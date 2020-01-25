15 историй о людях, которые и дня не могут прожить без доброго поступка

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Говорят, что мир спасет красота. Но не кажется ли вам, что скорее доброта является движущей силой всего, что нас окружает? Как минимум именно добро делает каждую отдельную жизнь лучше и сподвигает как дающего, так и принимающего совершать еще больше благих дел. И герои нашей подборки знают это не понаслышке.