее и приношу цветы. Но этим утром она не выдержала и сказала, что хватит тратить столько денег на букеты. Она потребовала, чтобы я нашел деньгам другое применение. Поэтому, пожалуйста, возьмите их. Это цветы моей матери». © Reader’s Digest
Как часто вы совершаете добрые поступки? Каким был последний из них?